CE anunta o decizie istorica: Pactul de Stabilitate a fost suspendat. Statele pot pompa oricati bani au nevoie in economie

Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Layen, a anuntat ca la nivelul UE se vor relaxa regulile fiscale intr-o masura fara precedent. Asta, pentru a le permite guvernelor sa pompeze oricati bani va fi nevoie in economie, fara grija obligatiei de respeca tinta de deficit impusa la nivel comunitar, prin Pactul de Stabilitate.

Vineri seara, Ursula von der Layen a anuntat noi masuri pentru sustinerea statelor membre, in lupta cu pandemia. "Izolarea sau inchiderea granitelor sunt necesare pentru a impiedica raspandirea virusului. Dar, in acelasi timp, aceste masuri ne incetinesc economia. Si inca de saptamana trecuta am spus ca vom face orice ca sa-i sprijinim pe europeni si economia europeana.

Regulile privind ajutoarele de stat adoptate sunt mai flexibile ca niciodata. Iar asta va ajuta companiile si economiile statelor membre. Guvernele pot acum sa dea bani companiilor afectate de socul pandemiei: hoteluri, restaurante, firme de transport... Sau societatilor mici care risca sa se inchida in lipsa unui sprijin.

In plus - iar asta este o masura noua, adoptata in premiera - am activat clauza derogatorie generala. Iar asta inseamna ca statele (pana acum obligate, prin intermediul Pactului de Stabilitate, sa respecte o tinta maxima de deficit bugetar anual de 3% - n.red.) pot pompa in economiile lor oricat au nevoie. Relaxam regulile bugetare, ca sa le permitem sa faca asta", a declarat Ursula vor der Layen.