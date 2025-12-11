Cine ar câștiga dacă Ucraina ar organiza alegeri prezidențiale acum

Președintele SUA, Donald Trump, consideră că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri, afirmând că Kievul „folosește războiul pentru a nu organiza alegeri". Dacă alegerile ar avea loc astăzi, cine ar câștiga?

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să organizeze alegeri prezidențiale în termen de 90 de zile dacă partenerii occidentali vor contribui la asigurarea securității votului, răspunzând astfel la apelurile omologului său american Donald Trump ca Ucraina să organizeze alegeri în ciuda stării de urgență în vigoare.

Trump a declarat că consideră că este un „moment important" pentru Ucraina să organizeze alegeri, acuzând Kievul că amână în mod deliberat votul.

„Ei (Ucraina) folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri", a declarat Trump într-un interviu acordat Politico, potrivit Euronews.

Zelenski a răspuns rapid, spunând: „Personal, am voința și disponibilitatea necesare pentru acest lucru".

Conform legilor în vigoare, votul nu poate avea loc în mod legal în condițiile legii marțiale impuse ca urmare a invaziei rusești de acum aproape patru ani.

Acum, președintele Ucrainei a îndemnat legislatorii să elaboreze propuneri legislative care să permită modificarea acestei norme.

În timp ce parlamentarii ucraineni lucrează la soluția juridică, Zelenski a cerut partenerilor occidentali ai Ucrainei, inclusiv Statelor Unite, să contribuie la asigurarea securității votului.

„Cer acum, și declar acest lucru în mod deschis, ca Statele Unite să mă ajute. Împreună cu partenerii noștri europeni, putem asigura securitatea necesară pentru organizarea alegerilor. Dacă acest lucru se va întâmpla, Ucraina va fi pregătită să organizeze alegeri în următoarele 60-90 de zile", a declarat Zelenski.

În 2019, Zelenskyy a obținut o victorie zdrobitoare, cu peste 73% din voturi în turul al doilea, față de 24% pentru fostul președinte Petro Poroșenko.

La scurt timp după aceea, Ucraina a organizat alegeri parlamentare anticipate, iar partidul lui Zelenski, Servitorul Poporului, a câștigat o majoritate absolută de locuri în Rada Supremă.

Aproximativ 80% dintre ucraineni aveau încredere în Zelenski în 2019, acesta obținând rezultate foarte bune atât la alegerile prezidențiale, cât și la cele parlamentare din acel an.

Acest procent a scăzut la 37% la începutul lunii februarie 2022, înainte de a reveni la un nivel record de 90% când Rusia a început invazia completă a Ucrainei.

Aproape patru ani mai târziu, un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) la începutul toamnei a arătat că 60% dintre ucraineni continuă să îl susțină pe Zelenski.

Cine ar candida și cine ar câștiga?

Potrivit unui alt sondaj realizat de Info Sapiens și publicat marți, 20,3% dintre ucraineni ar vota pentru Zelenski la următoarele alegeri prezidențiale.

Deși acest lucru reprezintă o schimbare radicală față de cele 73% din voturi obținute în 2019, Zelenski rămâne cel mai popular candidat și ar câștiga următoarele alegeri prezidențiale, potrivit acestui sondaj.

A doua alegere ca popularitate și singura persoană care s-ar putea apropia de acest nivel de susținere este fostul comandant-șef al forțelor armate, generalul Valerii Zaluzhnyi.

Acum ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, generalul Zaluzhnyi și-a câștigat o reputație excelentă atunci când Rusia a început războiul total împotriva Ucrainei.

Generalul Zaluzhnyi a fost responsabil de apărarea Ucrainei, inclusiv de bătălia pentru Kiev la începutul anului 2022 și de contraofensivele ulterioare până în mai 2024.

Conform ultimului sondaj realizat de Info Sapiens, Zaluzhnyi ocupă locul al doilea după Zelenski, cu aproximativ 19% din voturi.

Însă generalul ucrainean nu intenționează să candideze în viitorul apropiat, a declarat acesta. Pe fondul zvonurilor și speculațiilor constante, Zaluzhnyi a menționat la începutul lunii octombrie că nu are intenția de a înființa un partid politic și că nu susține organizarea de alegeri în timp ce războiul continuă.

„Nu susțin organizarea de alegeri în timpul războiului. Oricine primește o ofertă - pretins în numele meu - de a se alătura unei inițiative prin intermediul unei organizații ar trebui să o raporteze autorităților", a declarat Zaluzhnyi într-o postare pe Facebook.

„Nu creez niciun sediu sau partid politic și nu am nicio afiliere cu vreo forță politică", a explicat el.

FILE: Volodymyr Zelenskyy, left, shakes hands with Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces Valerii Zaluzhnyi during their meeting in Kyiv, Ukraine, Feb. 8, 2024

A treia persoană pe lista potențialilor candidați la președinție este șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, HUR Kyrylo Budanov, deși cu puțin peste 5%.

Șeful serviciului de spionaj al Ucrainei nu și-a exprimat niciodată ambiții politice și este considerat de mulți ca fiind de neînlocuit în funcția sa actuală, având în vedere operațiunile fără precedent ale HUR în Ucraina și în străinătate.

Popularitatea unor personalități militare precum Zaluzhnyi și Budanov poate fi interpretată ca un semn al importanței pe care alegătorii ucraineni o acordă apărării țării și viitoarei strategii militare în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Conform Constituției Ucrainei, următoarele alegeri sunt posibile numai după încetarea stării de urgență, iar marea majoritate a ucrainenilor nu doresc să se grăbească să voteze înainte de sfârșitul războiului.

Doar 12% dintre ucraineni consideră că alegerile ar trebui să aibă loc în contextul invaziei pe scară largă a Moscovei.

Un număr mai mare de ucraineni, 22%, susțin alegerile după un armistițiu cu garanții de securitate, pe care Ucraina nu le-a primit și nu i-au fost promise încă.

Aproximativ 63% consideră că alegerile ar trebui să aibă loc numai după încheierea războiului, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.

Zelenski a declarat că nu va candida pentru un al doilea mandat odată ce războiul se va încheia.

„Dacă vom încheia războiul cu rușii, sunt gata să nu candidez pentru un al doilea mandat, deoarece alegerile nu sunt obiectivul meu", a declarat el în septembrie.

„În această perioadă foarte dificilă, mi-am dorit foarte mult să fiu alături de țara mea, să o ajut. Obiectivul meu este să pun capăt războiului."