Dezvăluiri de ultimă oră. Ucrainenii acuză: Cum ar încerca SUA să pună punct războiului

Administrația Trump ar încerca să-l convingă pe Volodimir Zelenski să accepte concesiile teritoriale propuse de Moscova, în schimbul păcii. Presiunea americanilor în acest scop ar fi tot mai mare, au transmis surse ucrainene pentru Axios.

Una dintre sursele citate susține că oferta făcută de americani s-a „înrăutățit", după ce oamenii lui Trump, Witkoff și Kushner au discutat cinci ore cu Putin, la Kremlin. Sâmbătă, cei doi trimiși ai președintelui SUA au discutat cu Zelenski, timp de două ore, în ziua de sâmbătă, la telefon.

„A părut că SUA încearcă să ne convingă în diverse feluri că ar trebui să lăsăm tot Donbasul în mâinile Rusiei și că americanii vor ca Zelenski să accepte tot planul", a menționat sursa citată.

Dialogul dintre Witkoff și Kushner, cu Zelenski, a avut loc după trei zile de negocieri americano-ucrainene, la Miami. În urma discuțiilor, Trump a transmis că ucrainenii au „adorat" planul propus de Washington. Însă, Zelenski a declarat că „nu l-a citit".

„Sunt numeroase lucruri importante despre teritorii care trebuie discutate - cine controlează ce, cine rămâne unde, cine se retrage, iar dacă Ucraina se retrage de pe linia de contact, cum ne asigurăm că Rusia face același lucru și nu continuă să lupte", a mai menționat sursa citată.

În vară, șeful delegației ruse la discuțiile de pace cu Kievul, Vladimir Medinski, a transmis că Ucraina riscă să piardă și mai mult teritoriu și oameni, dacă nu va capitula.

„Cu Rusia este imposibil să duci un război lung. Vrem pace. Dar dacă Ucraina continuă să fie condusă de interesele naționale ale altora, atunci vom fi pur și simplu forțați să răspundem", a declarat consilierul lui Putin, printre altele, potrivit Agerpres.

