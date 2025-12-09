Descoperire uluitoare în deșert: O navă vechie de 500 de ani, plină cu aur, fildeş și secrete ale unui imperiu pierdut

În îndepărtata Sperrgebiet din Namibia - un nume care se traduce din germană prin „zonă interzisă" - minerii care căutau diamante au dat peste ceva mult mai valoros: epava îngropată a unei caracuri portugheze din secolul al XVI-lea, încărcată cu aur, fildeș și cupru.

Păstrată sub nisipurile hiper-aride ale deșertului Namib, nava, identificată ca fiind Bom Jesus, a dispărut în 1533 în timp ce se îndrepta spre India. Descoperită în 2008 într-o concesiune minieră de înaltă securitate lângă Oranjemund, situl a atras rapid atenția arheologilor marini, a climatologilor și a istoricilor.

Bom Jesus transporta peste 2.000 de monede de aur, 22 de tone de lingouri de cupru și zeci de colți de fildeș din Africa de Vest, dezvăluind un sistem de transport aproape intact care se întindea peste Europa, Africa și Asia. Nava, probabil deviată de la cursul său de o furtună violentă în apropierea Capului Bunei Speranțe, a fost complet îngropată de nisip de-a lungul secolelor, ferită de hoți, de apa mării și chiar de trecerea timpului, potrivit Daily Galaxy.

Spre deosebire de majoritatea epavelor istorice descoperite în gropi oceanice adânci sau în golfuri puțin adânci, Bom Jesus a fost localizată în interiorul continentului, la câteva sute de metri de coasta Atlanticului. Starea sa excepțională de conservare se datorează aridității extreme și stabilității sedimentelor din deșertul Namib.

„Acesta nu este doar un sit arheologic, ci o capsulă a timpului economic sigilată din Epoca Descoperirilor", a declarat dr. Bruno Werz, directorul Institutului African pentru Cercetare, Explorare și Educație Marină și Subacvatică (AIMURE). „Avem de-a face cu o navă care povestește istoria globalizării timpurii prin dovezi fizice - nu fragmente, ci sisteme complete."

Încărcătura navei include lingouri de cupru marcate cu sigiliul trident al dinastiei bancare Fugger, confirmând faptul că finanțiștii germani susțineau călătoriile portugheze în Oceanul Indian. În plus, un volum mare de monede spaniole excelentes sugerează că investitorii spanioli ar fi putut avea o participație neobișnuit de mare în flota din 1533, o teorie susținută de o scrisoare descoperită în arhivele regale din Lisabona, așa cum citează istoricul maritim Alexandre Monteiro în ResearchGate.

Proprietatea Namibiei asupra navei Bom Jesus nu a fost niciodată contestată. Nava a fost găsită într-o concesiune minieră de diamante exploatată de Namdeb, o întreprindere comună între guvernul namibian și De Beers Group. La câteva zile după descoperire, exploatarea minieră a fost suspendată și a fost constituită o echipă arheologică.

În conformitate cu Convenția UNESCO din 2001 privind protecția patrimoniului cultural subacvatic, epava aparține legal Namibiei. Portugalia, deși stat de origine al navei, a refuzat să formuleze orice pretenție.

„Așa ar trebui să funcționeze cooperarea internațională", a declarat Monteiro pentru National Geographic într-un interviu din 2022. „Nu există nicio îndoială că epava aparține Namibiei. Iar țara a acționat cu profesionalism și viziune în gestionarea acesteia."

Bom Jesus făcea parte dintr-o flotă care a plecat din Lisabona în martie 1533. Jurnalele navale istorice și documentația vizuală din Memória das Armadas marchează nava Bom Jesus ca „perdido" (pierdută) în apropierea Capului. Scrisori descoperite de Monteiro arată că peste 20.000 de cruzados portughezi în aur au fost transferați la Sevilia cu doar câteva săptămâni înainte ca flota să plece, sugerând o colaborare financiară complexă în Peninsula Iberică.

Deși probabil că la bord se aflau peste 300 de membri ai echipajului, clerici și soldați, a fost recuperat doar un fragment de os uman, un deget de la picior găsit într-un pantof putrezit.

„Deșertul pare lipsit de viață, dar pentru supraviețuitorii din 1533, acesta ar fi putut oferi hrană, apă și contact cu comunitățile locale San", a remarcat Dr. Dieter Noli, arheologul șef al sitului și șeful echipei de excavare AIMURE.

Bom Jesus contestă ipotezele predominante despre explorările moderne timpurii. Nava demonstrează că imperiile europene din secolul al XVI-lea funcționau în cadrul unor sisteme profund interconectate, bazându-se pe finanțare multinațională, mărfuri comerciale complexe și cunoștințe maritime vaste.

Namibia planifică construirea unui muzeu maritim în Oranjemund pentru a găzdui artefactele, poziționând țara nu doar ca un gardian al patrimoniului european pierdut, ci și ca un narator activ al istoriei maritime africane. Conform misiunii de sustenabilitate a Namdeb, patrimoniul și dezvoltarea economică fac parte dintr-o agendă unificată.