Cazul "Sergiu" - tânărul executat pe câmp în noaptea de Revelion: A fost ucis de un polițist care îl vâna de multă vreme

Crima care a șocat diaspora românească și moldovenească din nordul Italiei capătă o turnură absolut neașteptată. După zile în care anchetatorii au vorbit despre o posibilă execuție legată de traficul de droguri, autoritățile italiene au anunțat arestarea principalului suspect: un agent al poliției locale, în vârstă de 40 de ani, acuzat că l-a urmărit și executat pe Sergiu Ț., tânărul barman moldovean ucis cu un glonț în cap în noaptea de Revelion.

Potrivit carabinierilor din Veneția, Riccardo Salvagno, polițist local activ din 2022 în orașul lagunar, este presupusul autor al crimei comise pe 30 decembrie, într-o zonă agricolă izolată. Victima, în vârstă de 25 de ani, a fost atrasă într-o capcană, transportată într-un loc fără martori și împușcată de la mică distanță, într-o manieră pe care anchetatorii o descriu drept o execuție. Imediat după crimă, suspectul ar fi părăsit Italia. Ancheta a stabilit că Salvagno s-a refugiat mai întâi în Tenerife, apoi în Madrid, înainte de a se întoarce în țară în noaptea de 5 spre 6 ianuarie. La aterizarea pe aeroportul din Veneția, a fost preluat de tatăl său, care l-a lăsat ulterior în zona rurală unde fusese descoperit cadavrul victimei.

Carabinierii l-au capturat după o amplă operațiune de căutare, folosind drone și camere termice. Surse din anchetă susțin că polițistul se simțea deja „vânat" și știa că cercul se strânge în jurul său. Datele obținute din telefoanele mobile au schimbat radical direcția anchetei. Cu cinci zile înainte de crimă, Sergiu Ț. ar fi primit o serie de mesaje de amenințare explicite: „Pregătește-te, te voi vâna", i-ar fi scris Salvagno. Cei doi ar fi avut mai multe confruntări verbale în zilele premergătoare crimei, inclusiv o ceartă în stradă, la care au asistat și alte persoane din anturajul lor. Inițial, anchetatorii au luat în calcul ipoteza unei datorii legate de droguri, estimată la câteva mii de euro. Ulterior însă, a reieșit că banii nu erau datorați polițistului, ci unui traficant de cocaină comun ambilor. Această pistă a pierdut rapid din consistență.

O nouă ipoteză, considerată extrem de sensibilă, este acum analizată de procurori. Conform informațiilor din dosar, Sergiu ar fi intrat în posesia unui videoclip compromițător în care polițistul apare alături de o dansatoare dintr-un club de noapte din zona Veneției, într-un context asociat consumului de droguri. Salvagno ar fi cerut insistent distrugerea înregistrării, însă tânărul ar fi refuzat. După amenințări directe, tonul polițistului s-ar fi schimbat brusc, devenind aparent conciliant. Această schimbare este interpretată de anchetatori ca parte a unui plan de atragere a victimei într-o întâlnire „pașnică", care s-a transformat într-o capcană mortală.

Faptul că principalul suspect este un om al legii amplifică gravitatea cazului. Procurorii investighează dacă arma folosită a fost pistolul de serviciu al polițistului și analizează eventuale breșe în sistemul de control intern al instituției. Pentru familia lui Sergiu și pentru comunitatea moldovenilor și românilor din Italia, vestea arestării nu aduce liniște, ci mai degrabă un șoc suplimentar. Moartea tânărului, descris de cunoscuți ca muncitor și sociabil, capătă acum conturul unei crime premeditate, alimentate de obsesie, frică și dorință de a reduce la tăcere. Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile italiene nu exclud extinderea cercetărilor asupra altor persoane din anturajul suspectului. Cazul rămâne unul dintre cele mai tulburătoare episoade criminale de la începutul acestui an.