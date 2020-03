Avem cei mai ieftini carburanti din UE - Cu cat s-au ieftinit benzina si motorina si cat costa un plin

Romania are cei mai ieftini carburanti din intreaga UE, dupa ce petrolul s-a ieftinit in contextul scaderii cererii din cauza crizei provocate de COVID-19 si de razboiul preturilor care are loc pe piata titeiului.

Potrivit statisticii Oil Bulletin publicata de Comisia Europeana pe 16 martie, in tara noastra, un litru de benzina costa, in medie, sub un euro (mai exact, 0,981 euro), iar un litru de motorina - 1,015 euro.

Imediat dupa noi se afla Ungaria (1,017 euro/litrul de benzina, respectiv 1,044 euro/litrul de motorina), Bulgaria (1,059 euro/litrul de benzina, respectiv 1,058 euro/litrul de motorina) si Polonia (1,046 euro/litrul de benzina, respectiv 1,070 euro/litrul de motorina).

Cei mai scumpi carburanti se gasesc in Olanda (1,551 euro/litrul de benzina, respectiv 1,244 euro/litrul de motorina), Grecia (1,50 euro/litrul de benzina, respectiv 1,26 euro/litrul de motorina) si Italia (1,496 euro/litrul de benzina, respectiv 1,389 euro/litrul de motorina). Suedia are cea mai scumpa motorina - 1,399 euro/litru, iar un litru de benzina costa 1,330 euro/litru.

Am comparat preturile la cateva statii de alimentare practicate pe 2 ianuarie si pe 19 martie, pentru a vedea cu cati bani scoatem mai putin din portofel.

Astfel, la statia Petrom din zona bulevardului Carol I din Bucuresti, un litru de benzina standard 95 costa la inceputul anului 5,26 lei, iar unul de motorina standard - 5,45 lei. Acum preturile sunt de 4,74 lei/litru, respectiv 4,9 lei/litru.

La Socar, la statia din Pitesti, pretul unui litru de benzina a scazut de la 5,56 de lei la 4,64 lei, in timp ce motorina s-a ieftinit de la 5,74 de lei/litru la 4,84 lei/litru.

La OMV-ul din Comuna Apahida, judetul Cluj, preturile au scazut de la 5,35 lei la 4,78 lei la benzina si de la 5,51 lei/litru la 4,95 lei/litru in cazul motorinei.

Si Lukoil a operat modificari la preturi. In Bucuresti, la statia de pe Sos. Alexandrei, litrul de benzina s-a ieftinit de la 5,17 lei la 4,67 lei, iar cel de motorina - de la 5,40 lei la 4,87 lei.

La statia Mol din Capitala de pe Calea 13 Septembrie, pretul benzinei a coborat de la 5,24 lei/litru la 4,73 lei/litru, iar cel al motorinei - de la 5,46 lei/litru la 4,91 lei/litru.

Rompetrol a ieftinit litrul de benzina de la 5,28 lei la 4,75 lei la statia din Bucuresti de pe Soseaua Fundeni, iar cel de motorina de la 5,49 de lei la 4,91.

Astfel, daca la inceputul anului un plin de benzina (40 de litri) costa cam 210 lei, acum scoatem din buzunar mai putin de 190 de lei, in timp ce la motorina scaderea este de la aproximativ 215 lei la cca 196 de lei.