Șeful JP Morgan dă semnalul că se rupe cordonul ombilical bancar: "Europa are o problemă reală, un continent slab reprezintă un risc economic serios pentru SUA"

Directorul general al JPMorgan Chase, James Dimon, a declarat că Europa are o „problemă reală" și că un continent „slab" reprezintă un risc economic serios pentru Statele Unite, transmite Bloomberg.

„Au alungat afacerile, au alungat investițiile, au alungat inovația", a spus Dimon. El consideră riscul fragmentării Europei ca fiind una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă lumea.

Șeful JPMorgan a lăudat crearea monedei euro și angajamentul Europei față de pace, dar a avertizat că reducerea eforturilor militare și dificultățile în ajungerea la un acord în cadrul UE reprezintă o amenințare pentru continent.

El a afirmat că fragmentarea Europei „ne va afecta mai mult decât pe oricine altcineva, deoarece ei sunt cei mai mari aliați ai noștri în toate privințele, inclusiv în ceea ce privește valorile comune care contează cu adevărat".

Directorul general al JPMorgan a adăugat că Statele Unite „și-au permis să devină excesiv de dependente de surse nesigure de minerale, produse și producție esențiale".

Cu toate acestea, el a lăudat în mod special eforturile administrației Donald Trump de a reduce birocrația guvernamentală. „Nu există nicio îndoială că această administrație încearcă să reducă birocrația care ține America pe loc", a remarcat Dimon.