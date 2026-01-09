Român, lider al unei secte ultraortodoxe, acuzat de trafic de minori într-un dosar cu miză globală

Autoritățile mexicane au confirmat trimiterea în judecată a lui Yoel Alter, pe care îl descriu drept cetățean israeliano-român / persoană de origine română. Potrivit mai multor documente oficiale și relatări media, el este considerat o figură importantă asociată sectei ultraortodoxe Lev Tahor.

Dosarul, care include acuzații de trafic de persoane, exploatarea minorilor și criminalitate organizată, a traversat mai multe frontiere și a implicat cooperare judiciară internațională, inclusiv prin canale Interpol. Inculpatul, în vârstă de 36 de ani și de origine română, a fost extrădat de Guvernul Guatemalei după ce a fost privat de libertate în acea țară din ianuarie 2024. Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile mexicane, Yoel Alter a fost reținut și prezentat în fața unui judecător federal, care a dispus plasarea sa în arest preventiv, potrivit presei de specialitate.

Conform investigațiilor FGR, Alter deține un rang înalt în cadrul sectei, cunoscută și sub numele de talibanii evrei. Din 2022, un judecător federal a ordonat arestarea sa pentru infracțiunea de crimă organizată pentru a comite trafic de persoane, pe baza ipotezei căsătoriei ilegale ale minorilor cu adulți în interiorul structurii sectei.

Ancheta vizează o structură transnațională care ar fi mutat sistematic minori între mai multe state din America de Nord și Centrală, pentru a evita intervențiile judiciare, iar autoritățile mexicane au identificat statul Chiapas drept una dintre principalele zone de operare ale grupării. În paralel, în decembrie 2024, procurorii din Guatemala au desfășurat o amplă operațiune în urma căreia au fost salvați 160 de copii dintr-un complex aparținând sectei, după ce mai mulți minori reușiseră anterior să fugă și să reclame abuzurile, anchete similare fiind derulate și în Columbia, Statele Unite și Canada.

Ancheta penală este instrumentată în baza legislației mexicane privind combaterea criminalității organizate și a traficului de persoane, infracțiuni care, în Mexic, pot fi sancționate cu pedepse de până la 60 de ani de închisoare. Cazul nu s-a limitat la teritoriul unui singur stat. Conform relatărilor din presa internațională, Yoel Alter a fost inițial arestat în Guatemala, în urma unei solicitări formulate de autoritățile mexicane. După analizarea cererii de extrădare de către instanțele guatemaleze, acesta a fost predat Mexicului, unde a fost adus în fața justiției.

Procedura a urmat pașii standard ai cooperării judiciare internaționale: emiterea unui mandat național de arest de către statul solicitant, solicitarea arestării provizorii și, ulterior, analiza condițiilor de extrădare de către statul care a efectuat reținerea. După aprobarea extrădării, urmărirea penală a continuat în Mexic. În documentele oficiale și în relatările presei mexicane, acuzațiile vizează trafic de minori și organizarea unor căsătorii forțate, într-un cadru religios strict controlat.

Procurorii descriu un tipar de mutare a copiilor peste granițe, în scopul exploatării, ceea ce a determinat implicarea mai multor agenții din domeniul justiției, protecției copilului și migrației. Tocmai această dimensiune transnațională explică amploarea cazului și interesul crescut al autorităților din mai multe țări. În prezent, Yoel Alter se află în detenție preventivă, iar procurorii mexicani continuă administrarea probelor. Următoarele etape includ audieri suplimentare, analizarea materialului probator și stabilirea calendarului procesual.