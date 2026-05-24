Apar primele informații despre presupusul autor al împuşcăturilor de la Casa Albă. Are 21 de ani și susţinea că se consideră Iisus Hristos

Presupusul autor al împuşcăturilor de la Casa Albă se considera Iisus Hristos. Nasire Best, în vârstă de 21 de ani, fusese văzut plimbându-se în apropierea Casei Albe, înainte de a se apropia de aceasta şi de a trage asupra unui post de control sâmbătă seara, în jurul orei 18:00, informează New York Post.

El a fost ucis de o rafală de focuri trase de agenţii Serviciilor Secrete. Tânărul, care suferea de tulburări mintale, era cunoscut de Serviciile Secrete pentru că se oprea adesea în apropierea diferitelor intrări ale Casei Albe, în ciuda unui „ordin de îndepărtare" emis împotriva sa.

El fusese arestat în special pe 26 iunie 2025 pentru că a blocat traficul rutier, apoi din nou pe 10 iulie 2025 pentru că a ocolit un punct de control al Casei Albe folosind un turnichet de ieşire. „Nasire Best a afirmat că era Iisus Hristos şi că voia să fie arestat", indică, potrivit New York Post, procesele-verbale judiciare.