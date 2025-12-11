Cine ar câștiga dacă Ucraina ar organiza alegeri prezidențiale acum
Postat la: 11.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Președintele SUA, Donald Trump, consideră că Ucraina ar trebui să organizeze alegeri, afirmând că Kievul „folosește războiul pentru a nu organiza alegeri". Dacă alegerile ar avea loc astăzi, cine ar câștiga?
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să organizeze alegeri prezidențiale în termen de 90 de zile dacă partenerii occidentali vor contribui la asigurarea securității votului, răspunzând astfel la apelurile omologului său american Donald Trump ca Ucraina să organizeze alegeri în ciuda stării de urgență în vigoare.
Trump a declarat că consideră că este un „moment important" pentru Ucraina să organizeze alegeri, acuzând Kievul că amână în mod deliberat votul.
„Ei (Ucraina) folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri", a declarat Trump într-un interviu acordat Politico, potrivit Euronews.
Zelenski a răspuns rapid, spunând: „Personal, am voința și disponibilitatea necesare pentru acest lucru".
Conform legilor în vigoare, votul nu poate avea loc în mod legal în condițiile legii marțiale impuse ca urmare a invaziei rusești de acum aproape patru ani.
Acum, președintele Ucrainei a îndemnat legislatorii să elaboreze propuneri legislative care să permită modificarea acestei norme.
În timp ce parlamentarii ucraineni lucrează la soluția juridică, Zelenski a cerut partenerilor occidentali ai Ucrainei, inclusiv Statelor Unite, să contribuie la asigurarea securității votului.
„Cer acum, și declar acest lucru în mod deschis, ca Statele Unite să mă ajute. Împreună cu partenerii noștri europeni, putem asigura securitatea necesară pentru organizarea alegerilor. Dacă acest lucru se va întâmpla, Ucraina va fi pregătită să organizeze alegeri în următoarele 60-90 de zile", a declarat Zelenski.
În 2019, Zelenskyy a obținut o victorie zdrobitoare, cu peste 73% din voturi în turul al doilea, față de 24% pentru fostul președinte Petro Poroșenko.
La scurt timp după aceea, Ucraina a organizat alegeri parlamentare anticipate, iar partidul lui Zelenski, Servitorul Poporului, a câștigat o majoritate absolută de locuri în Rada Supremă.
Aproximativ 80% dintre ucraineni aveau încredere în Zelenski în 2019, acesta obținând rezultate foarte bune atât la alegerile prezidențiale, cât și la cele parlamentare din acel an.
Acest procent a scăzut la 37% la începutul lunii februarie 2022, înainte de a reveni la un nivel record de 90% când Rusia a început invazia completă a Ucrainei.
Aproape patru ani mai târziu, un sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) la începutul toamnei a arătat că 60% dintre ucraineni continuă să îl susțină pe Zelenski.
Cine ar candida și cine ar câștiga?
Potrivit unui alt sondaj realizat de Info Sapiens și publicat marți, 20,3% dintre ucraineni ar vota pentru Zelenski la următoarele alegeri prezidențiale.
Deși acest lucru reprezintă o schimbare radicală față de cele 73% din voturi obținute în 2019, Zelenski rămâne cel mai popular candidat și ar câștiga următoarele alegeri prezidențiale, potrivit acestui sondaj.
A doua alegere ca popularitate și singura persoană care s-ar putea apropia de acest nivel de susținere este fostul comandant-șef al forțelor armate, generalul Valerii Zaluzhnyi.
Acum ambasador al Ucrainei în Marea Britanie, generalul Zaluzhnyi și-a câștigat o reputație excelentă atunci când Rusia a început războiul total împotriva Ucrainei.
Generalul Zaluzhnyi a fost responsabil de apărarea Ucrainei, inclusiv de bătălia pentru Kiev la începutul anului 2022 și de contraofensivele ulterioare până în mai 2024.
Conform ultimului sondaj realizat de Info Sapiens, Zaluzhnyi ocupă locul al doilea după Zelenski, cu aproximativ 19% din voturi.
Însă generalul ucrainean nu intenționează să candideze în viitorul apropiat, a declarat acesta. Pe fondul zvonurilor și speculațiilor constante, Zaluzhnyi a menționat la începutul lunii octombrie că nu are intenția de a înființa un partid politic și că nu susține organizarea de alegeri în timp ce războiul continuă.
„Nu susțin organizarea de alegeri în timpul războiului. Oricine primește o ofertă - pretins în numele meu - de a se alătura unei inițiative prin intermediul unei organizații ar trebui să o raporteze autorităților", a declarat Zaluzhnyi într-o postare pe Facebook.
„Nu creez niciun sediu sau partid politic și nu am nicio afiliere cu vreo forță politică", a explicat el.
FILE: Volodymyr Zelenskyy, left, shakes hands with Commander-in-Chief of Ukraine's Armed Forces Valerii Zaluzhnyi during their meeting in Kyiv, Ukraine, Feb. 8, 2024
A treia persoană pe lista potențialilor candidați la președinție este șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, HUR Kyrylo Budanov, deși cu puțin peste 5%.
Șeful serviciului de spionaj al Ucrainei nu și-a exprimat niciodată ambiții politice și este considerat de mulți ca fiind de neînlocuit în funcția sa actuală, având în vedere operațiunile fără precedent ale HUR în Ucraina și în străinătate.
Popularitatea unor personalități militare precum Zaluzhnyi și Budanov poate fi interpretată ca un semn al importanței pe care alegătorii ucraineni o acordă apărării țării și viitoarei strategii militare în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Conform Constituției Ucrainei, următoarele alegeri sunt posibile numai după încetarea stării de urgență, iar marea majoritate a ucrainenilor nu doresc să se grăbească să voteze înainte de sfârșitul războiului.
Doar 12% dintre ucraineni consideră că alegerile ar trebui să aibă loc în contextul invaziei pe scară largă a Moscovei.
Un număr mai mare de ucraineni, 22%, susțin alegerile după un armistițiu cu garanții de securitate, pe care Ucraina nu le-a primit și nu i-au fost promise încă.
Aproximativ 63% consideră că alegerile ar trebui să aibă loc numai după încheierea războiului, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev.
Zelenski a declarat că nu va candida pentru un al doilea mandat odată ce războiul se va încheia.
„Dacă vom încheia războiul cu rușii, sunt gata să nu candidez pentru un al doilea mandat, deoarece alegerile nu sunt obiectivul meu", a declarat el în septembrie.
„În această perioadă foarte dificilă, mi-am dorit foarte mult să fiu alături de țara mea, să o ajut. Obiectivul meu este să pun capăt războiului."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
A început demersul de retragere a SUA din NATO. Ce motive se invocă și ce șanse sunt pentru reușită
Un congresman american, republicanul Thomas Massie, a propus in mod oficial retragerea Statelor Unite din Organizația Tr ...
-
American Conservative: De ce Trump dorește încheierea rapidă a războiului din Ucraina
Publicarea Strategiei de securitate naționala (NSS) a administrației Trump a declanșat, așa cum era de așteptat, o furtu ...
-
Noua Ordine Mondială a lui Trump: Putin ca partener, Europa ca țap ispășitor. Cea mai profundă abdicare a conducerii americane văzută vreodată!
Zi de zi, tradarea Ucrainei de catre Donald Trump și ostilitatea sa crescanda fața de NATO și Uniunea Europeana devin di ...
-
The Atlantic dezleagă enigma: Putin are un cod de la Leningrad pe care Trump nu îl înțelege
Donald Trump a incercat tot felul de trucuri contradictorii in cautarea pacii in Ucraina: l-a primit pe Vladimir Putin i ...
-
Negocierile americano-ucrainene au luat sfârșit - Care sunt chestiunile rămase nesoluționate
Discutiile dintre negociatorii americani si ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au incheiat in acest w ...
-
WSJ: "Strategia prin care Trump vrea să distrugă Europa"
Un document strategic anual, care descria amenințarile de la China la Rusia, iși indreapta acum o parte din limbajul cel ...
-
Vladimir Putin este pregătit să se facă stăpân pe Marea Neagră. Patrulările în zonă s-au intensificat
Vladimir Putin a avertizat ca Rusia poate recurge la atacuri asupra porturilor și navelor care aprovizioneaza Ucraina, d ...
-
După SUA, și Italia anunță încetarea acordării ajutorului militar Ucrainei
Dupa SUA, inca un stat membru NATO important face un pas inapoi: Italia anunța ca nu va mai sprijini militar Ucraina. &I ...
-
Ceartă Madame Lagarde - Frau Ursula: Șefa Băncii Europene spune că UE încalcă statul de drept prin acordarea unui împrumut Ucrainei din activele rusești înghețate
Planul propus de Comisia Europeana (CE) de a acorda un imprumut „reparatoriu" Ucrainei este „limitat justifi ...
-
Care sunt jocurile de putere de la Washington în urma cărora ar putea să pice șeful Pentagonului Pete Hegsett
Principalul organism independent de supraveghere a Pentagonului a constatat ca secretarul Apararii, Pete Hegsett, a inca ...
-
Toate dedesubturile vizitei lui Putin la New Delhi: Petrol, apărare şi geopolitică
Presedintele rus Vladimir Putin incepe joi o vizita de doua zile in India, unde se va intalni cu prim-ministrul Narendra ...
-
Eșec major în negocierile dintre Vladimir Putin și omul lui Trump: La Moscova nu s-a ajuns la niciun compromis
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" in problema spinoasa a teritoriilor ocupate de Rusia in Ucraina dupa o intalnire la M ...
-
Presiunea lui Donald Trump este uriașă: Liderii din Europa se pregătesc pentru un acord neplăcut în cazul Ucrainei
Presiunea exercitata de Donald Trump pentru a pune capat razboiului din Ucraina starnește temeri in Europa privind un ac ...
-
Investitori apropiați lui Trump negociază în secret privind achiziția unor active rusești, susține Wall Street Journal
Investitori americani, apropiați ai fostului președinte Donald Trump, și mari companii energetice au inceput negocieri s ...
-
Europa demarează un plan de mare amploare: La nivel mondial este o bătălie uriașă pentru cea mai râvnită resursă a planetei
Comisia Europeana va prezenta in aceasta saptamana un set de masuri menit sa diminueze dependenta regiunii de materiile ...
-
Războiul de la vârful Armatei americane nu mai poate fi ascuns
Secretarul armatei americane, Dan Driscoll, și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, au o relație tensionata, aceasta fiind ...
-
„Satan 2" ar fi explodat în Rusia. Testul super-rachetei lui Putin, un eșec catastrofal (The Moscow Times)
O racheta balistica „invincibila", pe care Vladimir Putin o prezenta drept varful arsenalului nuclear al Rusiei, a ...
-
Orban sfidează UE la Kremlin: „Vom continua să cumpărăm energie rusească"
Prim-ministrul ungar Viktor Orban s-a angajat vineri, in timpul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin la Kremlin ...
-
Putin a dezvăluit marea miză în negocierile cu SUA și UE: „Unul dintre punctele cheie fără de care nu va exista pace!"
Președintele rus Vladimir Putin a abordat cele mai fierbinți subiecte cu privire la razboiul din Ucraina și evoluția neg ...
-
"Ești proastă?" - Donald Trump a răbufnit după întrebarea unei jurnaliste
Președintele SUA, Donald Trump, a numit-o pe o jurnalista drept „proasta", dupa ce a fost intrebat de ce considera ...
-
"Răbdarea Europei s-a terminat": Alianța pregătește cel mai ferm răspuns la provocările hibride ale Moscovei
Țarile iau in considerare operațiuni cibernetice ofensive comune și exerciții militare surpriza, pe masura ce Moscova iș ...
-
Președinta Tanzaniei și-a pus întreaga familie în Guvern
Președinta Tanzaniei, Samia Suluhu Hassan, face valuri pe rețelele sociale dupa ce a numit membri ai familiei și apropia ...
-
Vladimir Putin a anunțat soarta Ucrainei: ordin crucial dat de liderul de la Kremlin
Autoritatile ruse trebuie sa sporeasca numarul de oameni care se identifica drept rusi si care vorbesc limba rusa in par ...
-
Detalii de culise din negocierile de pace din Ucraina: cine se află în spatele planului apărut în spațiul public
În octombrie, trimisul special prezidențial al SUA, Steve Whitkoff, l-a invitat pe consilierul prezidențial rus Iu ...
-
Donald Trump anunță că Rusia face concesii în negocierile de pace cu Ucraina, iar Kievul se declară mulțumit
Presedintele american Donald Trump a afirmat ca Rusia „face concesii" in negocierile pentru incheierea razboiului ...
-
Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați"
Ucraina a acceptat un acord de pace modificat in urma negocierilor cu Statele Unite, au declarat oficiali americani, tra ...
-
Financial Times și Washington Post: Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte în urma discuțiilor de la Geneva
Planul de pace pentru Ucraina a fost redus de la 28 la 19 puncte in urma discuțiilor de la Geneva, potrivit Financial Ti ...
-
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, desemnat oficial terorist de către administrația Trump
Administrația Trump ar putea avea autoritate extinsa de a lua masuri impotriva Venezuelei incepand de luni, 24 noiembrie ...
-
Planul propus de SUA pentru Ucraina ar fi „dezastruos" pentru România, susține un expert. „America își vrea partea din cașcaval"
Planul propus de SUA pentru oprirea razboiului din Ucraina creeaza in Romania „dileme strategice cu privire la sec ...
-
Calul Troian: Cum a reușit ruso-americanul Steve Witkoff să marginalizeze vocile pro-Ucraina din Casa Albă și să apropie Washingtonul de Moscova
Un personaj-cheie, despre care pana recent nu știa aproape nimeni in afara industriei imobiliare din Manhattan, a ajuns ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu