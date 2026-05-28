Cum sa alegi bijuteriile din argint cu perle

O perlă fără luciu este, în esență, o mărgea mată. Această afirmație, simplă în aparență, rezumă una dintre cele mai frecvente capcane în care cad cumpărătorii atunci când aleg bijuterii cu perle: se concentrează pe formă, pe culoare sau pe preț și ignoră tocmai criteriul care face diferența dintre o perlă vie și una plată. Alegerea corectă a unei bijuterii din argint cu perle presupune să înțelegi simultan două categorii de calitate, cea a metalului și cea a perlei, fiecare cu propriile sale standarde.

Ce înseamnă argintul 925 și de ce contează marcajul

Primul lucru pe care trebuie să-l verifici la orice bijuterie din argint este marcajul 925. Acest număr indică un aliaj format din 92,5% argint și 7,5% cupru, o combinație care asigură rezistența necesară purtării zilnice, deoarece argintul pur este prea moale pentru a fi folosit în bijuterii. Fără acel procent de cupru, bijuteria s-ar deforma cu ușurință la cel mai mic efort mecanic.

Verificarea autenticității nu se oprește la marcaj. Conform reglementărilor în vigoare, bijuteriile din argint 925 care depășesc 2 grame trebuie să poarte și simbolul producătorului, înregistrat oficial la ANPC. Un test simplu, deși nu infailibil, este cel cu magnetul: argintul autentic nu este atras magnetic, iar dacă o bijuterie reacționează la magnet, există șanse mari ca aliajul să conțină metale de bază care nu ar trebui să fie acolo.

Merită menționată și distincția dintre argintul 925 simplu și cel rodiat. Argintul rodiat este acoperit cu un strat subțire de rodiu, un metal din familia platinei, care îi conferă o strălucire albă mai intensă și îl protejează mai bine de zgârieturi și de oxidare. Alegerea dintre cele două variante ține de preferința estetică, nu de o diferență de calitate a aliajului de bază.

Cum evaluezi calitatea perlelor

Specialiștii din domeniul gemmologiei, inclusiv GIA (Gemological Institute of America), evaluează calitatea perlelor după șapte factori: calitatea sidefului (nacre), luciul, calitatea suprafeței, mărimea, forma, nuanța și potrivirea pieselor între ele în cazul unui set sau colier. Fiecare dintre acești factori contribuie la valoarea finală, dar nu în mod egal.

Luciul, criteriul care primează

Luciul este factorul cel mai important în evaluarea unei perle. El nu este o strălucire de suprafață, ci lumina care vine din interiorul perlei, produsă de reflexia razelor de lumină prin straturile de sidef suprapuse. O perlă cu luciu excepțional pare că emite propria lumină, reflectând contururi clare și precise. Una cu luciu slab arată opacă, fără adâncime. Dacă o perlă nu trece acest test vizual, celelalte caracteristici contează mai puțin.

Forma și raritatea ei reală

Forma rotundă este considerată cea mai valoroasă, dar și cea mai rară: conform datelor publicate de White Victoria în 2024, doar 1-2% din perlele cultivate ating o rotunjime aproape perfectă, în timp ce formele baroce, neregulate și asimetrice, reprezintă 40-70% din producție. Perlele baroce nu sunt inferioare prin definiție, iar în bijuterii contemporane sunt adesea căutate tocmai pentru caracterul lor unic. Alegerea formei depinde de stilul bijuteriei și de preferința purtătoarei.

Gradarea perlelor nu este universală

Un aspect important de înțeles înainte de orice achiziție: nu există un sistem de gradare universal pentru perle. Vânzătorii folosesc scale proprii, iar literele A, AA, AAA sau AAAA pot însemna lucruri diferite de la un comerciant la altul. Gradul AAAA la un vânzător poate corespunde unui AAA la altul. Aceasta nu înseamnă că gradele sunt lipsite de sens, ci că trebuie să ceri vânzătorului o explicație clară a criteriilor pe care le folosește. Un comerciant serios va putea să îți spună ce anume evaluează și cum, nu doar să îți arate o literă pe o etichetă.

Perle de cultură versus perle naturale

Aproape toate perlele disponibile comercial în prezent sunt perle de cultură, adică perle formate cu intervenția omului, care introduce un nucleu în moluște și stimulează producția de sidef. Acest lucru nu le face false sau inferioare. Perlele de cultură sunt perle reale, cu sidef autentic, și reprezintă norma industriei mondiale de bijuterii cu perle, o piață evaluată la aproximativ 13,53 miliarde de dolari în 2024, cu proiecții de creștere semnificativă în următorul deceniu. Perlele naturale, formate fără nicio intervenție, sunt extrem de rare și practic inaccesibile pe piața de bijuterii obișnuită.

Brățările din argint cu perle și ce să urmărești la alegere

Atunci când cauți brățări din argint pentru femei cu perle, câteva detalii de construcție merită atenție. Verifică modul de prindere al perlei pe montură: o perlă bine fixată nu se mișcă și nu lasă spații vizibile între ea și metal. Verifică și sistemul de închidere al brățării, care trebuie să fie ferm și ușor de manevrat. Pe piața românească, bijuteriile cu perle din argint 925 acoperă un interval de prețuri relativ larg, de la câteva zeci de lei până la câteva sute, în funcție de tipul perlei, dimensiune și complexitatea montajului. Nuria, de exemplu, oferă brățări din argint cu perle naturale de cultură în cadrul unor colecții tematice, cu marcaj 925 verificat de ANPC și garanție de 12 luni, ceea ce reprezintă un reper util pentru evaluarea seriozității unui comerciant. Brățările din gama lor pornesc de la 89 de lei, iar prețurile variază în funcție de model și de dimensiunea perlelor folosite.

Ce să nu iei de bun

Câteva concepții frecvente merită corectate. Marcajele 800 sau 830 pe argint nu sunt standarde pentru bijuterii de purtare curentă, ci sunt asociate mai degrabă tacâmurilor sau monedelor vechi. Testul frecării perlei de dinți, care se bazează pe senzația ușor grăunțoasă a sidefului autentic, este adesea menționat ca metodă de verificare, dar nu este suficient de precis pentru a fi considerat un test definitiv și nu ar trebui să înlocuiască informațiile primite de la vânzător.

Alegerea unei bijuterii din argint cu perle devine mai simplă atunci când știi ce să cauți: un marcaj 925 verificabil, un luciu al perlei vizibil chiar și în lumină obișnuită, o suprafață cât mai curată și un vânzător care poate explica cu claritate criteriile după care selectează perlele. Restul ține de preferința personală.