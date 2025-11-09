Cum te „spionează" mașinile moderne și ce măsuri poți lua. Ghid practic pentru protejarea intimității

Prim-plan al unui tablou de bord futurist al unei mașini, cu o interfață digitală, afișaje holografice și comenzi avansate.

Mașinile moderne colectează o cantitate uriașă de date despre șoferii și obiceiurile lor de conducere, ridicând îngrijorări cu privire la confidențialitatea datelor.

Vehiculele conectate oferă funcții inovatoare care fac condusul mai sigur și mai convenabil, dar înregistrează și informații personale precum locația, comportamentul șoferului și utilizarea mașinii, potrivit AP. Sistemele de navigație prin satelit urmăresc locația mașinii, camerele de la bord monitorizează constant fața și mișcările ochilor șoferului, iar senzorii înregistrează date despre frânare și utilizarea centurii de siguranță. Astfel, mașinile moderne au devenit computere pe roți care devin din ce în ce mai conectate.

Fundația Mozilla a analizat practicile de confidențialitate a 25 de mărci auto în 2023 și a concluzionat că mașinile sunt cea mai problematică categorie de produse din punct de vedere al confidențialității. Datele colectate includ toate interacțiunile normale cu mașina, precum și informații de la serviciile conectate la bord, cum ar fi radio prin satelit, sisteme GPS, dispozitive conectate și sisteme telematice.

Sistemele telematice auto sunt tehnologii integrate în vehicule care combină telecomunicațiile cu informatica și permit mașinii să comunice cu alte dispozitive, servicii sau servere, de obicei printr-o conexiune mobilă. Experții recomandă ca șoferii să fie conștienți de datele pe care le colectează mașina lor. Andrea Amico, fondatorul Privacy4Cars, o companie de confidențialitate auto, sugerează că șoferii ar trebui să citească manualele de instrucțiuni și documentația care vine cu mașinile lor și să întrebe la dealer despre ce date sunt colectate.

Experții spun că, deși o parte din colectarea de date este încorporată în sistem, puteți revoca consimțământul accesând meniurile. Lauren Hendry Parsons de la Mozilla atrage atenția că „există permisiuni în setările mașinii despre care puteți face alegeri". De exemplu, Toyota spune pe site-ul său că șoferii pot refuza ceea ce numește „Master Data Consent" prin aplicația Toyota. Ford spune că proprietarii pot opta să nu mai partajeze date despre vehicul cu compania prin meniul de setări de pe tabloul de bord sau prin aplicația FordPass.

BMW spune că setările de confidențialitate pot fi ajustate prin sistemul de infotainment, „pe un spectru care variază între" permiterea tuturor serviciilor - inclusiv a analizei datelor - și dezactivarea completă a acestora. Cu toate acestea, BMW avertizează că dacă un proprietar optează să nu partajeze deloc date, atunci „vehiculul va funcționa ca un smartphone în modul avion și nu va transmite niciun fel de date către serverele BMW".

Când vine momentul să vă vindeți mașina sau să o schimbați cu un model mai nou, experții recomandă să faceți întotdeauna o resetare la setările din fabrică pentru a șterge toate datele, inclusiv orice conexiuni cu smartphone-ul. De asemenea, e bine să notificați producătorul despre schimbarea proprietarului.

Andrea Amico, fondatorul Privacy4Cars, subliniază importanța acestui lucru: „Dacă predați vehiculul, nu vreți ca asigurătorii să îl asocieze cu profilul dvs. dacă dealerul permite clienților să îl testeze. Acum, înregistrarea dvs. poate fi afectată de conducerea altcuiva - un străin complet cu care nu aveți nicio relație". Citirea manualelor, ajustarea setărilor și ștergerea datelor la vânzarea mașinii sunt pași importanți pe care șoferii îi pot face pentru a-și păstra controlul asupra informațiilor personale.