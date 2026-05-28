Ce taxe platesti ca freelancer in Romania?

Lucrezi pe cont propriu si nu stii exact unde se duc banii? Esti departe de a fi singurul in situatia aceasta. Freelancing-ul a explodat, iar tot mai multi oameni aleg sa lucreze independent. Libertatea pare ideala la inceput, fiindca iti alegi proiectele, iti faci programul, lucrezi de oriunde.

Dar exista si partea mai putin vizibila: veniturile inconsistente, cheltuielile care se aduna si lipsa unei imagini clare asupra banilor care intra si ies.

Vestea buna e ca astazi lucrurile sunt mai simplu de gestionat, in special cu ajutorul unei aplicatii de contabilitate online, care te ajuta sa urmaresti totul in timp real: veniturile, cheltuielile si obligatiile fiscale sunt disponibile la tine in buzunar, fara sa fii expert in cifre si fara sa astepti o programare la contabil pentru fiecare nelamurire.

Dar inainte de orice unealta, ajuta sa intelegi exact ce taxe te privesc.

Prima si cea mai importanta alegere: PFA sau SRL?

Inainte de taxe, vine structura juridica. PFA-ul e mai usor si mai ieftin de administrat, fiind o structura potrivita pentru venituri moderate. Nu ai nevoie de capital social, birocratia e redusa si poti incepe sa facturezi relativ repede dupa inregistrare.

Diferit, SRL-ul, ofera mai multa flexibilitate fiscala pe masura ce veniturile cresc si iti separa patrimoniul personal de cel al firmei. Aici ai un mare avantaj daca activitatea ta implica riscuri financiare.

Ca sa nu iti bati capul cu aceasta alegere, uite un truc simplu care te ajuta sa iei decizia potrivita: cu venituri sub sau egale cu 60.000 lei/an, alegi PFA, fiindca e mai avantajos, iar ce este peste merita calculat cu un specialist si deja ales un SRL.

O a treia optiune, mai putin discutata, este II (intreprindere Individuala), similara cu PFA-ul, dar cu posibilitatea de a avea mai multi angajati si mai multe coduri CAEN. Pentru majoritatea soloprenorilor, diferenta e neglijabila la inceput.

Ce taxe plateste un PFA?

Ca PFA, platesti trei contributii principale catre stat: impozitul pe venit, CAS si CASS.

Impozitul pe venit se aplica la cel net (10%), adica dupa ce scazi cheltuielile deductibile din veniturile brute. Este cea mai previzibila componenta fiscala si, spre deosebire de alte tari, Romania aplica o cota unica, indiferent cat castigi.

Contributia la pensie sau CAS (25%) se calculeaza la un plafon ales de tine, dar cel putin la nivelul salariului minim brut pe economie. Daca venitul net anual depaseste 12 salarii minime brute, contributia se calculeaza la venitul real. Daca depaseste 24 de salarii minime, plafonul se dubleaza corespunzator.

CAS-ul este deductibil, adica il scazi din venitul impozabil inainte de a calcula impozitul de 10% si aici reduci putin din povara fiscala totala.

Contributia la sanatate, CASS-ul (10%) functioneaza similar cu CAS-ul, dar are un plafon maxim: daca venitul net depaseste 60 de salarii minime brute pe an, nu mai platesti contributie suplimentara.

Ce poti deduce?

Deductibilitatea cheltuielilor este unul dintre cele mai subestimate avantaje ale PFA-ului. Multi freelanceri platesc mai mult decat ar trebui pentru ca nu tin evidenta corecta a cheltuielilor profesionale.

Ce poti deduce, in general:

echipamente de lucru: laptop, tableta, monitor, telefon

abonamente software

cursuri si formare profesionala, inclusiv carti, cursuri online, conferinte

birou de acasa: o cota proportionala din chirie, utilitati, internet, daca lucrezi de acasa

transport: deplasari legate direct de activitatea profesionala

contabilitate si consultanta: onorariile platite contabilului sau consultantului fiscal sunt, la randul lor, deductibile

Regula de aur: orice cheltuiala legata direct de obtinerea venitului poate fi, in principiu, dedusa. Pastreaza toate facturile si chitantele.

Ai clienti din afara Romaniei? Uite ce se schimba

Daca lucrezi cu clienti din UE sau din alte tari, apar cateva considerente suplimentare.

In primul rand, vorbim despre TVA-ul intracomunitar. In general, serviciile prestate catre firme din UE nu sunt supuse TVA-ului romanesc, fiind aplicat mecanismul de taxare inversa.

Totusi, daca depasesti plafonul de 300.000 lei venituri anuale, inregistrarea in scopuri de TVA devine obligatorie, indiferent de provenienta clientilor.

De altfel, atunci cand incasezi in euro sau dolari, sumele trebuie convertite in lei la cursul BNR din ziua incasarii, iar conversia poate influenta baza impozabila, mai ales in contextul fluctuatiilor valutare, motiv pentru care este util sa urmaresti constant cursul si impactul lui asupra veniturilor.

Nu in ultimul rand, exista conventiile de evitare a dublei impuneri. Romania are astfel de acorduri cu majoritatea tarilor din care provin clientii internationali. In practica, daca esti rezident fiscal in Romania si prestezi servicii de la distanta, veniturile sunt impozitate aici, fara a fi taxate suplimentar in tara clientului.

Cand si cum platesti?

Taxele nu vin o data pe an, ANAF iti cere plati anticipate trimestrial, estimate pe baza veniturilor declarate sau a celor din anul anterior. Regularizarea finala se face prin Declaratia Unica (D212), depusa pana pe 25 mai a anului urmator.

Termenele pentru platile anticipate sunt:

25 martie

25 iunie

25 septembrie

25 decembrie

Daca nu respecti termenele, se aplica dobanzi si penalitati de intarziere. Nu sunt astronomice, dar se aduna. Util ar fi sa iti setezi memento-uri cu doua saptamani inainte de fiecare scadenta.

Daca alegi, totusi sa folosesti Declaro, aplicatia de contabilitate online iti trimite notificari automate pentru termene fiscale.

Cea mai comuna greseala la antreprenorii incepatori

Sa cheltui toti banii primiti fara sa pui deoparte pentru taxe. Se intampla mai des decat ai crede, mai ales in primele luni de freelancing, cand veniturile par mari si taxele par indepartate.

Deschide un cont bancar separat dedicat taxelor si pune automat 25-30% din fiecare incasare. Nu te atinge de acel cont! Cand vine scadenta, banii sunt acolo si nu simti niciun soc.

Merita sa fii freelancer din punct de vedere fiscal?

Da, dar conditia este sa fii organizat. Fata de un angajat, un freelancer plateste contributii sociale mai mici, poate deduce cheltuieli profesionale si are mai multa flexibilitate in structurarea veniturilor.

Dezavantajul nu este cel fiscal, ci de predictibilitate, pentru ca nu ai venit fix, nu ai concediu platit, nu ai contributii la somaj. Cu toate acestea libertatea compenseaza cu varf si indesat!

Daca vrei sa-ti simplifici complet partea de taxe, declaratii si conformitate fiscala, poti apela la Declaro, o solutie care te ajuta sa iti gestionezi corect obligatiile fiscale, fara stres si fara timp pierdut pe birocratie!