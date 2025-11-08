Arme ilegale, sex în public: Turiști israelieni arestați în locuri turistice din Thailanda. „Banii mei vă construiesc țara", a fost replica unui turist

Autoritățile thailandeze au efectuat mai multe arestări ale unor cetățeni israelieni care au încălcat legea, inclusiv ale unui cuplu care a comis acte sexuale la o cascadă publică, scrie presa din Thailanda, dar și cea din Israel.

Agentii de securitate de la Aeroportul Internațional Phuket au găsit în bagajul unui călător în vârstă de 26 de ani un încărcător conținând 29 de gloanțe de calibru 5,56 de calitate militară.

Pasagerul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, se pregătea să se îmbarce într-un zbor spre Koh Samui, tot în sudul Thailandei. Ulterior, a fost acuzat de deținere ilegală de muniție care nu poate fi autorizată legal în Thailanda, a relatat Thai Examiner.

Conform legislației thailandeze, acuzația se pedepsește cu închisoarea de până la zece ani, precum și cu amenzi de până la 2000 THB (620 USD).

Incidentul este cel mai recent dintr-un val de infracțiuni comise de turiștii israelieni în Thailanda.

Cu doar câteva zile înainte de arestare, ambasadorul Israelului în Thailanda și guvernatorul provinciei Surat Thani s-au întâlnit pentru a discuta problemele care îi implică pe cetățenii israelieni.

În ultimele săptămâni, firmele locale și locuitorii din Surat Thani au depus o petiție prin care îndeamnă autoritățile să abordeze „activitățile israeliene care cauzează suferință comunităților locale".

Miercuri, un cuplu israelian a fost arestat în Surat Thani după ce a comis acte sexuale la cascada Wang Sai, a relatat Thaiger news. Cuplul ar fi comis actele în ciuda prezenței altor turiști, dintre care unii au înregistrat incidentul și l-au distribuit pe rețelele de socializare.

Incidentul a stârnit indignare în rândul localnicilor, determinând-o pe șefa districtului Koh Pha Ngan, Suriya Boonphan, să lanseze o anchetă pentru a-l localiza pe cuplu.

Bărbatul și femeia au fost reținuți pe 5 noiembrie și au recunoscut că au întreținut relații sexuale la cascadă.

Cuplul a fost apoi acuzat de „comiterea în comun a unui act rușinos în public prin expunerea corpurilor lor sau prin implicarea în comportament obscen".

Într-un incident fără legătură, survenit la începutul acestei luni, autoritățile thailandeze l-au reținut pe cetățeanul israelian Osher Farhi, în vârstă de 22 de ani, care este căutat în țara sa natală în legătură cu un jaf armat.

Incidentele în care israelienii s-au ciocnit cu localnicii au devenit virale și pe rețelele de socializare, un videoclip distribuit în luna mai înfățișând un turist israelian țipând la un angajat al restaurantului.

După ce angajata i-a spus turistei că nu este binevenită, israeliana a spus: „Banii mei vă construiesc țara".

Se estimează că 460.000 de israelieni vizitează Thailanda în fiecare an, potrivit ambasadorului Israelului în această țară. În contextul genocidului israelian din Gaza, unii israelieni au ales, de asemenea, această națiune din Asia de Sud-Est ca destinație pentru centre de reabilitare - inclusiv mulți dintre cei care au participat la atacul asupra Gazei.

În ianuarie, Fundația Hind Rajab a îndemnat autoritățile thailandeze să-l aresteze pe Omri Nir, unul dintre sutele de israelieni care fac obiectul unei plângeri pentru crime de război depuse la Curtea Penală Internațională (CPI) de către organizație.

Cazul a ieșit la iveală la doar două zile după o întâlnire între ambasadoarea Israelului în Thailanda, Dr. Alona Fisher-Kamm, și guvernatorul orașului Surat Thani, Theerut Supawiboonphol. Întâlnirea a avut loc pe 4 noiembrie la Sala Provincială Surat Thani. Cei doi oficiali au discutat despre probleme legate de turiștii israelieni și cooperarea cu autoritățile thailandeze.

În timpul discuției, Dr. Fisher-Kamm a abordat rapoartele privind anchetele poliției și monitorizarea călătorilor israelieni în sudul Thailandei. Ea a spus că majoritatea turiștilor israelieni vizitează țara în mod responsabil și legal. „Doar o mică minoritate se comportă necorespunzător sau încalcă legea", a spus ea. „Susținem pe deplin autoritățile thailandeze care iau măsuri legale, așa cum ar face cu orice altă naționalitate."

Guvernatorul Theerut a răspuns că nu există nicio discriminare împotriva cetățenilor israelieni în Thailanda. El a spus că aplicarea legii se aplică în mod egal tuturor naționalităților. În același timp, a subliniat că provincia promovează turismul în mod responsabil, menținând în același timp ordinea publică.

Guvernatorul propune o nouă linie telefonică directă a ambasadei pentru a consolida cooperarea dintre Thailanda și Israel și a îmbunătăți aplicarea legii.

Între timp, autoritățile thailandeze și israeliene au continuat operațiunile comune împotriva suspecților criminali. Colaborarea recentă a dus la arestarea unui fugar israelian, căutat pentru jaf armat, amenințări, efracție și furt. Suspectul a fost capturat pe Koh Samui în urma unei solicitări din partea Biroului Atașatului de Poliție și Securitate Internă al Ambasadei Israelului. Poliția thailandeză a declarat că arestarea a fost efectuată în conformitate cu toate procedurile legale.

Osher Farhi, în vârstă de douăzeci și doi de ani, a fost reținut duminica trecută pe Aeroportul Internațional Koh Samui. El a fost reținut înainte de a pleca din Thailanda.