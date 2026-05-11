Revoluție în Parlamentul de la Chișinău! Limba română devine obligatorie în plen. Opoziția pro-rusă a ieșit din sală: "Ne închid gura!"

Parlamentul Republicii Moldova, dominat de partidul pro-european PAS al președintei Maia Sandu, a adoptat joi în primă lectură un nou Cod privind organizarea și funcționarea Legislativului, care introduce reguli stricte privind utilizarea limbii române în plen și interzice traseismul politic. Decizia a provocat proteste dure din partea opoziției pro-ruse și a unor formațiuni de dreapta, care au acuzat puterea de „cenzură" și au părăsit sala de ședințe.

Deputații, obligați să vorbească în română în plen

Noile reguli prevăd că limba de lucru în Parlament va fi limba română, iar intervențiile deputaților în ședințele plenare vor trebui susținute în limba oficială a statului.

În același timp, regulamentul introduce limite de timp pentru discursuri și modifică regulile privind organizarea fracțiunilor parlamentare.

Igor Talmazan, deputatul PAS care a prezentat proiectul, a declarat că parlamentarii vor putea continua să folosească și „limbi minoritare", însă instituțiile statului trebuie să funcționeze în limba română.

„Dar limba care trebuie folosită în instituţiile statului este limba noastră oficială - româna", a spus acesta.

Până acum, limba rusă avea statut de limbă „interetnică", iar documentele parlamentare erau traduse în mod obișnuit, notează Reuters.

Opoziția acuză „cenzură" și părăsește sala

Adoptarea proiectului a provocat reacții dure din partea opoziției.

Deputatul comunist Constantin Starîș a acuzat partidul de guvernământ că afectează legitimitatea Parlamentului.

„Conform acestei logici, următorul pas ar fi ca Partidul Acţiunii şi Solidarităţii să anuleze alegerile", a declarat acesta.

La rândul său, Alexandru Verșinin, reprezentant al partidului de dreapta Democrația Acasă, a susținut că noile reguli afectează democrația.

„Astăzi ne închid gura. Mâine vor decide care jurnalişti pot sau nu pot pune întrebări", a afirmat deputatul.

După aceste declarații, președintele Parlamentului, Igor Grosu, l-a sancționat pe Verșinin pentru „lipsă de respect", iar parlamentarii opoziției au părăsit sala de ședințe în semn de protest.

PAS interzice traseismul politic în Parlament

Noul Cod parlamentar introduce și reguli stricte privind migrația politică după alegeri.

După adoptarea finală a proiectului, deputații neafiliați care au părăsit o fracțiune parlamentară nu vor mai putea adera la o altă fracțiune.

Totodată, nu vor putea fi create grupuri parlamentare pentru partide care nu au intrat în Parlament în urma alegerilor sau pentru formațiuni declarate neconstituționale ori interzise.

Potrivit NewsMaker, proiectul urmează să fie comasat, înaintea votului final, cu legea privind statutul, conduita și etica deputaților.