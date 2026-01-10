De ce spune Elon Musk că economisirea pentru pensie va deveni „irelevantă" peste 10 sau 20 de ani: „Nu va conta"

Economisirea pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale de peste un secol. În curând, însă, ar putea deveni inutilă, spune Elon Musk.

„O recomandare secundară pe care o am este: nu vă faceți griji în legătură cu punerea banilor deoparte pentru pensie peste 10 sau 20 de ani", a declarat CEO-ul Tesla și SpaceX în cel mai recent episod al podcastului „Moonshots with Peter Diamandis". „Nu va conta."

„Dacă oricare dintre lucrurile pe care le-am spus se adeveresc, economisirea pentru pensie va fi irelevantă", a adăugat Musk.

Cel mai bogat om din lume, a cărui avere netă depășește 600 de miliarde de dolari, a descris un viitor în care progresele în inteligența artificială, energie și robotică vor amplifica masiv productivitatea, creând o „abundență" de resurse care ar permite tuturor să beneficieze de un „venit universal ridicat".

„Viitorul bun este acela în care oricine poate avea orice lucruri își dorește", a spus Musk. Asta ar însemna „îngrijire medicală mai bună decât are oricine astăzi, disponibilă pentru toată lumea în decurs de cinci ani", a continuat el. „Fără lipsuri de bunuri și servicii. Poți învăța orice despre orice, gratuit."

Totuși, antreprenorul în serie a avertizat asupra unei tranziții „accidentate" către această lume utopică, marcată de schimbări bruște și tensiuni sociale. El a semnalat și o posibilă pierdere a sensului.

„Acum, dacă ai într-adevăr tot ce îți dorești, este acesta viitorul pe care ți-l dorești?" a întrebat el. „Pentru că asta înseamnă că munca ta nu va mai conta."

Musk este cunoscut pentru transformarea sectorului auto prin vehiculele electrice Tesla și pentru revoluționarea industriei aerospațiale cu rachetele reutilizabile ale SpaceX.

Companiile sale dezvoltă mașini autonome, roboți umanoizi, interfețe creier-computer, asistenți AI și alte inovații, în timp ce el își croiește drumul spre a deveni primul trilionar din istorie. În ciuda palmaresului său, cea mai recentă predicție a lui Musk intră în conflict puternic cu realitatea cu care se confruntă mulți americani. Ani de inflație persistentă, rate ridicate ale dobânzilor și creșteri salariale anemice au creat o criză a costului vieții.

Milioane de oameni simt că nu își permit să obțină o diplomă universitară, să acceseze servicii medicale de calitate, să dețină o locuință sau să aibă copii. O pensie confortabilă pare, de asemenea, de neatins, sondajele arătând că majoritatea americanilor nu economisesc nici pe departe suficient.

Pe acest fundal, viziunea optimistă a lui Musk despre un viitor al abundenței poate părea o iluzie - sau chiar un sfat periculos dacă îi determină pe oameni să nu mai economisească, iar lumea nu se schimbă așa cum se așteaptă el, lăsându-i fără resurse la pensie, scrie Business Insider.