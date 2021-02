CCR ii rezolva pe inculpatii din dosarul "Ferma Baneasa". Declara neconstitutional o parte dintr-un articol din Codul de procedura penala

Curtea Constitutionala a Romaniei a constatat miercuri, 18 februarie, ca sintagma "cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii" din cuprinsul dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Codul de procedura penala este neconstitutionala.

Exceptia a fost admisa cu majoritate de voturi, potrivit CCR. Decizia este una in favoarea persoanelor condamnate in dosarul "Ferma Baneasa", care au sustinut ca tot ce au facut a fost de a revendica mai multe bunuri in baza unor hotarari definitive si irevocabile date in civil. "Practic, hotararile pronuntate in civil au autoritate de lucru judecat, inclusiv pe imprejurari legate de existenta infractiunii. Asa ar suna minuta CCR," explica un specialist in Drept, pentru Ziare.com.

Potrivit acestuia, printre cei care ar putea beneficia de aceasta decizie sunt inculpatii din dosarul Ferma Baneasa. "Acolo hotararile in civil sunt legate de calitatea de mostenitor al lui Paul Al Romaniei si de dreptul de revendicare al acestuia. Practic, hotararile din civil devin intangibile, deci Paul Al Romaniei avea dreptul sa revendice," explica sursele citate.

Ce pot face inculpatii din dosarul Ferma Baneasa, care sunt condamnati definitiv? Pot face o revizuire a deciziei definitive, cale de atac extraordinara in baza prevederii potrivit careia: "hotararea s-a intemeiat pe o prevedere legala ce a fost declarata neconstitutionala dupa ce hotararea a devenit definitiva, in situatia in care consecintele incalcarii dispozitiei constitutionale continua sa se produca si nu pot fi remediate decat prin revizuirea hotararii pronuntate.

Pentru ca revizuirea sentintei sa poata fi admisa, foarte importanta insa este motivarea Inaltei Curti in cazul Ferma Baneasa, dar si considerentele pe care Curtea Constitutionala urmeaza sa le retina in motivarea deciziei", mai explica insa sursa citata.

Concret, articolul 52 alin. (3) din Codul de procedura penala stabileste ca: "Hotararile definitive ale altor instante decat cele penale asupra unei chestiuni prealabile in procesul penal au autoritate de lucru judecat in fata instantei penale, cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii."

Pentru a pronunta aceasta solutie, Curtea Constitutionala a retinut ca sintagma "cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii" din cuprinsul dispozitiilor art.52 alin.(3) din Codul de procedura penala este lipsita de claritate, precizie si previzibilitate, precum si faptul ca aceasta incalca principiul securitatii raporturilor juridice si principiul autoritatii de lucru judecat, fiind, astfel, contrara prevederilor art.1 alin.(3) si (5) din Constitutie si art.6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

La capatul a patru ani de procese, Inalta Curte a dat joi seara, 17 decembrie, sentinta definitiva in celebrul dosar "Ferma Baneasa", in care au fost judecate nume grele din Romania si Israel.

"Printul" Paul Al Romaniei, afaceristul Remus Truica, Dan Andronic - patronul "Evenimentul Zilei", miliardarul Benjamin Steinmetz, consultantul Tal Silberstein, afaceristul Moshe Agavi, avocati, afaceristi si functionari, sunt doar o parte dintre aceste nume grele.

Un caz in care Remus Truica, Dan Andronic, Tal Silberstein, Beny Steinmetz si alte persoane implicate ar fi constituit sau aderat la "un grup infractional organizat" care a avut ca scop dobandirea intregii averi revendicate nelegal de "printul" Paul Al Romaniei.

Gruparea "israeliana" a lui Steinmetz ar fi pus la dispozitie bani - aproximativ 4 milioane de euro, care au fost dati printului in schimbul cedarii drepturilor litigioase, suport mediatic, relatii printre magistrati sau functionarii publici, si influente politice - pentru a deschide usi.

Intreaga afacere s-ar fi facut prin intermediul unei firme romanesti, Reciplia SRL, controlata prin offshore-ul cipriot, Reciplia Ltd. Procurorii spun ca Paul Al Romaniei ar fi cedat firmei Reciplia si drepturi litigioase vizand zeci de imobile - care ar fi apartinut Casei Regale a Romaniei. Printre acestea Palatul Peles, cladiri in Sinaia si Bucuresti, dar si imobile care compun domeniul regal Balcic - in prezent in Bulgaria.

Potrivit DNA, gruparea reusise retrocedarea frauduloasa doar a doua proprietati: Padurea Snagov (46,78 hectare de teren forestier) si Ferma Regala Baneasa (28,6 hectare).