Cozmin Gușă: "Vom muri economic din cauza coronavirusului"

Cozmin Gusa a declarat, la Realitatea PLUS, că o criza economica si politica in Romania va fi, este inevitabila:



"Sigur ca va fi criză în România, nu se indoieste nimeni! Pentru că n-am testat deocamdata. Noi facem raportari fericite in aceste zile bazate pe o neraportare si, neponderând aceasta raportare, ceea ce se intampla, apropo de probabilitatea ca cei care vin di nItalia, Spania, Franța si alte țări să fie infectați.

Și atunci ne bucuram inca o zi sau doua, nefiind in stare sa privim realitatea in față și să ne gândim că e posibil, nu ne dorim, dar e posibil ca un scenariu de tip italienesc sau spaniol sa vina peste noi in urmatoarele săptămâni, dar trebuie să fim realisti fara sa ne speriem.

Pentru ca se moare, dar se moare in proportie foarte mica, la nivelul oamenilor bolnavi, in conditiile in care nu le poti acorda asistenta. Daca vom putea sa aiguram asistenta, si pentru asta ar trebui sa ne concentram in aceste zile, atunci se va muri foarte putin, mai putin decât in alte tari. Dar eu nu vad auspicii foarte favrabile la aceste bâlbâieli in lant, la aceasta obsesie pentru imagine.

Îi vad pe toți că se gândesc la imagine, fac presiuni la trusturile de mass-media să le dea stirile, cum ca a zis nu stiu care nu stiu ce, a mai slobozit (...), ca să mă exprim pe românește, și el vrea să fie la televizor în loc să-și vada de treaba lui in ministerul lui sau in unitatea administrativa , acolo, pe care o pastoreste.

Să-și vada de treaba, sa nu mai inunde redactiile sa fie mediatizati, primarii, de la primarul Bucurestiului pana la oricare ministru care tine i naceste momente sa ne convinga cat este de bun. Lasă, domnu' primar și ministru, c-o să ne convingem cât ești de bun la finalul crizei. Că alegerile tot vin. Aceste lucruri, practic, n-au precedent in Europa.

N-am văzut in alta parte a Europei asemenea obsesie la oameni politici din administratie sau din zona administrativa centrala sa ne convinga ca lucreaza. O sa vedem cum lucrați in urmatoarele săptămâni și după aia vă dăm nota!", a conchis Cozmin Gușă la Realitatea PLUS.