Robert Turcescu iar ne deranjează! "Înapoi la Turul Doi" ne mai lipsea, că în rest le aveam pe toate...

Abia ce-a aparut si deja face valuri. Deranjează. E atacata pentru ca spune adevarul, pentru ca este un document al timpurilor cand marionetele care conduc România au facut cel mai orbil lucru, dracesc de-a binelea: au mintit poporul ca apara democratia anuland cel mai important aset al democratiei - alegerile libere.

Robert Turcescu a lansat "Inapoi la Turul Doi", cartea despre care vorbeam mai sus, cartea pe care fiecare roman ar trebui s-o citească, si cel "pro", dar si cel "contra". Nu ne putem impaca altfel, nu putem razbate din capcanele manipularii, printre craterele adânci ale dezinformarii, prin descifrarea "ingineriei sociale" decat impreuna, lepadandu-ne de de aceste satane. Asta e suma, concluzia tuturor interviurilor din spectrul culorilor si nuantelor prezentate de cei opt invitati, pe care Turcescu le focalizează la finalul arzător:

"Sunt încredințat că aceste interviuri vor trece nemiloasa probă a timpului. Dialogurile au fost realizate la momentul potrivit: nici prea aproape de zilele în care s-au petrecut faptele, nici prea departe de punctul lor culminant. În felul acesta, detaliile semnificative au rămas limpezi în memoria celor cu care am dialogat, dar s-au și șlefuit în egală măsură, astfel încât, în multe dintre paginile acestui volum, veți găsi un ton potrivit și o privire lucidă asupra evenimentului teribil petrecut pe 6 decembrie 2024, când Curtea Constituțională a României a anulat alegerile prezidențiale."

Cartea - AICI.