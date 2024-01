Culmea: Steve Jobs, Bill Gates și șeful Google, adepții limitării drastice a timpului în care copiii folosesc tehnologia digitală

Psihologii descoperă cât de periculoase pot fi smartphone-urile pentru creierele adolescenților, scrie Business Insider.

Recent, Organizația Mondială a Sănătății a sfătuit părinții să limiteze timpul petrecut în fața ecranelor la doar o oră pe zi pentru copiii sub cinci ani. Deși un studiu mare a găsit puține corelații între timpul petrecut în fața ecranelor și impactul asupra sănătății mintale, alte cercetări au arătat că riscul de depresie al unui elev de clasa a opta crește cu 27% atunci când folosește frecvent rețelele sociale.

Potrivit educatorilor Joe Clement și Matt Miles, autori ai cărții „Educați de ecran: doi educatori veteran arată cum suprafolosirea tehnologiei ne face copiii mai proști"("Screen Schooled: Two Veteran Teachers Expose How Technology Overuse is Making Our Kids Dumber,"( pericolul semnalelor privind riscurile smartphone-urilor există de aproximativ un deceniu. Cei doi subliniază că cei mai importanți lideri din tehnologie, Bill Gates și Steve Jobs, rar își lasă copiii să se joace cu produsele pe care le-au ajutat să le creeze.

Bill Gates, fostul CEO al Microsoft, a limitat timpul de utilizare a tehnologiei pentru copiii săi și nu le-a permis să aibă telefoane mobile până la vârsta de 14 ani.

Evan Spiegel, CEO-ul Snapchat, limitează timpul de ecran la un oră și jumătate pe săptămână pentru copiii săi, iar Tim Cook de la Apple și Satya Nadella de la Microsoft au criticat folosirea excesivă a tehnologiei de către copii, deși au avut roluri cheie în dezvoltarea produselor tehnologice.

Chiar și Steve Jobs, creatorul iPad-ului, nu își lăsa copiii să îl folosească, limitând în mod deliberat expunerea la tehnologie, după cum explica într-un interviu acordat, în 2011.

Sundar Pichai, CEO-ul Google, limitează timpul petrecut de copiii săi în fața televizorului și nu i-a permis fiului său de 11 ani să aibă un telefon mobil.

Școlile de elită din Silicon Valley sunt, de asemenea, orientate spre o utilizare redusă a tehnologiei, evidențiază coautorii cărții menționate.

În concluzie, liderii din Silicon Valley conștientizează riscurile asociate utilizării excesive a tehnologiei de către copii și iau măsuri pentru a limita timpul petrecut în fața ecranelor pentru propriii lor copii, fapt semnificativ în contextul în care ei sunt principalii promotori ai tehnologiei în rândul copiilor din întreaga lume, scrie Business Insider.