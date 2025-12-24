SUA au desfășurat trupe masive spre Venezuela

Statele Unite au desfășurat săptămâna aceasta în Caraibe un număr mare de aeronave pentru operațiuni speciale și mai multe avioane de marfă care transportau trupe și echipament militar, relatează The Wall Street Journal, citând surse și date open-source de urmărire a zborurilor.

Cel puțin zece avioane cu rotoare basculante CV-22 Osprey, folosite de forțele de operațiuni speciale, au fost trimise în zonă. Au sosit și avioane de transport C-17. Un oficial american a confirmat ziarului că avioanele transportau trupe și vehicule blindate. „Ei desfășoară trupe pentru operațiuni active. Rămâne întrebarea ce fel de operațiuni vor fi", a declarat generalul-locotenent în rezervă al Forțelor Aeriene, David Deptula.