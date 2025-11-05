Crăciunul care unește Europa la Băneasa Christmas World

Sute de mii de luminițe, decoruri spectaculoase și o atmosferă de poveste transformă nordul Capitalei într-o destinație de neratat în această iarnă. În perioada 27 noiembrie - 4 ianuarie, parcarea Băneasa Shopping City găzduiește Băneasa Christmas World, evenimentul care aduce împreună oameni, culturi și emoții din întreaga Europă.

Vizitatorii pot descoperi aici atmosfera autentică a marilor târguri europene: căsuțe decorate feeric, produse artizanale, preparate tradiționale, vin fiert, dulciuri de iarnă și concerte live. Copiii se pot întâlni cu Moș Crăciun, pot participa la ateliere creative și se pot bucura de un traseu foto spectaculos, unde fiecare decor spune o poveste.

Băneasa Christmas World nu este doar un târg, ci o experiență care unește comunități. Românii care trăiesc în diaspora vor regăsi aici atmosfera caldă a sărbătorilor europene, iar străinii care locuiesc în România vor simți că spiritul Crăciunului este același pretutindeni. Este o punte între oameni, tradiții și emoții, un loc în care bucuria devine limbaj universal.

„Ne dorim ca fiecare vizitator să simtă bucuria copilăriei, acel moment unic în care totul pare posibil. Băneasa Christmas World este mai mult decât un târg - este o stare de bine, o poveste trăită împreună", au declarat organizatorii.

Evenimentul are acces liber și este deschis zilnic, între orele 12:00 și 22:00.

Locație: Parcarea Băneasa Shopping City

Perioadă: 27 noiembrie 2025 - 4 ianuarie 2026

Program: zilnic, 12:00 - 22:00

Intrarea: liberă