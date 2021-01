Atentie samsari auto! Ce a decis un judecator intr-un caz in care kilometrajul unei masini second-hand fusese dat inapoi cu peste 200.000 km

Un barbat din Craiova care a vandut, pe OLX, cu 4.300 de euro, un Citroen C3 a fost obligat de instanta sa ii restituie cumparatorului banii si sa isi ia masina inapoi, dupa ce s-a decoperit ca autoturismul avea kilometrajul dat inapoi si alte probleme pe care vanzatorul i le-a ascuns celui care a cumparat masina. Sentinta nu este definitiva.

Printr-un proces deschis la Judecatoria Craiova, Marius O. l-a dat in judecata pe Cristian V., cerandu-le judecatorilor anularea unui contract de vanzare-cumparare a unei masini Citroen C3, preluarea masinii de catre vanzator si restituirea banilor cumparatorului. Marius O., din Bucuresti, a reclamat in instanta faptul ca, in ianuarie 2019, dupa ce a gasit masina inmatriculata in Italia si pusa in vanzare pe OLX, l-a sunat pe proprietarul din Craiova si i-a spus ca este interesat sa cumpere masina "daca este la fel ca in imaginile prezentate si nu are alte probleme".

Dupa ce a primit asigurari ca masina este "in regula" si ca "arata impecabil", cumparatorul i-a spus proprietarului sa scoata numerele rosii, urmand sa mearga de la Bucuresti la Craiova cu trenul pentru a lua autoturismul. Ajuns la Craiova, Marius O. a fost asteptat de catre proprietar si impreuna cu acesta a mers la un service auto pentru a se verifica daca masina nu a fost implicata in vreun accident. Autoturismul nu a fost pus nici pe tester, nici nu s-au facut alte verificari. Pentru ca masina avea nevoie de schimbarea a doua telescoape, a pompei de apa si a distributiei, partile s-au inteles pentru pretul de 4.300 de euro.

In drumul dinspre Craiova spre Bucuresti, Marius O., care a cumparat masina pentru a lucra ca sofer UBER, a constatat ca ambreiajul are probleme, ca nu functioneaza un bec, senzorul de indicare a nivelului de combustibil nu functiona corespunzator, pompa spalator parbriz si luneta nu functionau si lipseau parasolarele.

Ajuns acasa, bucuresteanul l-a sunat pe vanzatorul masinii pentru a-i spune ce a constatat pe drum, dar craioveanul i-a spus ca "sunt mici detalii pe care le poate rezolva ieftin cu piese din dezmembrari auto". Dupa ce a mai descoperit si faptul ca maneta "Cruise Control" era rupta si lipita intr-un mod grosolan, noul proprietar l-a sunat din nou pe cel de la care a cumparat masina, iar acesta i-a replicat: "Nu credeam ca nu ai vazut, dar iar observ ca dai atentie acestor detalii, pe care le poti rezolva cumparand piese din dezmembrari auto".

Considerand ca a fost inselat cu intentie de cel care i-a vandut masina, bucuresteanul a mers intr-o reprezentanta Citroen, unde a constatat ca a fost umblat la kilometraj. Mai exact, barbatul a constatat ca masina pe care a cumparat-o la 162.000 de km avea kilometrajul setat la zero de la 224.481 km. Asta inseamna ca masina vanduta cu 162.000 de km in bord avea in realitate peste 386.000 km.

Inainte de a-l da in judecata pe vanzator pentru recuperarea banilor, cumparatorul sustine ca a incercat sa rezolve problema pe cale amiabila. Vazand ca vanzatorul nu accepta intelegerea, cumparatorul a vrut sa faca plangere penala, dar in drum spre Craiova "autoturismul a scos un sunet de atentionare cu privire la o avarie la motor, a inceput sa se deplaseze sacadat si i s-a oprit". In final, bucuresteanul a reusit sa se intoarca pana acasa cu viteza redusa, a parcat in fata blocului, iar de atunci masina nu mai poate fi folosita.

Craioveanul care a vandut masina a aratat in proces ca "pretentiile reclamantului sunt neintemeiate avand in vedere faptul ca la achizitionarea autoturismului, acesta a fost testat la o unitate service si nu a prezentat niciun defect la motor, iar reclamantului i-a spus ca nu cunoaste istoricul masinii, care era una second-hand, si l-a informat ca nu are carte service, lucruri asumate si acceptate de acesta la momentul incheierii contractului".

"Viciile invocate de reclamant erau unele neesentiale, specifice unui autovehicul second- hand cu o vechime de peste 8 ani si nu il faceau impropriu intrebuintarii sale si nu ii micsorau in asemenea masura intrebuintarea sau valoarea incat, daca le-ar fi cunoscut, reclamantul nu ar fi cumparat bunul sau ar fi dat un pret mai mic", a aratat vanzatorul masinii in proces. In privinta kilometrajului, vanzatorul s-a aparat spunand ca nici in momentul in care a cumparat masina, nici ulterior nu a verificat kilometrajul, afland ca este dat inapoi abia din procesul prin care a fost dat in judecata.

In urma analizarii probelor de la dosar, judecatorul a aratat ca problemele cu ambreiajul, parasolarele, becul sau maneta rupta nu ii pot fi imputate vanzatorului, fiind "o lipsa crasa de prudenta si diligenta in examinarea autoturismului de catre cumparator, care putea sa le depisteze singur, fara asistenta de specialitate chiar daca vanzatorul nu i le-a adus la cunostinta".

"Alta este situatia in privinta falsificarii numarului de kilometri reali rulati de autoturismul cumparat, pe care de asemenea, cumparatorul-reclamant a descoperit-o, de aceasta data prin apelarea la un serviciu de asistenta de specialitate, respectiv un service auto autorizat Citroen, iar defectiunea la care instanta se refera constituie un viciu ascuns grav si pe care cumparatorul-reclamant nu avea cum sa il cunoasca sau sa il observe la predarea autoturismului", se arata in sentinta Judecatoriei Craiova.

Astfel, in urma expertizei de specialitate comandate cu ocazia procesului, s-a constatat ca a fost dat kilometrajul inapoi, dar nu s-a putut stabili daca kilometrajul a fost masluit de vanzator sau de proprietarul dinaintea lui. Totusi, judecatorul a considerat ca vanzatorul se face vinovat, chiar daca nu stia ca s-a umblat la kilometraj.

"Potrivit art. 1708 alin. 1 Cod civil, vanzatorul este obligat sa garanteze contra viciilor ascunse, chiar si atunci cand nu le-a cunoscut. Prin urmare, nu are relevanta daca interventia asupra rulajului a fost efectuata de catre vanzatorul V.C. sau nu. Dimpotriva, singura imprejurare relevanta este ca asupra rulajului s-a efectuat o interventie sau chiar mai multe, cu scopul de a altera uzura autoturismului, ori acesta este criteriul principal in baza caruia se stabileste pretul unui autoturism", se arata in sentinta Judecatoriei Craiova prin care vanzatorul a fost obligat sa restituie pretul masinii plus 3.000 de lei cheltuieli efectuate de cumparator, urmand ca odata cu achitarea banilor sa isi ia masina inapoi. Sentinta Judecatoriei Craiova nu este definitiva, fiind atacata cu apel, care se judeca la Tribunalul Dolj.