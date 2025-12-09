Cutremur de 7,6 grade pe Richter în nordul Japoniei legat de o mega-explozie solară
Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA) a avertizat locuitorii că seismul cu magnitudinea de 7,6 grade pe scara Richter care a avut loc pe mare în largul regiunii nordice Aomori, la o adâncime de 54 de kilometri, la ora locală 23:15 (14:15 GMT), ar putea fi urmat de replici în următoarele zile. Cutremurul ar putea fi legat de o serie de furtuni solare de mare amplitudine care au pornit spre Terra cu o zi in urmă.
"Ascultaţi informaţiile de la JMA şi autorităţile locale pe parcursul săptămânii, verificaţi dacă mobilierul este fixată în siguranţă... şi fiţi pregătiţi să evacuaţi dacă simţiţi un tremur", a îndemnat premierul Takaichi. Agenția Japoneză pentru Managementul Incendiilor şi Dezastrelor, care a recomandat evacuarea a 28.000 de persoane.
La Sapporo, principalul oraş din Hokkaido, un jurnalist AFP a observat cum pământul se scutura violent timp de aproximativ 30 de secunde, în timp ce alarmele smartphone-urilor sunau pentru a alerta locuitorii. Imaginile în direct au arătat cioburi de sticlă împrăştiate pe drumuri şi resturi pe podeaua magazinelor.
Aproximativ 2.700 de gospodării din Aomori au rămas temporar fără curent electric. Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA) a emis iniţial o avertizare de tsunami, menţionând valuri care ar putea ajunge la 3 metri şi îndemnând mii de locuitori din zona cea mai apropiată de epicentru să se adăpostească.
Serviciul de trenuri de mare viteză Shinkansen a fost suspendat în unele zone pentru verificarea şinelor. La rândul său, Tohoku Electric Power a raportat că nu au fost detectate anomalii la cele două centrale nucleare cele mai apropiate de epicentru: centrala Higashidori din prefectura Aomori şi centrala Onagawa din prefectura Miyagi.
