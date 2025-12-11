Cum și-au obținut frații Tate libertatea. Rolurile jucate de Victor Ponta, Marcel Ciolacu și de alegerile prezidențiale anulate în poveste. Anchetă amplă a New York Times
Postat la: 11.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Andrew Tate și fratele său, Tristan, influenceri controversați din așa-numita „manosferă", au fost eliberați din România după doi ani de arest, într-un context care implică intervenția unor oficiali americani de rang înalt, potrivit unei anchete realizate de "The New York Times".
Celebra publicație arată că frații Tate erau anchetați penal în România din 2022 pentru constrângerea femeilor să producă materiale pornografice, iar Andrew Tate era acuzat de viol și abuz asupra unei adolescente de 15 ani. Cu câteva zile înainte de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Andrew Tate a primit un mesaj text: „Am primit vești de la administrația Trump că sunt la curent cu lucrurile. Mi s-a spus că voi fi liber în curând, dar Trump trebuie să mă vadă la Miami".
Luna următoare, magistrații din România au permis ridicarea restricțiilor de călătorie, într-o mișcare despre care premierul de atunci, Marcel Ciolacu, credea că va mulțumi administrația Trump, arată sursa citată. Frații Tate au plecat în Florida pe 27 februarie, moment documentat video sub titlul „The Tate Escape". Sosirea lor în SUA a stârnit reacții controversate în rândul conservatorilor, iar senatorul Josh Hawley și comentatori precum Megyn Kelly au criticat eliberarea lor.
Ancheta "The New York Times" se bazează pe interviuri cu zeci de persoane din România, SUA și Marea Britanie și pe analiza documentelor judiciare, e-mailurilor și mesajelor text. Rechizitoriul românesc arată că frații Tate au constrâns mai multe femei, inclusiv minore, să producă conținut sexual, le-au limitat libertatea de mișcare și le-au redus salariile dacă nu respectau regulile. Andrew Tate este acuzat că a violat o adolescentă și că a agresat fizic alte femei.
Frații Tate și-au cultivat relații cu figuri media de dreapta, precum Tucker Carlson, și cu membrii familiei Trump, inclusiv Donald Trump Jr. și Barron Trump. Carlson a declarat despre acuzațiile penale din România: „Acesta nu este de fapt trafic de persoane. Nu mă interesează cum îi spuneți, nu ați cumpărat, nici măcar nu ați fost acuzat că ați cumpărat și vândut pe cineva."
În ciuda eliberării, problemele juridice ale fraților Tate continuă. Cazul în România este încă pe rol, iar Andrew și Tristan se confruntă cu acuzații de trafic de persoane și viol în Marea Britanie. De asemenea, agenți ai Departamentului de Securitate Internă din SUA îi investighează de ani de zile.
Andrew Tate, fost kickboxer profesionist, și-a construit un imperiu online prin afaceri cu webcam-uri și cursuri pentru tineri, promovând un mesaj despre disciplină, antreprenoriat și subjugarea femeilor. În ultimii opt ani, frații au obținut cel puțin 21 de milioane de lire sterline din aceste activități. Andrew Tate a declarat: „Nu este vorba doar despre agățarea fetelor. Este vorba despre a le convinge să te iubească suficient încât să se mute cu tine, să lucreze pentru tine și să-ți dea toți banii."
Richard Grenell, trimis special al președintelui, a discutat în mod privat cazul fraților Tate cu oficiali români, a constatat The Times. La Mar-a-Lago, în decembrie anul trecut, el s-a întâlnit cu Victor Ponta, consilier al prim-ministrului României. Fostul premier Victor a călătorit la clubul lui Trump din Florida pentru a-și face loc în cercul apropiat al președintelui ales, într-un moment în care administrația Trump acuza anularea alegerilor din România.
Întrebat de The Times dacă el și Grenell au discutat despre cazul fraților Tate, Ponta a afirmat că da. „Poate că se vedea eliberând toți ostaticii americani din întreaga lume", a spus el, fără a oferi alte detalii. Luna trecută, Victor Ponta și-a schimbat poziția. Într-un schimb de mesaje cu The Times, el a spus că nu-și amintește dacă el și domnul Grenell au vorbit despre frații Tate. Apoi a adăugat că este sigur că nu au discutat.
Richard Grenell a discutat, de asemenea, cazul fraților Tate la mijlocul lunii februarie cu ministrul de externe al României de atunci, Emil Hurezeanu, când s-au întâlnit la o conferință privind securitatea la München, conform relatărilor inițiale ale Financial Times. Grenell a contestat caracterizarea întâlnirii, afirmând într-o declarație pentru The Times că aceasta a fost exagerată în relatările din presă.
„Pur și simplu l-am întâlnit în hol", a spus el. Ministrul de externe l-a întrebat dacă susține un vechi tweet prin care arăta sprijin pentru frații Tate, iar el a răspuns afirmativ. „Nu i-am întâlnit niciodată pe frații Tate, nu am fost niciodată în România", a spus Grenell. La scurt timp după conferința de la München, prim-ministrul Marcel Ciolacu a postat pe rețelele de socializare că Statele Unite nu au făcut nicio solicitare sau pretenție față de România.
La sfârșitul lunii februarie, a fost emis un ordin prin care procurorii erau instruiți să negocieze cu ei, conform a două persoane familiarizate cu măsura, care nu erau autorizate să discute despre aceasta. Prim-ministrul credea că administrația Trump va fi mulțumită de rezultat, a spus o a treia persoană. Pe 25 februarie, frații Tate au solicitat oficial ridicarea restricțiilor de călătorie. Trump cere organizarea de alegeri în Ucraina.
