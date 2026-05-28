Cum sa alegi bijuteriile din argint cu perle
Postat la: 28.05.2026 |
O perlă fără luciu este, în esență, o mărgea mată. Această afirmație, simplă în aparență, rezumă una dintre cele mai frecvente capcane în care cad cumpărătorii atunci când aleg bijuterii cu perle: se concentrează pe formă, pe culoare sau pe preț și ignoră tocmai criteriul care face diferența dintre o perlă vie și una plată. Alegerea corectă a unei bijuterii din argint cu perle presupune să înțelegi simultan două categorii de calitate, cea a metalului și cea a perlei, fiecare cu propriile sale standarde.
Ce înseamnă argintul 925 și de ce contează marcajul
Primul lucru pe care trebuie să-l verifici la orice bijuterie din argint este marcajul 925. Acest număr indică un aliaj format din 92,5% argint și 7,5% cupru, o combinație care asigură rezistența necesară purtării zilnice, deoarece argintul pur este prea moale pentru a fi folosit în bijuterii. Fără acel procent de cupru, bijuteria s-ar deforma cu ușurință la cel mai mic efort mecanic.
Verificarea autenticității nu se oprește la marcaj. Conform reglementărilor în vigoare, bijuteriile din argint 925 care depășesc 2 grame trebuie să poarte și simbolul producătorului, înregistrat oficial la ANPC. Un test simplu, deși nu infailibil, este cel cu magnetul: argintul autentic nu este atras magnetic, iar dacă o bijuterie reacționează la magnet, există șanse mari ca aliajul să conțină metale de bază care nu ar trebui să fie acolo.
Merită menționată și distincția dintre argintul 925 simplu și cel rodiat. Argintul rodiat este acoperit cu un strat subțire de rodiu, un metal din familia platinei, care îi conferă o strălucire albă mai intensă și îl protejează mai bine de zgârieturi și de oxidare. Alegerea dintre cele două variante ține de preferința estetică, nu de o diferență de calitate a aliajului de bază.
Cum evaluezi calitatea perlelor
Specialiștii din domeniul gemmologiei, inclusiv GIA (Gemological Institute of America), evaluează calitatea perlelor după șapte factori: calitatea sidefului (nacre), luciul, calitatea suprafeței, mărimea, forma, nuanța și potrivirea pieselor între ele în cazul unui set sau colier. Fiecare dintre acești factori contribuie la valoarea finală, dar nu în mod egal.
Luciul, criteriul care primează
Luciul este factorul cel mai important în evaluarea unei perle. El nu este o strălucire de suprafață, ci lumina care vine din interiorul perlei, produsă de reflexia razelor de lumină prin straturile de sidef suprapuse. O perlă cu luciu excepțional pare că emite propria lumină, reflectând contururi clare și precise. Una cu luciu slab arată opacă, fără adâncime. Dacă o perlă nu trece acest test vizual, celelalte caracteristici contează mai puțin.
Forma și raritatea ei reală
Forma rotundă este considerată cea mai valoroasă, dar și cea mai rară: conform datelor publicate de White Victoria în 2024, doar 1-2% din perlele cultivate ating o rotunjime aproape perfectă, în timp ce formele baroce, neregulate și asimetrice, reprezintă 40-70% din producție. Perlele baroce nu sunt inferioare prin definiție, iar în bijuterii contemporane sunt adesea căutate tocmai pentru caracterul lor unic. Alegerea formei depinde de stilul bijuteriei și de preferința purtătoarei.
Gradarea perlelor nu este universală
Un aspect important de înțeles înainte de orice achiziție: nu există un sistem de gradare universal pentru perle. Vânzătorii folosesc scale proprii, iar literele A, AA, AAA sau AAAA pot însemna lucruri diferite de la un comerciant la altul. Gradul AAAA la un vânzător poate corespunde unui AAA la altul. Aceasta nu înseamnă că gradele sunt lipsite de sens, ci că trebuie să ceri vânzătorului o explicație clară a criteriilor pe care le folosește. Un comerciant serios va putea să îți spună ce anume evaluează și cum, nu doar să îți arate o literă pe o etichetă.
Perle de cultură versus perle naturale
Aproape toate perlele disponibile comercial în prezent sunt perle de cultură, adică perle formate cu intervenția omului, care introduce un nucleu în moluște și stimulează producția de sidef. Acest lucru nu le face false sau inferioare. Perlele de cultură sunt perle reale, cu sidef autentic, și reprezintă norma industriei mondiale de bijuterii cu perle, o piață evaluată la aproximativ 13,53 miliarde de dolari în 2024, cu proiecții de creștere semnificativă în următorul deceniu. Perlele naturale, formate fără nicio intervenție, sunt extrem de rare și practic inaccesibile pe piața de bijuterii obișnuită.
Brățările din argint cu perle și ce să urmărești la alegere
Atunci când cauți brățări din argint pentru femei cu perle, câteva detalii de construcție merită atenție. Verifică modul de prindere al perlei pe montură: o perlă bine fixată nu se mișcă și nu lasă spații vizibile între ea și metal. Verifică și sistemul de închidere al brățării, care trebuie să fie ferm și ușor de manevrat. Pe piața românească, bijuteriile cu perle din argint 925 acoperă un interval de prețuri relativ larg, de la câteva zeci de lei până la câteva sute, în funcție de tipul perlei, dimensiune și complexitatea montajului. Nuria, de exemplu, oferă brățări din argint cu perle naturale de cultură în cadrul unor colecții tematice, cu marcaj 925 verificat de ANPC și garanție de 12 luni, ceea ce reprezintă un reper util pentru evaluarea seriozității unui comerciant. Brățările din gama lor pornesc de la 89 de lei, iar prețurile variază în funcție de model și de dimensiunea perlelor folosite.
Ce să nu iei de bun
Câteva concepții frecvente merită corectate. Marcajele 800 sau 830 pe argint nu sunt standarde pentru bijuterii de purtare curentă, ci sunt asociate mai degrabă tacâmurilor sau monedelor vechi. Testul frecării perlei de dinți, care se bazează pe senzația ușor grăunțoasă a sidefului autentic, este adesea menționat ca metodă de verificare, dar nu este suficient de precis pentru a fi considerat un test definitiv și nu ar trebui să înlocuiască informațiile primite de la vânzător.
Alegerea unei bijuterii din argint cu perle devine mai simplă atunci când știi ce să cauți: un marcaj 925 verificabil, un luciu al perlei vizibil chiar și în lumină obișnuită, o suprafață cât mai curată și un vânzător care poate explica cu claritate criteriile după care selectează perlele. Restul ține de preferința personală.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Fost oficial CIA acuzat că a furat lingouri de aur în valoare de peste 40 de milioane de dolari. Nu este încă clar la ce intenționa să folosească fondurile
Un fost oficial CIA de rang inalt, cu autorizație de secretizare, este acuzat ca a furat sute de lingouri de aur in valo ...
-
De ce tabla cutată este alegerea ideală pentru hale, anexe și proiecte industriale
În domeniul construcțiilor industriale, eficiența și durabilitatea sunt criterii esențiale. Halele, anexele și spa ...
-
„Creiere prăjite" de inteligența artificială. Riscul unei noi crize de burnout la locul de muncă
Inteligența artificiala a fost prezentata drept tehnologia care urma sa reduca volumul de munca și sa ofere oamenilor ma ...
-
Robert F. Kennedy Jr. a prins doi șerpi cu mâinile goale dar americanii "au făcut mișto" de el
Robert F. Kennedy Jr., secretarul Departamentului Sanatații și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA, a devenit viral pe rețe ...
-
Incident bizar în SUA: un câine aflat într-o camionetă a împuşcat o femeie, în parcarea unui magazin
Un incident neobișnuit petrecut in statul american Nebraska s-a incheiat cu ranirea unei femei, dupa ce un caine aflat i ...
-
Cioban acuzat de braconaj după ce a omorât cu toporul un urs care îi atacase oile
Un barbat din județul Salaj are dosar penal pentru braconaj dupa ce a ucis cu toporul un urs care i-ar fi atacat turma d ...
-
Lovitură dură pentru Modelul de Forțe al NATO: SUA au anunțat că își retrag submarinele, bombardierele și avioanele de luptă din Europa
Donald Trump intenționeaza sa reduca drastic arsenalul de avioane de vanatoare, nave de razboi și submarine ale SUA reze ...
-
Polițiștii au săltat din spital un medic anestezist care lua droguri în timpul operațiilor
Un medic anestezist din Suceava se injecta cu droguri in timpul operațiilor. Polițiștii l-au saltat din spital, iar jude ...
-
Structură nouă de comandă în NATO: e vizat flancul estic în lupta cu Rusia
NATO planuiește sa intareasca apararea in țarile baltice prin implementarea unei noi structuri de comanda care sa permit ...
-
Dosarele despre mineriade, URSS, Regele Mihai și alegerile din 1990 devin publice. Arhivele secrete ale tranziției vor fi deschise de Guvern
Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a adoptat oficial hotararea prin care sunt declasificate documentele elaborate ...
-
Aproape o treime din angajații în sănătate din Europa se confruntă cu risc de cancer la locul de muncă
Un nou studiu arata ca aproape o treime din angajații din domeniul sanatații și asistenței sociale din Europa se confrun ...
-
Coinicidență apocaliptică: Un meteorit a căzut chiar în timpul erupției unui vulcan din Filipine
Pe insula Luzon din Filipine, noaptea de luni spre marți, 26 mai, a adus un spectacol natural de proporții impresionante ...
-
Comisarii UE văd cu ochii lor cât de proaste sunt mașinile electrice pe care insistă să le impună cetățenilor europeni
Mai mulți comisari europeni au aflat pe pielea lor ca mașinile electrice pe care incearca sa le impuna europenilor nu su ...
-
Medicii au mers pe jos pentru a salva de la infarct un angajat al unei bănci dn Târgu Jiu aflat singur la birou
Un barbat de 38 de ani din Targu Jiu, care a facut infarct la birou, poate spune ca s-a nascut din nou dupa ce a fost sa ...
-
Cum să alegi cea mai bună plită incorporabilă pentru bucătăria ta modernă?
Alegerea unei plite incorporabile pentru o bucatarie moderna poate parea un proces complicat, dar cu informațiile corect ...
-
Un nou model matematic lansează o ipoteză apocaliptică: populaţia lumii s-ar putea înjumătăţi in următorii 40 de ani
Într-un nou studiu publicat in revista „Chaos, Solitons & Fractals", doi cercetatori propun o ecuație ma ...
-
După grafen, cercetătorii au reușit să obțină golden: un strat de au gros de un atom. Impactul în tehnologie e devastator
Pentru prima data, cercetatorii au reușit sa creeze o foaie de aur libera, cu o grosime de doar un atom, marcand o reali ...
-
IA începe să dea dovadă de un comportament emergent care nu este generat de programare ci de dezvoltarea de noi abilități
Ciudat este ca mulți cercetatori nu ințeleg pe deplin de unde provin unele dintre aceste capacitați. Majoritatea oamenil ...
-
Surpriza factorului declanşator al bolii Alzheimer oferă și o modalitate de a-l neutraliza
Cercetatorii de la Universitatea din California de Sud (USC) din Statele Unite au identificat anumiti compusi experiment ...
-
Cum să gestionezi transpirația excesivă și iritațiile pielii
Menținerea echilibrului pielii reprezinta o condiție esențiala pentru confortul tau fizic și pentru increderea in intera ...
-
SUA au atacat din nou Iranul - Care va fi impactul asupra negocierilor
SUA au declarat ca au lansat noi atacuri asupra sudului Iranului, vizand situri de rachete iraniene și ambarcațiuni care ...
-
Criza carburanților a făcut ca un tânăr să-și facă acasă benzină și motorină din plastic reciclat
Un tanar cercetator testeaza acasa o tehnologie care poate produce benzina și motorina din plastic reciclat. Julian Brow ...
-
Funcții mai puțin cunoscute pe care nu știai că le au combinele frigorifice smart
Poate te-ai obișnuit cu ideea ca o combina frigorifica sa-ți pastreze alimentele proaspete, dar ai fi surprins sa descop ...
-
Cum să economisești bani alegând inteligent anvelopele de vară
Alegerea anvelopelor de vara potrivite poate parea o sarcina copleșitoare, dar cu puțina informare, poți face o investiț ...
-
Regula celor 5 centimetri: Ghidul vizual pentru layering-ul de coliere pe care îl vezi în reviste, dar nu știi cum să-l reproduci
Probabil cunoști acel moment cand admiri o imagine pe Pinterest sau in reviste: o femeie poarta trei lanțișoare care par ...
-
Rolul coloanei sonore în sloturile moderne: Imersiune și psihologie
În industria jocurilor online, componenta vizuala atrage prima atenția, insa sunetul este elementul care completea ...
-
Un corp ceresc uriaș se încălzește misterios, iar cercetătorii încearcă să afle ce se întâmplă
Cercetatorii au aflat ca un corp ceresc uriaș se incalzește treptat. Pornind de la teoriile privind formarea corpurilor ...
-
Frica este fundația stabilității: Cum să câștigi un război mondial cu un atac nuclear limitat ca mijloc de descurajare
Alastair Crooke Profesorul Sergei Karaganov a scris un articol - "Cum sa caștigi un razboi mondial" - care susține un at ...
-
Cum să pregătești locuința pentru montajul aparatului de aer condiționat
Instalarea unui aparat de aer condiționat poate transforma orice locuința intr-un refugiu confortabil chiar și in zilele ...
-
Trump împinge NATO spre o nouă formulă: Europa trebuie să fie pregătită să lupte fără ajutor rapid din partea SUA
Statele Unite transmit tot mai clar aliaților europeni ca era in care America suporta aproape singura apararea NATO se a ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu