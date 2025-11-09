Cum te „spionează" mașinile moderne și ce măsuri poți lua. Ghid practic pentru protejarea intimității
Postat la: 09.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Prim-plan al unui tablou de bord futurist al unei mașini, cu o interfață digitală, afișaje holografice și comenzi avansate.
Mașinile moderne colectează o cantitate uriașă de date despre șoferii și obiceiurile lor de conducere, ridicând îngrijorări cu privire la confidențialitatea datelor.
Vehiculele conectate oferă funcții inovatoare care fac condusul mai sigur și mai convenabil, dar înregistrează și informații personale precum locația, comportamentul șoferului și utilizarea mașinii, potrivit AP. Sistemele de navigație prin satelit urmăresc locația mașinii, camerele de la bord monitorizează constant fața și mișcările ochilor șoferului, iar senzorii înregistrează date despre frânare și utilizarea centurii de siguranță. Astfel, mașinile moderne au devenit computere pe roți care devin din ce în ce mai conectate.
Fundația Mozilla a analizat practicile de confidențialitate a 25 de mărci auto în 2023 și a concluzionat că mașinile sunt cea mai problematică categorie de produse din punct de vedere al confidențialității. Datele colectate includ toate interacțiunile normale cu mașina, precum și informații de la serviciile conectate la bord, cum ar fi radio prin satelit, sisteme GPS, dispozitive conectate și sisteme telematice.
Sistemele telematice auto sunt tehnologii integrate în vehicule care combină telecomunicațiile cu informatica și permit mașinii să comunice cu alte dispozitive, servicii sau servere, de obicei printr-o conexiune mobilă. Experții recomandă ca șoferii să fie conștienți de datele pe care le colectează mașina lor. Andrea Amico, fondatorul Privacy4Cars, o companie de confidențialitate auto, sugerează că șoferii ar trebui să citească manualele de instrucțiuni și documentația care vine cu mașinile lor și să întrebe la dealer despre ce date sunt colectate.
Experții spun că, deși o parte din colectarea de date este încorporată în sistem, puteți revoca consimțământul accesând meniurile. Lauren Hendry Parsons de la Mozilla atrage atenția că „există permisiuni în setările mașinii despre care puteți face alegeri". De exemplu, Toyota spune pe site-ul său că șoferii pot refuza ceea ce numește „Master Data Consent" prin aplicația Toyota. Ford spune că proprietarii pot opta să nu mai partajeze date despre vehicul cu compania prin meniul de setări de pe tabloul de bord sau prin aplicația FordPass.
BMW spune că setările de confidențialitate pot fi ajustate prin sistemul de infotainment, „pe un spectru care variază între" permiterea tuturor serviciilor - inclusiv a analizei datelor - și dezactivarea completă a acestora. Cu toate acestea, BMW avertizează că dacă un proprietar optează să nu partajeze deloc date, atunci „vehiculul va funcționa ca un smartphone în modul avion și nu va transmite niciun fel de date către serverele BMW".
Când vine momentul să vă vindeți mașina sau să o schimbați cu un model mai nou, experții recomandă să faceți întotdeauna o resetare la setările din fabrică pentru a șterge toate datele, inclusiv orice conexiuni cu smartphone-ul. De asemenea, e bine să notificați producătorul despre schimbarea proprietarului.
Andrea Amico, fondatorul Privacy4Cars, subliniază importanța acestui lucru: „Dacă predați vehiculul, nu vreți ca asigurătorii să îl asocieze cu profilul dvs. dacă dealerul permite clienților să îl testeze. Acum, înregistrarea dvs. poate fi afectată de conducerea altcuiva - un străin complet cu care nu aveți nicio relație". Citirea manualelor, ajustarea setărilor și ștergerea datelor la vânzarea mașinii sunt pași importanți pe care șoferii îi pot face pentru a-și păstra controlul asupra informațiilor personale.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Elitele planetei vor sa aibă copii și mai speciali. Miliardarii încearcă să creeze embrioni umani perfecți prin inginerie genetică
Un grup de femei instarite, trecute de 30 de ani, s-a reunit primavara trecuta la o cina in Austin, unde au fost servite ...
-
Chatbot inspirat din „Game of Thrones", acuzat că a convins un băiat de 14 ani să se sinucidă: „Îl iubea și îi cerea să vină în viața de apoi"
Un adolescent, asezat la un birou maro inchis, cu un laptop in fata, demonstreaza posibilitațile inteligenței artificial ...
-
Teoriile conspiratiei se adeveresc pe bandă rulantă. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID
Un nou scandal ia naștere in Germania, dupa ce o echipa de cercetatori de la universitațile din Stuttgart, Koblenz și Vi ...
-
Inteligența Artificială lovește la greu piața muncii. Competențele digitale au devenit indispensabile la angajare
Competențele digitale și folosirea instrumentelor de Inteligența Artificiala au devenit cerințe tot mai frecvente in anu ...
-
Foame, zboruri anulate și disperare. America, paralizată de cel mai lung blocaj guvernamental din istorie
Cel mai lung blocaj guvernamental („shutdown" federal) din istoria Statelor Unite se simte tot mai dur in viața de ...
-
Legătura creierului cu poluarea: Aerul pe care îl respiri îți poate fura memoria - Descoperire șoc în lupta cu boala Alzheimer
Timp de decenii, oamenii de știința au cautat scanteia biologica care declanșeaza boala Alzheimer. Un nou studiu amplu i ...
-
Sam Altman, gata să lase conducerea OpenAI pe mâna inteligențe artificiale. El avertizează că AI va elimina multe locuri de muncă
Sam Altman, șeful OpenAI, a declarat ca se așteapta ca, intr-un viitor nu foarte indepartat, sa fie inlocuit chiar de o ...
-
-
Rafinăriile rusești vor avea liber să amestece alcool în benzină. Motivul pentru care autoritățile ruse recurg la modificarea legislației în acest sens
Autoritațile din Rusia se pregatesc sa permita utilizarea alcoolului in producția de benzina pentru a crește aproviziona ...
-
Arme ilegale, sex în public: Turiști israelieni arestați în locuri turistice din Thailanda. „Banii mei vă construiesc țara", a fost replica unui turist
Autoritațile thailandeze au efectuat mai multe arestari ale unor cetațeni israelieni care au incalcat legea, inclusiv al ...
-
Inteligența artificială și Fiscul. Algoritmii scanează profilul de Instagram, LinkedIn, site-urile de vânzări și compară ce a cheltuit contribuabilul cu veniturile declarate
Inteligența Artificiala schimba nu numai profesiile liberale, cum este cazul consultanților fiscali, ci și Fiscul, a dec ...
-
Orașele din România unde va ninge timp de o săptămână. Prognoză făcută de specialiștii Accuweather
Meteorologii de la Accuweather estimeaza ca mai multe orașe din Romania se vor confrunta cu ninsori consecutive timp de ...
-
STENOGRAME „Un milion pentru ministru" - Interceptările care zguduie MApN: rolul lui Octavian Berceanu în dosarul DNA
Dosarul „Mita la MApN". Interceptari intre fostul senator Marius Isaila și Octavian Berceanu despre promisiunea un ...
-
Impozite cât casa! Ce taxe cresc de la 1 ianuarie 2026. După un an greu, se anunță unul și mai greu
De la 1 ianuarie 2026, intra in vigoare o noua serie de majorari de taxe. Prima schimbare oficiala: impozitul pe dividen ...
-
Australia are atât de multă energie solară încât vrea să le ofere tuturor electricitate gratuită cat timp e Soarele pe cer!
Guvernul australian lanseaza un program care ar imparți beneficiile energiei solare, oferind electricitate complet gratu ...
-
Femeie de serviciu, împușcată mortal prin ușă după ce s-a dus la o adresă greșită. Cazul este complicat de „doctrina castelului" din Indiana
Detectivii din Indiana au finalizat ancheta inițiala privind uciderea unei femei de serviciu care a ajuns din greșeala l ...
-
Academia Română oprește organizarea unei conferințe anti-vaccin ARNm: "Nu trebuie să tolerăm asa ceva". Ministerul Sănătății face plângere la parchet
Organizatorii conferinței „COVID-19 și convergența bio-digitala", care a starnit controverse dupa ce a avut loc și ...
-
Credeti ca ar functiona asa ceva in România, tara in care se arunca tone de mancare la gunoi?
În Germania, pe trotuare, in fața blocurilor, langa biserici sau gari, exista frigidere publice din care oricine p ...
-
Andrei Caramitru: "Diavolul Bael. Seamănă fix dar fix cu Putin. Dar stați să vedeți chestiune și mai tare!"
Analistul a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu diavolul Bael din secolul 19, despre care spune ca seamana perf ...
-
Serbia virează către Washington - Lege specială pentru ginerele lui Trump
Parlamentul din Serbia a adoptat un proiect de lege special care ii permite ginerelui lui Trump sa construiasca un compl ...
-
Încă cinci persoane, inclusiv un notar public, au fost reţinute în dosarul "Fabrica de moşteniri" din Constanța: Cum acționa rețeaua
Înca cinci persoane, inclusiv un notar public, au fost retinute in dosarul "Fabrica de mosteniri" din Constanța. M ...
-
SALROM - proiect nou în valoare de 250.000.000 euro depus în vederea accesării de fonduri europene pentru procesarea grafitului de la Baia de Fier
COMUNICAT DE PRESA SALROM. În data de 25.09.2025 Comisia Europeana a lansat cel de-al doilea Apel pentru propuneri ...
-
Cum umflă firmele prețurile artificiale pentru a lua bani de la buget. Schema din energie explicată de experți
Grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari furnizori de energie, este acuzat ca a crescut in mod artificial prețul energiei ...
-
Percheziţii la combinatul Liberty Galaţi: 300 milioane euro - delapidaţi cu ajutorul Gazprom Rusia
Procurorii Parchetului General si ofiteri de politie judiciara efectueaza sapte perchezitii domiciliare, vineri dimineat ...
-
Meta, firma-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, câștigă o avere din avalanșa de reclame frauduloase, arată documente interne. Ce spune compania
Documentele interne ale Meta arata ca 10% din veniturile sale provin din reclame frauduloase sau potențial frauduloase, ...
-
Google trage un semnal de alarmă. Virusurile create cu inteligență artificială pot învăța singure să se ascundă
O noua generație de atacuri cibernetice pune pe jar experții in securitate. Potrivit unui raport al echipei Google Threa ...
-
Detaliile întâlnirii de la Guvern dintre Bolojan și controversatul om de afaceri Fănel Bogoș: "După 15 minute, discuţia s-a încheiat"
Purtatorul de cuvant al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, ca, in data de 23 septembrie, Mihai Barbu, presedint ...
-
Parlamentul Bulgariei investighează "influența ocultă" a lui George Soros. Inițiativa aparține unui oligarh sancționat pentru corupție
Parlamentul Bulgariei a decis sa investigheze presupusa influența a miliardarului american George Soros in viața politic ...
-
Sechestru pe averea prietenului milionar a lui George Simion. Procurorii îi aduc acuzații grave
Afacerile lui milionarului Vasile „Sile" Pușcaș au intrat din nou in vizorul procurorilor, dupa ce s-au instituit ...
-
Frigiderul tău face zgomot noaptea? Află de ce modelele incorporabile sunt (aproape) mute
E liniște in toata casa. Doar frigiderul pare ca traiește o viața paralela. Zumzaie, vibreaza, pocnește discret, ca un m ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu