Cât de bogate sunt elitele globale: O mare familie a strâns o avere mai mare decât 2 țări din Europa la un loc!
Postat la: 07.08.2026 |
Cele mai mari averi familiale au fost construite în mare parte prin afaceri care există de generații, mai degrabă decât prin povești de succes peste noapte.
Multe dintre aceste companii rămân în proprietate privată sau sunt încă puternic controlate de familiile fondatoare. Ultimul clasament al celor mai bogate familii din Statele Unite în 2026 întocmit de revista Forbes poziționează pe primul loc familia Waltons, care are o avere de 520 de miliarde de dolari. Aceasta depășește bogăția a două țări din Europa, Grecia și Ucraina, luate la un loc.
PIB-ul celor două țări însumat este de 456 de miliarde de dolari în anul 2025 (Grecia - 246 miliarde de dolari, Ucraina - 212 miliarde de dolari), conform World O Meters. Printre cele mai bogate familii din SUA se numără familia Walton, familia Koch, familia Hearst și familia Lauder, potrivit Business Insider.
Averea și puterea miliardarilor au crescut brusc în ultimii ani. Deși SUA nu are familii regale, cu siguranță are imperii familiale cu averi enorme - și influență.
Există familiile Hearst și Newhouse, care au construit puteri editoriale; Estée Lauder, fondatoarea gigantului cosmeticelor care a generat averea familiei Lauder; și familiile care și-au creat averea cu imperii din domeniul comerțului cu amănuntul și hotelurilor, cum ar fi familia Walton cu Walmart și familia Pritzker cu hoteluri Hyatt.
Mai jos sunt prezentate cele mai bogate 10 familii din SUA, clasate în funcție de averea netă estimată de la cea mai mică la cea mai mare. Clasamentele au fost determinate folosind cele mai recente estimări ale averii nete disponibile de la Forbes, publicate pe 29 iulie 2026.
1. Familia Walton
Avere netă: 520 de miliarde de dolari
Sam și Bud Walton au fondat Walmart în 1962. După succesul său, au fondat Sam's Club în 1983. În 2024, Walmart a raportat venituri de 648,1 miliarde de dolari, devenind cel mai mare retailer din lume după venituri.
Averea familiei Walton este distribuită între șapte membri ai familiei, inclusiv cei trei copii ai cofondatorului Sam Walton, Rob, Jim și Alice, care este cea mai bogată femeie din lume.
Familia Walton rămâne cea mai bogată familie din America cu o marjă largă, averea sa fiind construită pe Walmarkt, cel mai mare retailer din lume. Fondată de Sam Walton în Arkansas în 1962, compania a transformat comerțul cu amănuntul cu discount prin magazinele sale de format mare și lanțul de aprovizionare eficient.
Prin magazinele și site-ul său web, Walmart deservește peste 270 de milioane de clienți în fiecare săptămână. Cronologia afacerii familiei Walton este ușor de rezumat.
1950: Sam și Helen Walton se mută la Bentonville, Arkansas, unde Sam deschide un magazin de cinci și zece cenți.
1991: Walmart își deschide primul magazin în afara SUA: un Sam's Club în Mexico City.
2024: Fiul lui Sam, Rob Walton, se retrage din consiliul de administrație al Walmart după 46 de ani.
Deși Walmart este acum o corporație globală cu mii de locații, membrii familiei Walton continuă să dețină acțiuni semnificative în afacere. Patru generații au beneficiat de creșterea companiei, făcând din nou familia cea mai bogată din țară în 2026.
Lista celor mai bogate familii din SUA în 2026 - Top 10
1. Walton - Walmart - 520 miliarde USD
2. Koch - Koch Inc. - 129 miliarde USD
3. Mars - Mars Inc. - 143,4 miliarde USD
4. (Edward) Johnson - Fidelity - 69,5 miliarde USD
5. Cargill-MacMillan - Cargill Inc. - 67,9 miliarde USD
6. Pritzker - Hyatt Hotels - 53,2 miliarde USD
7. Duncan - afaceri cu conducte - 43 miliarde USD
8. Cathy - Fast-food - 40 miliarde USD
9. SC Johnson - afaceri cu petrol și gaze - 39 miliarde USD
10. Cox - Media - 38 miliarde USD
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Managementul ambalajelor nu se oprește la rampă. Ce urmează să fie revizuit după 12 august 2026?
Pentru multe companii, deșeurile de ambalaje intra in evidențe abia cand apar pe factura sau in documentele de transport ...
-
Principiile ESG nu se reduc la un scor: ce arată cu adevărat cele trei componente
Ai intalnit probabil situația in care o companie vorbește despre sustenabilitate, responsabilitate și transparența, dar ...
-
Descoperire ce răstoarnă ce știm despre cum care creierele stochează amintiri. Ele pot persista și atunci când jumătate din conexiunile cerebrale care le stochează sunt distruse
„Amintirile ar putea fi mai greu de distrus decat am crezut", spune Steve Ramirez de la Universitatea Boston. &bd ...
-
Dublă crimă în Bacău! Un bărbat și-a înjunghiat soția și cumnata, apoi a încercat să se sinucidă prin electrocutare
O dubla crima a avut loc luni dimineața, in orașul Comanești, județul Bacau. Un barbat de 66 de ani și-a injunghiat mort ...
-
Un ministru israelian a stabilit „cotă" de ucidere zilnică în Gaza. "Acolo se află oameni care nu merită să trăiască. Nici măcar nu sunt oameni"
Ministrul israelian al Securitații Naționale, Itamar Ben-Gvir, a susținut public uciderea a „30-40" de persoane in ...
-
India vrea să cucerească lumea inteligenței artificiale: 10 milioane de tineri recruți intră în războiul care va conduce la dominarea lumii
Prim-ministrul indian Narendra Modi a anuntat sambata lansarea unei initiative nationale de a instrui zece milioane de t ...
-
Oamenii care se enervează des îmbătrânesc mai repede: Bărbații sunt cei mai afectați
Se spune ca pana la 30 de ani ai fața cu care te-ai nascut și dupa, cea pe care o meriți, dupa obiceiurile și comportame ...
-
Cât timp economisești dacă mergi cu 150 km/h pe ruta București - Constanța. Creșterea vitezei vine la pachet cu un consum mai mare. Cu ce viteză e recomandat să circuli
Pe ruta București-Constanța, diferențele de viteza se vad atat in timpul petrecut pe drum, cat și in costul calatoriei. ...
-
Verișoara lui Nicușor Dan face dezvăluiri despre vizita președintelui la Făgăraș: "Nu s-a schimbat absolut deloc, nu l-a schimbat funcția"
Verișoara lui Nicușor Dan da primele detalii legate de vizita acestuia la Fagaraș. Președintele Nicușor Dan a fost surpr ...
-
New York Times: "Opt luni mai târziu, Marina SUA se adaptează încă la consecințe"
Povestea din spatele desfașurarii tot mai dificile a navei USS Abraham Lincoln devine mult mai clara – și dezvalui ...
-
O cercetare care aruncă-n aer tot ce se știa: Linia de demarcatie dintre om și maimuță nu există!
O serie de descoperiri fosile a distrus complet granița dintre oameni și maimuțe — „momentul” originii ...
-
Un cercetător a reușit să-și întoarcă ceasul biologic cu peste 15 ani, transformându-se pe sine în propriul cobai
În timp ce industria longevitații cauta soluții in laboratoare, un singur om a demonstrat cat de rapid poate fi fo ...
-
Carambol cu șase mașini în județul Bacău. Patru persoane, între care doi copii, au ajuns la spital
Un accident in care au fost implicate șase autoturisme a avut loc duminica seara pe DN 11, in satul Magura din județul B ...
-
The Times: Ucraina folosește drone britanice pentru atacuri în adâncimea teritoriului Rusiei
Ucraina a inceput sa foloseasca drone de fabricație britanica pentru atacuri asupra unor ținte aflate in adancimea terit ...
-
Cum e mai rău: Eurofighterele italiene pleacă de la Mihail Kogălniceanu. Misiunea NATO din România este preluată de Spania - căzută în dizgrația SUA
Forțele Aeriene Italiene au incheiat misiunea de poliție aeriana consolidata a NATO la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalnicea ...
-
Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa a fost inaugurată în Polonia
O statuie uriașa a Fecioarei Maria a fost dezvelita in micul sat polonez Konotopie, intr-o ceremonie la care au particip ...
-
O nouă dronă intrată în țară dinspre R. Moldova, doborâtă de aeronavele F-16
O drona a patruns, in noaptea de sambata spre duminica, in spațiul aerian național, dinspre Republica Moldova, la aproxi ...
-
Paradoxul energetic al României: fotovoltaicele au acoperit peste 80% din consum la prânz, dar seara riscă să revină la importuri
Romania a inregistrat sambata, in orele de pranz, o situație spectaculoasa in Sistemul Energetic Național: pe fondul con ...
-
Ofertă de „nerefuzat" a Ministrului Muncii pentru profesori în noua lege a salarizării
Noua grila prevazuta de legea salarizarii ar putea fi aplicata in educație incepand cu 1 septembrie 2027 și ar urma sa a ...
-
Plantație uriașă de canabis, camuflată pe malul Mureșului. 100 de plante în greutate de 65 de kilograme, descoperite de anchetatori
O cultura de canabis cu peste 100 de plante, ascunsa printre vegetație și culturi de legume pe malul raului Mureș, a fos ...
-
Indonezia, din nou zguduită: al doilea cutremur major în aceeași zi, 6,9 pe insula Sumatra, după cel de 7,7
Un cutremur cu magnitudinea de 6,9 s-a produs sambata in insula indoneziana Sumatra, potrivit U.S. Geological Survey (US ...
-
Scăpat de sub control: Anthropic avertizează că riscurile de securitate asociate inteligenței artificiale sunt în creștere
Compania americana Anthropic avertizeaza ca riscurile de securitate asociate modelelor sale de inteligența artificiala a ...
-
Cercetătorii au detectat pentru prima dată „fantoma" unui reactor nuclear
Cercetatorii au detectat pentru prima data emisia slaba de antineutrini provenita de la un reactor nuclear dupa oprirea ...
-
Un proces care zguduie armata rusă: Un tribunal militar rus recunoaște pe față că soldații sunt uciși de proprii comandanți
Un tribunal militar rus a recunoscut, pentru prima data, ca uciderea propriilor soldați reprezinta o practica raspandita ...
-
Românii prăznuiesc astăzi Adormirea Maicii Domnului. Obiceiuri și tradiții
Creștinii praznuiesc sambata, 15 august, Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, una dintre cele mai mari sarba ...
-
Acțiunile unei companii, creștere uriașă de peste 500%. JPMorgan face un anunț neașteptat legat de viitorul acesteia
O companie din tehnologie, dar care nu face parte din „Cei șapte magnifici" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platfor ...
-
Un fost șef al Serviciilor Secrete: Rusia, China și Iranul ar putea ataca simultan, SUA în situația de a abandona aliați
Situația geopolitica internaționala cunoaște o intensificare a conflictelor care se pot uni la un moment dat. Capitanul ...
-
1,4 milioane de lire sterline confiscate de Londra de la Cristian Boureanu, la cererea Bucureștiului
Autoritatile britanice au confiscat, la cererea Romaniei, suma de 1,4 milioane lire sterline de la fostul deputat Cristi ...
-
MApN anunță că a găsit resturile dronei prăbușite în Tulcea
Ministerul Apararii (MApN) anunța ca resturile dronei cazute vineri in nord-vestul județului Tulcea au fost identificate ...
-
Când ai nevoie de un moment de confort digestiv: 6 repere care merită verificate
Confortul digestiv se construiește prin pași simpli, iar ritmul meselor, hidratarea și mișcarea conteaza impreuna. O ale ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu