O mega-furtună solară se îndreaptă spre Terra cu o forță devastatoare. Posibile cutremure de mare magnitudine

Ceea ce se îndreaptă spre Pământ în acest moment nu este doar o singură furtună solară... sunt mai multe care se suprapun una peste alta - și fiecare ființă vie reacționează diferit la acest tip de energie. Unii o simt, alții nu, dar efectele ajung pe întreaga planetă.

În ultimele 24 de ore, Soarele a declanșat multiple erupții îndreptate spre Pământ - inclusiv două erupții de clasa M și o erupție X1 recentă - toate ajungând într-un interval de timp scurt și comprimat. Când furtunile solare se suprapun în acest fel, efectele lor se pot acumula și intensifica odată ce ating câmpul nostru magnetic.

În următoarele câteva ore, se așteaptă ca Pământul să intre în acest flux combinat de energie și am putea observa:

Furtuni geomagnetice puternice

Creșterea presiunii seismice globale

Schimbări în activitatea vulcanică

Perturbări ale GPS-ului, sateliților și radioului

Lumini în cer și culori atmosferice departe de poli

Mulți observatori raportează deja efecte timpurii - tinitus, tulburări de somn, presiune în cap, schimbări de dispoziție, explozii de energie, oboseală și animale care se comportă neobișnuit de alert. Furtunile solare de acest fel pot influența mai mult decât atmosfera.