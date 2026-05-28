Ce taxe platesti ca freelancer in Romania?
Postat la: 28.05.2026 |
Lucrezi pe cont propriu si nu stii exact unde se duc banii? Esti departe de a fi singurul in situatia aceasta. Freelancing-ul a explodat, iar tot mai multi oameni aleg sa lucreze independent. Libertatea pare ideala la inceput, fiindca iti alegi proiectele, iti faci programul, lucrezi de oriunde.
Dar exista si partea mai putin vizibila: veniturile inconsistente, cheltuielile care se aduna si lipsa unei imagini clare asupra banilor care intra si ies.
Vestea buna e ca astazi lucrurile sunt mai simplu de gestionat, in special cu ajutorul unei aplicatii de contabilitate online, care te ajuta sa urmaresti totul in timp real: veniturile, cheltuielile si obligatiile fiscale sunt disponibile la tine in buzunar, fara sa fii expert in cifre si fara sa astepti o programare la contabil pentru fiecare nelamurire.
Dar inainte de orice unealta, ajuta sa intelegi exact ce taxe te privesc.
Prima si cea mai importanta alegere: PFA sau SRL?
Inainte de taxe, vine structura juridica. PFA-ul e mai usor si mai ieftin de administrat, fiind o structura potrivita pentru venituri moderate. Nu ai nevoie de capital social, birocratia e redusa si poti incepe sa facturezi relativ repede dupa inregistrare.
Diferit, SRL-ul, ofera mai multa flexibilitate fiscala pe masura ce veniturile cresc si iti separa patrimoniul personal de cel al firmei. Aici ai un mare avantaj daca activitatea ta implica riscuri financiare.
Ca sa nu iti bati capul cu aceasta alegere, uite un truc simplu care te ajuta sa iei decizia potrivita: cu venituri sub sau egale cu 60.000 lei/an, alegi PFA, fiindca e mai avantajos, iar ce este peste merita calculat cu un specialist si deja ales un SRL.
O a treia optiune, mai putin discutata, este II (intreprindere Individuala), similara cu PFA-ul, dar cu posibilitatea de a avea mai multi angajati si mai multe coduri CAEN. Pentru majoritatea soloprenorilor, diferenta e neglijabila la inceput.
Ce taxe plateste un PFA?
Ca PFA, platesti trei contributii principale catre stat: impozitul pe venit, CAS si CASS.
Impozitul pe venit se aplica la cel net (10%), adica dupa ce scazi cheltuielile deductibile din veniturile brute. Este cea mai previzibila componenta fiscala si, spre deosebire de alte tari, Romania aplica o cota unica, indiferent cat castigi.
Contributia la pensie sau CAS (25%) se calculeaza la un plafon ales de tine, dar cel putin la nivelul salariului minim brut pe economie. Daca venitul net anual depaseste 12 salarii minime brute, contributia se calculeaza la venitul real. Daca depaseste 24 de salarii minime, plafonul se dubleaza corespunzator.
CAS-ul este deductibil, adica il scazi din venitul impozabil inainte de a calcula impozitul de 10% si aici reduci putin din povara fiscala totala.
Contributia la sanatate, CASS-ul (10%) functioneaza similar cu CAS-ul, dar are un plafon maxim: daca venitul net depaseste 60 de salarii minime brute pe an, nu mai platesti contributie suplimentara.
Ce poti deduce?
Deductibilitatea cheltuielilor este unul dintre cele mai subestimate avantaje ale PFA-ului. Multi freelanceri platesc mai mult decat ar trebui pentru ca nu tin evidenta corecta a cheltuielilor profesionale.
Ce poti deduce, in general:
- echipamente de lucru: laptop, tableta, monitor, telefon
- abonamente software
- cursuri si formare profesionala, inclusiv carti, cursuri online, conferinte
- birou de acasa: o cota proportionala din chirie, utilitati, internet, daca lucrezi de acasa
- transport: deplasari legate direct de activitatea profesionala
- contabilitate si consultanta: onorariile platite contabilului sau consultantului fiscal sunt, la randul lor, deductibile
Regula de aur: orice cheltuiala legata direct de obtinerea venitului poate fi, in principiu, dedusa. Pastreaza toate facturile si chitantele.
Ai clienti din afara Romaniei? Uite ce se schimba
Daca lucrezi cu clienti din UE sau din alte tari, apar cateva considerente suplimentare.
In primul rand, vorbim despre TVA-ul intracomunitar. In general, serviciile prestate catre firme din UE nu sunt supuse TVA-ului romanesc, fiind aplicat mecanismul de taxare inversa.
Totusi, daca depasesti plafonul de 300.000 lei venituri anuale, inregistrarea in scopuri de TVA devine obligatorie, indiferent de provenienta clientilor.
De altfel, atunci cand incasezi in euro sau dolari, sumele trebuie convertite in lei la cursul BNR din ziua incasarii, iar conversia poate influenta baza impozabila, mai ales in contextul fluctuatiilor valutare, motiv pentru care este util sa urmaresti constant cursul si impactul lui asupra veniturilor.
Nu in ultimul rand, exista conventiile de evitare a dublei impuneri. Romania are astfel de acorduri cu majoritatea tarilor din care provin clientii internationali. In practica, daca esti rezident fiscal in Romania si prestezi servicii de la distanta, veniturile sunt impozitate aici, fara a fi taxate suplimentar in tara clientului.
Cand si cum platesti?
Taxele nu vin o data pe an, ANAF iti cere plati anticipate trimestrial, estimate pe baza veniturilor declarate sau a celor din anul anterior. Regularizarea finala se face prin Declaratia Unica (D212), depusa pana pe 25 mai a anului urmator.
Termenele pentru platile anticipate sunt:
- 25 martie
- 25 iunie
- 25 septembrie
- 25 decembrie
Daca nu respecti termenele, se aplica dobanzi si penalitati de intarziere. Nu sunt astronomice, dar se aduna. Util ar fi sa iti setezi memento-uri cu doua saptamani inainte de fiecare scadenta.
Daca alegi, totusi sa folosesti Declaro, aplicatia de contabilitate online iti trimite notificari automate pentru termene fiscale.
Cea mai comuna greseala la antreprenorii incepatori
Sa cheltui toti banii primiti fara sa pui deoparte pentru taxe. Se intampla mai des decat ai crede, mai ales in primele luni de freelancing, cand veniturile par mari si taxele par indepartate.
Deschide un cont bancar separat dedicat taxelor si pune automat 25-30% din fiecare incasare. Nu te atinge de acel cont! Cand vine scadenta, banii sunt acolo si nu simti niciun soc.
Merita sa fii freelancer din punct de vedere fiscal?
Da, dar conditia este sa fii organizat. Fata de un angajat, un freelancer plateste contributii sociale mai mici, poate deduce cheltuieli profesionale si are mai multa flexibilitate in structurarea veniturilor.
Dezavantajul nu este cel fiscal, ci de predictibilitate, pentru ca nu ai venit fix, nu ai concediu platit, nu ai contributii la somaj. Cu toate acestea libertatea compenseaza cu varf si indesat!
Daca vrei sa-ti simplifici complet partea de taxe, declaratii si conformitate fiscala, poti apela la Declaro, o solutie care te ajuta sa iti gestionezi corect obligatiile fiscale, fara stres si fara timp pierdut pe birocratie!
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Cum să economisești energie cu un aer condiționat 12000 BTU fără să renunți la confort
Caldura din timpul verii poate transforma rapid un apartament intr-un spațiu greu de suportat, mai ales in zilele in car ...
-
Fost oficial CIA acuzat că a furat lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari. Nu este încă clar la ce intenționa să folosească fondurile
Un fost oficial CIA de rang inalt, cu autorizație de secretizare, este acuzat ca a furat sute de lingouri de aur in valo ...
-
Cum sa alegi bijuteriile din argint cu perle
O perla fara luciu este, in esența, o margea mata. Aceasta afirmație, simpla in aparența, rezuma una dintre cele mai fre ...
-
De ce tabla cutată este alegerea ideală pentru hale, anexe și proiecte industriale
În domeniul construcțiilor industriale, eficiența și durabilitatea sunt criterii esențiale. Halele, anexele și spa ...
-
„Creiere prăjite" de inteligența artificială. Riscul unei noi crize de burnout la locul de muncă
Inteligența artificiala a fost prezentata drept tehnologia care urma sa reduca volumul de munca și sa ofere oamenilor ma ...
-
Robert F. Kennedy Jr. a prins doi șerpi cu mâinile goale dar americanii "au făcut mișto" de el
Robert F. Kennedy Jr., secretarul Departamentului Sanatații și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA, a devenit viral pe rețe ...
-
Incident bizar în SUA: un câine aflat într-o camionetă a împuşcat o femeie, în parcarea unui magazin
Un incident neobișnuit petrecut in statul american Nebraska s-a incheiat cu ranirea unei femei, dupa ce un caine aflat i ...
-
Cioban acuzat de braconaj după ce a omorât cu toporul un urs care îi atacase oile
Un barbat din județul Salaj are dosar penal pentru braconaj dupa ce a ucis cu toporul un urs care i-ar fi atacat turma d ...
-
Lovitură dură pentru Modelul de Forțe al NATO: SUA au anunțat că își retrag submarinele, bombardierele și avioanele de luptă din Europa
Donald Trump intenționeaza sa reduca drastic arsenalul de avioane de vanatoare, nave de razboi și submarine ale SUA reze ...
-
Polițiștii au săltat din spital un medic anestezist care lua droguri în timpul operațiilor
Un medic anestezist din Suceava se injecta cu droguri in timpul operațiilor. Polițiștii l-au saltat din spital, iar jude ...
-
Structură nouă de comandă în NATO: e vizat flancul estic în lupta cu Rusia
NATO planuiește sa intareasca apararea in țarile baltice prin implementarea unei noi structuri de comanda care sa permit ...
-
Dosarele despre mineriade, URSS, Regele Mihai și alegerile din 1990 devin publice. Arhivele secrete ale tranziției vor fi deschise de Guvern
Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a adoptat oficial hotararea prin care sunt declasificate documentele elaborate ...
-
Aproape o treime din angajații în sănătate din Europa se confruntă cu risc de cancer la locul de muncă
Un nou studiu arata ca aproape o treime din angajații din domeniul sanatații și asistenței sociale din Europa se confrun ...
-
Coinicidență apocaliptică: Un meteorit a căzut chiar în timpul erupției unui vulcan din Filipine
Pe insula Luzon din Filipine, noaptea de luni spre marți, 26 mai, a adus un spectacol natural de proporții impresionante ...
-
Comisarii UE văd cu ochii lor cât de proaste sunt mașinile electrice pe care insistă să le impună cetățenilor europeni
Mai mulți comisari europeni au aflat pe pielea lor ca mașinile electrice pe care incearca sa le impuna europenilor nu su ...
-
Medicii au mers pe jos pentru a salva de la infarct un angajat al unei bănci dn Târgu Jiu aflat singur la birou
Un barbat de 38 de ani din Targu Jiu, care a facut infarct la birou, poate spune ca s-a nascut din nou dupa ce a fost sa ...
-
Cum să alegi cea mai bună plită incorporabilă pentru bucătăria ta modernă?
Alegerea unei plite incorporabile pentru o bucatarie moderna poate parea un proces complicat, dar cu informațiile corect ...
-
Un nou model matematic lansează o ipoteză apocaliptică: populaţia lumii s-ar putea înjumătăţi in următorii 40 de ani
Într-un nou studiu publicat in revista „Chaos, Solitons & Fractals", doi cercetatori propun o ecuație ma ...
-
După grafen, cercetătorii au reușit să obțină golden: un strat de au gros de un atom. Impactul în tehnologie e devastator
Pentru prima data, cercetatorii au reușit sa creeze o foaie de aur libera, cu o grosime de doar un atom, marcand o reali ...
-
IA începe să dea dovadă de un comportament emergent care nu este generat de programare ci de dezvoltarea de noi abilități
Ciudat este ca mulți cercetatori nu ințeleg pe deplin de unde provin unele dintre aceste capacitați. Majoritatea oamenil ...
-
Surpriza factorului declanşator al bolii Alzheimer oferă și o modalitate de a-l neutraliza
Cercetatorii de la Universitatea din California de Sud (USC) din Statele Unite au identificat anumiti compusi experiment ...
-
Cum să gestionezi transpirația excesivă și iritațiile pielii
Menținerea echilibrului pielii reprezinta o condiție esențiala pentru confortul tau fizic și pentru increderea in intera ...
-
SUA au atacat din nou Iranul - Care va fi impactul asupra negocierilor
SUA au declarat ca au lansat noi atacuri asupra sudului Iranului, vizand situri de rachete iraniene și ambarcațiuni care ...
-
Criza carburanților a făcut ca un tânăr să-și facă acasă benzină și motorină din plastic reciclat
Un tanar cercetator testeaza acasa o tehnologie care poate produce benzina și motorina din plastic reciclat. Julian Brow ...
-
Funcții mai puțin cunoscute pe care nu știai că le au combinele frigorifice smart
Poate te-ai obișnuit cu ideea ca o combina frigorifica sa-ți pastreze alimentele proaspete, dar ai fi surprins sa descop ...
-
Cum să economisești bani alegând inteligent anvelopele de vară
Alegerea anvelopelor de vara potrivite poate parea o sarcina copleșitoare, dar cu puțina informare, poți face o investiț ...
-
Regula celor 5 centimetri: Ghidul vizual pentru layering-ul de coliere pe care îl vezi în reviste, dar nu știi cum să-l reproduci
Probabil cunoști acel moment cand admiri o imagine pe Pinterest sau in reviste: o femeie poarta trei lanțișoare care par ...
-
Rolul coloanei sonore în sloturile moderne: Imersiune și psihologie
În industria jocurilor online, componenta vizuala atrage prima atenția, insa sunetul este elementul care completea ...
-
Un corp ceresc uriaș se încălzește misterios, iar cercetătorii încearcă să afle ce se întâmplă
Cercetatorii au aflat ca un corp ceresc uriaș se incalzește treptat. Pornind de la teoriile privind formarea corpurilor ...
-
Frica este fundația stabilității: Cum să câștigi un război mondial cu un atac nuclear limitat ca mijloc de descurajare
Alastair Crooke Profesorul Sergei Karaganov a scris un articol - "Cum sa caștigi un razboi mondial" - care susține un at ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu