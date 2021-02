Cum a ajuns un barbat din Gorj sa fie condamnat definitiv la 10 ani de inchisoare. Prima instanta il declarase nevinovat

Ioan Vranceanu, un barbat trimis in judecata pentru omor si achitat in prima instanta de Tribunalul Gorj, a fost condamnat in final la 10 ani de inchisoare. Sentinta a fost pronuntata in 18 februarie 2020 de Curtea de Apel Craiova.

Ioan Vranceanu (61 de ani), arestat timp de sapte luni si trimis in judecata in 2019 cu acuzatia de omor, a fost achitat de Tribunalul Gorj. Barbatul a fost acuzat ca si-a ucis concubina in varsta de 60 de ani cu mai multe lovituri in cap, in apartamentul acestuia. In urma apelului declarat de procurori, dosarul a ajuns la Curtea de Apel Craiova, iar judecatorii de aici au schimbat radical sentinta primei instante, declarandu-l pe Vranceanu vinovat de omor. Astfel, barbatul a fost condamnat la 10 ani de inchisoare.

"Admite apelul declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj. Desfiinteaza sentinta penala atacata si rejudecand: In baza art.188 alin.1 C.p condamna inculpatul Vrinceanu Ioan la pedeapsa de 10 ani inchisoare in conditiile art.60 C.p.", se arata in sentinta Curtii de Apel Craiova. Dupa arestarea lui Vranceanu, Constantin Branescu, consilier local PNL in orasul Ticleni, sustinea ca Ioan Vranceanu a spus de la inceput ca este nevinovat.

"Ei traiau in concubinaj de ani de zile, ea era casatorita, consuma alcool. Cu cateva zile inainte, cazuse acasa, s-a lovit la cap. Au baut acolo si a gasit-o moarta, iar Politia l-a arestat ca el ar fi omorat-o. A gasit-o pe scara cazuta si a luat-o si a pus-o in pat, din cate am inteles. Pur si simplu un nevinovat, doar ca s-a intamplat sa o gaseasca moarta in pat langa el. Omul acesta a stat nevinovat in puscarie sapte luni. Mi se pare o tampenie sa trimiti un om nevinovat in puscarie, pentru ceva ce nu a facut", a declarat Constantin Branescu, potrivit Europa FM, dupa achitarea lui Vranceanu.

"E aceeasi situatie cu Tundrea sau cu altii care au facut puscarie nevinovati luni de zile. Daca au consumat bauturi alcoolice ziua, au zis ca el este criminalul. Nu au luat in calcul ca ea a cazut, ca a gasit-o pe scara lovita la cap. Au recunoscut si sotul, si copiii ei ca nu cred ca este el autorul crimei. Stiau de relatia lor", mai spunea consilierul local dupa sentinta de achitare de la Tribunalul Gorj.