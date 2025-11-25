Care este starea rănite în explozia devastatoare de la Buftea. Anunțul făcut de Ministerul Sănătății

Cinci persoane au avut de suferit după explozia devastatoare care a avut loc marți seară, 25 noiembrie, într-un apartament dintr-un imobil din orașul Buftea, județul Ilfov.

Oficialii Ministerului Sănătăţii au prezentat, printr-un comunicat, starea răniților, la ora 19:45:

- 1 pacient fără arsuri, stop cardio-respirator resuscitat, transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Floresca (se află în evaluare de specialitate la spital)

- 1 pacient (57 ani) cu arsuri 50-55%, transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri din Bucureşti (se află în evaluare de specialitate la spital şi echilibrare hemodinamică)

- 1 pacient minor (14 ani) cu traumatism cranio cerebral, transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Grigore Alexandrescu (se află în evaluare de specialitate la spital şi echilibrare hemodinamică)

- 1 pacient (58 ani), traumatism membru inferior drept (refuză transportul la spital)

- 1 pacient (51 ani), arsură minoră membru superior (refuză transportul la spital)

O butelie a explodat marți seară, 25 octombrie, într-un apartament aflat la parterul unui imobil din cartierul Studio din Buftea, județul Ilfov. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, au transmis echipajele aflate la fața locului.

Imediat după intervenția pompierilor au fost găsite două persoane rănite, una dintre ele fiind în stop cardio-respirator. Totodată, pompierii au stabilit că există risc de prăbuşire la apartamentul afectat, fiind evacuate persoanele din zonă.

"În urma exploziei neurmată de incendiu la un apartament din Buftea au fost identificate până în prezent 2 victime, dintre care 1 victimă în stop cardio respirator (SCR). Au fost formate echipe specializate de căutare-salvare pentru a verifica întreaga zonă. S-a dispus evacuarea persoanelor din imobil şi a populaţiei pe o rază de 50 de metri în jurul locului evenimentului, ca măsură de prevenire şi siguranţă", a transmis atunci Ministerul Sănătăţii.

La Ministerul Sănătăţii s-a format o celulă de urgenţă coordonată de ministrul Sănătăţii, în care sunt incluse spitalele de urgenţă: Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni", Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (Floreasca), Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

De asemenea, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii sunt în coordonare permanentă cu dr. Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit ISU Bucureşti-Ilfov, au fost constituite echipe de căutare-salvare în vederea identificării şi evacuării persoanelor posibil surprinse.

"Imobilul prezintă risc de prăbuşire la nivelul apartamentului în care s-a produs explozia", a precizat ISU.