Există o „a treia stare" între viață și moarte - iar asta sugerează că celulele tale sunt conștiente, spun unii oameni de știință
Postat la: 20.12.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Ciclul biologic al existenței noastre pare relativ simplu: ne naștem, trăim, murim. Punct. Dar când examinezi existența la nivel celular, lucrurile devin puțin mai interesante. Tu, eu și toți cei aproximativ 108 miliarde de Homo sapiens care au trăit vreodată pe Pământ am fost cu toții propria noastră constelație de aproximativ 30 de trilioane de celule. Fiecare dintre corpurile noastre este un organism colectiv format din celule umane vii și microbi care lucrează în cooperare pentru a crea ceea ce mintea noastră percepe ca „viață".
Cu toate acestea, un număr tot mai mare de studii recente au descoperit că, cel puțin pentru unele celule, moartea nu este sfârșitul. În schimb, este posibil să fie începutul a ceva nou și complet neașteptat. O serie de cercetări privind o nouă clasă de organisme multicelulare proiectate de IA, cunoscute sub numele de „xenoboți", atrag atenția comunității științifice datorită autonomiei lor aparente. În septembrie 2024, Peter Noble, doctor în microbiologie la Universitatea Alabama din Birmingham, împreună cu Alex Pozhitkov, doctor în bioinformatică la centrul de oncologie City of Hope, au prezentat detaliat această cercetare pe site-ul web The Conversation.
Xenoboții sunt celule care formează noi roluri dincolo de funcția lor biologică inițială - de exemplu, folosind cilii asemănători părului pentru locomoție, în loc să transporte mucus. Deoarece par să se reasambleze în această nouă formă și funcție, autorii susțin că xenoboții formează un fel de „a treia stare" a vieții, în care celulele se pot reorganiza după moartea unui organism pentru a forma ceva nou. Aceste forme probabil nu s-ar materializa în natură, dar xenobotii arată că celulele au o capacitate surprinzătoare de a se adapta la schimbările din mediul lor. Experimentele cu celule umane, sau „antroboti", prezintă, de asemenea, acest comportament.
„Luate împreună, aceste descoperiri ... contestă ideea că celulele și organismele pot evolua numai în moduri prestabilite", scriu autorii în The Conversation. „A treia stare sugerează că moartea [unui organism] poate juca un rol semnificativ în modul în care viața se transformă în timp."
Implicațiile pentru acești roboți celulari, sau bioboți, sunt destul de mari - imaginați-vă medicamente personalizate, create din propriile țesuturi, pentru a evita o reacție imunitară periculoasă. Dar ele formează și o imagine complicată a ceea ce este de fapt o celulă. Cel puțin, asta crede biologul evoluționist și medicul William Miller. El este coautorul cărții din 2023, The Sentient Cell, care explorează ideile din teoria Cellular Basis of Consciousness (CBC), sugerând că celulele păstrează un fel de conștiință. Miller crede că xenoboții sunt doar un alt exemplu al modului în care nu acordăm credit abilităților cognitive inerente - sau chiar conștiente - ale celulelor care alcătuiesc corpul nostru.
„Organismul în ansamblu nu mai răspunde așa cum o făcea înainte, dar subgrupuri de celule sunt active, iau decizii și rezolvă probleme", spune Miller. „Așadar, acest lucru reconstituie fundamental modul în care vedem structura vie... unitatea fundamentală a agenției biologice este celula conștientă."
Conștiința este un termen notoriu de alunecos, a cărui definiție se poate schimba în funcție de domeniile de studiu, context sau chiar de-a lungul timpului. Este binecunoscut faptul că René Descartes, filosoful, matematicianul, omul de știință și intelectualul renumit din secolul al XVII-lea, credea că numai mintea umană era conștientă (ceea ce a dus la unele experimente inumane). Din fericire, astăzi știința recunoaște diferite tipuri de conștiință în întreg regnul animal; dar când vine vorba de forme de viață fundamental diferite de noi, prejudecățile umane despre ceea ce poate fi conștient sau inteligent se strecoară încet.
„Noi, ca oameni, avem o capacitate foarte limitată și o abilitate fină de a vedea inteligența în obiecte de dimensiuni medii care se mișcă cu viteze medii prin spațiul tridimensional", spune Michael Levin, doctor în biologie dezvoltativă și sintetică la Universitatea Tufts, într-un videoclip care explorează inteligența celulară. Laboratorul său a construit xenoboți, iar el spune că oamenii nu sunt buni la recunoașterea inteligenței atunci când aceasta este „extrem de mică sau extrem de mare".
Pentru Miller, conceptul de celulă conștientă reprezintă o schimbare fundamentală în biologie, care contestă unele idei neodarwiniste, precum „supraviețuirea celui mai adaptat". Deoarece celulele trebuie să lucreze în concert pentru a avea succes, un slogan microbian mai precis ar putea fi „Mă servesc cel mai bine servindu-i pe ceilalți", spune Miller.
Punerea celulei inteligente în centrul biologiei „dă naștere unei narațiuni biologice complet noi, în care genele nu controlează, ci sunt instrumente. În care înțelegem de ce organismele aleg să rămână împreună în trilioane, pentru a rezolva probleme, [pentru] luarea deciziilor, sprijin reciproc, parteneriate, sinergii, co-dependențe, colaborare - nu este supraviețuirea celui mai adaptat", spune Miller. Mulți oameni de știință nu sunt convinși de acest viitor curajos pentru biologie. O scrisoare din 2024 publicată în revista EMBO Reports] descrie teoria CBC ca „doar un exercițiu intelectual fără dovezi empirice", iar autorii rămân la fel de sceptici.
„Se știe de aproximativ 75 de ani sau mai mult că celulele pot fi induse să se dezvolte anormal atunci când sunt scoase din context și cultivate in vitro. Nu este nimic nou", a declarat într-un e-mail Lincoln Taiz, doctor în biologie vegetală la Universitatea din California, Santa Cruz, și coautor al scrisorii. „Când un insectă erbivoră secretă hormoni în frunzele plantelor, determinând formarea de galele [creșteri anormale] care servesc drept adăpost pentru insectă, este aceasta o „a treia stare" a vieții?" Taiz a abordat, de asemenea, ceea ce el descrie ca „mituri" în jurul conștiinței plantelor și a fost coautor al unei recenzii din 2019 intitulată „Plantele nu posedă și nu necesită conștiință".
Iar pentru Wendy Ann Peer, doctor în biologie la Universitatea din Maryland, care a fost și ea coautoare a scrisorii de dezacord adresate CBC, ideea conștiinței celulare pur și simplu nu are rigurozitatea științifică necesară pentru a fi considerată o teorie. „În metoda științifică, trebuie să existe un control și o ipoteză care să fie testată în mod clar", spune Peer. „Iar cheia ipotezei tale este că trebuie să fie falsificabilă."
Când celulele sunt scoase din context și nu mai fac schimb de informații sau semnale cu celulele din apropiere, pot fi exprimate gene diferite de cele normale, spune Peer. Simplu spus, xenoboții sunt o versiune avansată a „capacelor animale", o tehnică binecunoscută în biologia dezvoltării, în care celulele își păstrează capacitatea de a se diferenția în alte celule.
În timp ce unii experți spun că celulele sunt mai mult decât simple automate care urmează ordine genetice stricte, oamenii de știință încă definesc în mod copleșitor conștiința ca aparținând ceva cu un sistem nervos și un creier capabil să producă un punct de vedere subiectiv. Cu toate acestea, în ciuda acestui dezacord, ambele grupuri sunt de acord asupra cel puțin unui punct important: înțelegerea celulelor și explorarea numeroaselor lor capacități reprezintă o oportunitate uriașă. Taiz compară utilizarea potențială a antrobotilor în medicină cu comportamentul oamenilor ca „insecte care formează galele în plante", prin modificarea dezvoltării celulelor stem pentru a crea comportamente celulare specifice.
Miller este de acord. „Lucrarea lui Levin este un bun exemplu de încercare de a descoperi cum să colaborăm cu celulele pentru a crea forme de viață care să ajute oamenii", spune el. „Învățăm să facem ceea ce fac celulele și, dacă suntem inteligenți, vom colabora cu ele." Conștient sau nu, se pare că celulele vor juca fără îndoială un rol principal în viitorul sănătății umane.
