Ce se va întâmpla cu ratele la bancă ale românilor în anul 2021?

Anul financiar 2020 s-a dovedit a fi un an plin de incertitudini, mai ales în partea a doua, din cauza închiderii multor afaceri mici și mijlocii și a creșterii alarmante a șomajului. Mulți români cu rate la instituțiile financiare sunt îngrijorați că vor ajunge la un moment dat să nu-și mai poată plăti ratele în următorul an. Toată lumea se întreabă cât va mai dura această pandemie globală, dacă economia națională își va reveni în următorul an și ce se va întâmpla cu creditele celor care nu pot lucra în această perioadă.

Cum au evoluat creditele românilor în această pandemie?

Experţii de la FoxyCredit Ro consideră că propunerea Ministerului Finanțelor de amânare a ratelor bancare va ajuta aproape 30 de mii de societăți comerciale și aproape 400 de mii de persoane fizice care au cerut amânarea plății ratelor la împrumuturi în anul 2020.

Pe site-ul web foxycredit.com se colectează şi sunt analizate date statistice despre instituțiile de creditare, informaţii ce ne oferă o imagine completă a acestui fenomen. Instituția deține numeroși specialiști în finanțe și în domeniul calculatoarelor, ceea ce-i permite să analizeze peste 200 de societăți ce oferă credite bancare și nebancare, din țări precum Polonia, Finlanda, Suedia, Ucraina, Norvegia sau Danemarca. Platforma acestui brand internațional activează din 2018, iar dezvoltarea ei va continua și pe viitor.

În ceea ce privește situația românilor care au probleme la plata ratelor din cauza pandemiei, șomajului tehnic sau altor probleme adiacente se prezintă în cifre astfel: 285.294 persoane erau încadrate în categoria șomerilor în prima lună de toamnă. Dacă situaţia pandemică va continua şi lucrurile nu arată nicio îmbunătăţire în această direcţie, nici evoluţia economică nu va fi mai bună. Mult aşteptată revenire post-pandemie în V a economiei româneşti, prognozată de ministrul român al finanţelor cred că va mai întârzia cel puţin un an.

În acest context de criză, pandemică şi economică deopotrivă, autorităţile române vorbesc de posibilitatea amânării ratelor bancare şi nebancare şi în anul 2021. Toată lumea aşteaptă o decizie în acest sens, chiar din primele zile ale următorului an, pentru a putea fi adoptate cele mai bune strategii de către cei implicaţi. Principalele instituţii naţionale financiare şi europene sunt responsabile de această decizie şi trebuie să analizeze responsabil toţi factorii implicaţi şi consecinţele economice şi sociale ale acesteia.

Ce va aduce anul 2021 pentru ratele românilor?

Principalii decidenți sunt fără îndoială Ministerul de Finanțe, Banca Națională a României, băncile și toate instituțiile financiare din România. Decizia lor se bazează însă și pe recomandările Băncii Centrale Europene și Autorității Bancare Europene care au promovat politici de scutire de plată pentru societăţile și persoanele fizice afectate de pandemie. În mod concret, cele două organisme internaționale trebuie să-şi dea acordul pentru ca băncile să nu provizioneze creditele amânate la plată. Dar acest lucru trebuie să se facă doar în anumite condiții, bine specificate.

În acest an a funcționat în perioada de urgență plan guvernamental de amânare a plăților de până la 9 luni, atât pentru persoanele fizice cât și pentru cele juridice, în anumite condiții agreate de toate părțile. Din aplicarea de până acum a acestor măsuri de susținere economică se poate constata o lipsă de claritate a cadrului legislativ. De acest lucru s-au plâns și instituțiile financiare, dar și clienții acestora.

Toate aceste neajunsuri ar trebui rezolvate printr-un dialog constructiv, astfel încât pentru anul 2021 lucrurile să fie mult mai clare și mai ușor de aplicat. Sistemul bancar va fi obligat să mai renunțe din profitabilitate, iar clienții cu rate bancare să deţină cu adevărat șanse reale de redresare a echilibrului lor financiar. Termenul de doar 9 luni este prea scurt pentru a transforma o situație de lipsă de lichidități financiare într-una pozitivă. Este necesar timp mai îndelungat și șanse reale de evoluție individuală, dar și generală pe fondul unei reveniri economice naționale atât de dorite. Pentru toate aceste lucruri trebuie viziune, înțelepciune, voință politică și un cadru juridic previzibil.

Soluția ce va fi agreată de Guvernul României prin Ministerul de Finanțe, Banca Națională a României și instituțiile bancare și nebancare pentru anul următor este extrem de așteptată de publicul larg. Din discuțiile preliminare purtate deja, Florin Cîțu - ministrul de finanțe se arată extrem de optimist că va fi aleasă cea mai bună variantă. Păstrând aceeași notă de optimism, toți românii speră ca această perioadă de criză sanitară să se încheie cât mai repede, iar economia țării să crească în următorul an pentru binele tuturor. Sursa: Stirileprotv.ro.