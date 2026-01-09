Rusia declanșează „iadul" în Ucraina, după „atacul" la reședința lui Putin: rachete hipersonice Oreşnik lansate în mai multe zone

Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice" din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat. Aceste lovituri, al căror număr şi obiective exacte nu au fost precizate, au avut loc „ca răspuns la atentatul terorist comis de regimul de la Kiev" împotriva unei reşedinţe a lui Vladimir Putin la sfârşitul lunii decembrie, despre care Ucraina afirmă că este o „minciună".

Atacurile au avut loc la câteva ore după ce Moscova a repetat că trupele europene dislocate în Ucraina ca parte a oricărui acord de pace viitor vor fi considerate „ţinte legitime" şi după ce Statele Unite au capturat miercuri un petrolier sub pavilion rus. Autorităţile din oraşul Lviv, din vestul ţării, au raportat mai multe explozii şi un atac cu rachete balistice asupra unei infrastructuri critice.

Racheta „se deplasa cu o viteză de aproximativ 13.000 de kilometri pe oră, urmând o traiectorie balistică", se arată într-o declaraţie a Comandamentului Aerian „Vest" al Forţelor Aeriene ale Armatei Ucrainei. S-a adăugat că tipul rachetei va fi determinat după examinarea componentelor sale. O viteză de 13.000 de kilometri pe oră este de aproximativ 10 ori mai mare decât viteza sunetului. Unul dintre puţinele proiectile capabile să atingă astfel de viteze este racheta rusă Oreshnik, despre care Putin s-a lăudat că zboară cu viteza de Mach 10.

Rusia a lansat pentru prima dată o rachetă Oreşnik asupra Ucrainei în noiembrie 2024. Oreșnik, conform președintelui rus Vladimir Putin, este o rachetă balistică rusă cu rază intermediară de acțiune⁠. Are șase focoase⁠ echipate cu șase submuniții, ceea ce face foarte dificilă interceptarea. Secretarul de presă adjunct al Pentagonului, Sabrina Singh, a descris Oreșnikul ca o variantă a rachetei cvasibalistice RS-26 Rubej a Rusiei.