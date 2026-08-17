Cât de bogate sunt elitele globale: O mare familie a strâns o avere mai mare decât 2 țări din Europa la un loc!

Cele mai mari averi familiale au fost construite în mare parte prin afaceri care există de generații, mai degrabă decât prin povești de succes peste noapte.

Multe dintre aceste companii rămân în proprietate privată sau sunt încă puternic controlate de familiile fondatoare. Ultimul clasament al celor mai bogate familii din Statele Unite în 2026 întocmit de revista Forbes poziționează pe primul loc familia Waltons, care are o avere de 520 de miliarde de dolari. Aceasta depășește bogăția a două țări din Europa, Grecia și Ucraina, luate la un loc.

PIB-ul celor două țări însumat este de 456 de miliarde de dolari în anul 2025 (Grecia - 246 miliarde de dolari, Ucraina - 212 miliarde de dolari), conform World O Meters. Printre cele mai bogate familii din SUA se numără familia Walton, familia Koch, familia Hearst și familia Lauder, potrivit Business Insider.

Averea și puterea miliardarilor au crescut brusc în ultimii ani. Deși SUA nu are familii regale, cu siguranță are imperii familiale cu averi enorme - și influență.

Există familiile Hearst și Newhouse, care au construit puteri editoriale; Estée Lauder, fondatoarea gigantului cosmeticelor care a generat averea familiei Lauder; și familiile care și-au creat averea cu imperii din domeniul comerțului cu amănuntul și hotelurilor, cum ar fi familia Walton cu Walmart și familia Pritzker cu hoteluri Hyatt.

Mai jos sunt prezentate cele mai bogate 10 familii din SUA, clasate în funcție de averea netă estimată de la cea mai mică la cea mai mare. Clasamentele au fost determinate folosind cele mai recente estimări ale averii nete disponibile de la Forbes, publicate pe 29 iulie 2026.

1. Familia Walton

Avere netă: 520 de miliarde de dolari

Sam și Bud Walton au fondat Walmart în 1962. După succesul său, au fondat Sam's Club în 1983. În 2024, Walmart a raportat venituri de 648,1 miliarde de dolari, devenind cel mai mare retailer din lume după venituri.

Averea familiei Walton este distribuită între șapte membri ai familiei, inclusiv cei trei copii ai cofondatorului Sam Walton, Rob, Jim și Alice, care este cea mai bogată femeie din lume.

Familia Walton rămâne cea mai bogată familie din America cu o marjă largă, averea sa fiind construită pe Walmarkt, cel mai mare retailer din lume. Fondată de Sam Walton în Arkansas în 1962, compania a transformat comerțul cu amănuntul cu discount prin magazinele sale de format mare și lanțul de aprovizionare eficient.

Prin magazinele și site-ul său web, Walmart deservește peste 270 de milioane de clienți în fiecare săptămână. Cronologia afacerii familiei Walton este ușor de rezumat.

1950: Sam și Helen Walton se mută la Bentonville, Arkansas, unde Sam deschide un magazin de cinci și zece cenți.

1991: Walmart își deschide primul magazin în afara SUA: un Sam's Club în Mexico City.

2024: Fiul lui Sam, Rob Walton, se retrage din consiliul de administrație al Walmart după 46 de ani.

Deși Walmart este acum o corporație globală cu mii de locații, membrii familiei Walton continuă să dețină acțiuni semnificative în afacere. Patru generații au beneficiat de creșterea companiei, făcând din nou familia cea mai bogată din țară în 2026.

Lista celor mai bogate familii din SUA în 2026 - Top 10

1. Walton - Walmart - 520 miliarde USD

2. Koch - Koch Inc. - 129 miliarde USD

3. Mars - Mars Inc. - 143,4 miliarde USD

4. (Edward) Johnson - Fidelity - 69,5 miliarde USD

5. Cargill-MacMillan - Cargill Inc. - 67,9 miliarde USD

6. Pritzker - Hyatt Hotels - 53,2 miliarde USD

7. Duncan - afaceri cu conducte - 43 miliarde USD

8. Cathy - Fast-food - 40 miliarde USD

9. SC Johnson - afaceri cu petrol și gaze - 39 miliarde USD

10. Cox - Media - 38 miliarde USD