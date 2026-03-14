De ce Insula Kharg este vitală pentru Iran. Rolul crucial al acesteia și impactul său asupra războiului
Postat la: 14.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Insula Kharg este un mic afloriment stâncos la doar 24 de kilometri de coasta Iranului - dar, în ciuda dimensiunilor sale, este una dintre cele mai importante piese ale infrastructurii energetice ale țării.
Sâmbătă, președintele SUA a anunțat că armata americană a efectuat ceea ce a numit unul dintre cele mai puternice raiduri de bombardament din istoria Orientului Mijlociu, distrugând fiecare țintă militară de pe insulă.
În primele două săptămâni ale celui mai recent război din Orientul Mijlociu, în timp ce atacurile americane și israeliene au izbucnit asupra instalațiilor militare și energetice din Iran, un loc a rămas evident neatins.
În ciuda dimensiunilor sale mici, Insula Kharg este o gură de oxigen economică pentru Iran, gestionând aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării - ceea ce înseamnă că orice atac asupra acesteia riscă o escaladare majoră.
Dar vineri, SUA au atacat instalațiile militare de pe insulă. Locațiile legate de comerțul cu petrol nu au fost afectate, potrivit oficialilor americani și presei de stat iraniene. Dar Trump a amenințat că le va ataca și pe acestea, dacă Iranul continuă să blocheze navele să traverseze Strâmtoarea Hormuz.
Insula Kharg este de aproximativ o treime din dimensiunea Manhattanului, la doar 25 de kilometri (15 mile) în largul coastei Iranului, în Golful Persic.
Aproape în fiecare zi, milioane de barili de țiței țâșnesc din principalele zăcăminte ale Iranului - inclusiv Ahvaz, Marun și Gachsaran - prin conducte către insulă, cunoscută printre iranieni drept „Insula Interzisă" din cauza controalelor militare stricte.
Digurile sale lungi, care se întind în ape suficient de adânci pentru a găzdui supertancuri petroliere, fac din insulă un loc critic pentru distribuția petrolului. Aceasta procesează 90% din exporturile de țiței ale Iranului.
Insula a fost mult timp esențială pentru economia Iranului. Un document CIA din 1984 spunea că instalațiile sunt „cele mai vitale din sistemul petrolier iranian, iar funcționarea lor continuă este esențială pentru bunăstarea economică a Iranului".
Liderul opoziției israeliene, Yair Lapid, a declarat recent că distrugerea terminalului ar „paraliza economia Iranului și ar răsturna regimul", scrie CNN.
Iranul furnizează aproximativ 4,5% din petrolul global, pompând zilnic 3,3 milioane de barili de țiței și 1,3 milioane de barili de condensat și alte lichide, potrivit Reuters.
Iar insula a încărcat petroliere „non-stop de când a izbucnit războiul", potrivit TankerTrackers.com, care folosește imagini din satelit, fotografii de la țărm și date pentru a urmări transporturile de țiței.
În săptămânile premergătoare atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, exporturile din Kharg au crescut la niveluri aproape record, a declarat banca de investiții americană JP Morgan într-o notă relatată de Reuters.
Capacitatea de stocare de pe Kharg este estimată la aproximativ 30 de milioane de barili și, potrivit analistului comercial global Kpler, aproximativ 18 milioane de barili de țiței sunt depozitați în prezent acolo, a relatat Reuters.
Trump a anunțat vineri că armata americană a efectuat ceea ce el a numit „unul dintre cele mai puternice raiduri de bombardament din istoria Orientului Mijlociu", distrugând active militare de pe insula Kharg.
Videoclipul postat pe Truth Social de Trump și geolocalizat de CNN a arătat atacuri americane asupra instalațiilor aeroportului și pistei Kharg.
Un oficial militar american a declarat pentru CNN că atacurile au fost „la scară largă", dar au evitat să lovească infrastructura petrolieră a insulei. Oficialul a adăugat că printre țintele vizate s-au numărat instalații de depozitare a minelor navale, buncăre de depozitare a rachetelor și alte infrastructuri militare.
Iranul a declarat că peste 15 explozii au fost raportate pe insulă, dar nicio infrastructură petrolieră nu a fost avariată, potrivit agenției de știri Fars, afiliată statului.
Cu toate acestea, Trump este amenințat că va ataca activele petroliere ale insulei dacă Iranul continuă să blocheze navele din Strâmtoarea Hormuz.
Iranul a declarat că orice atac asupra infrastructurii sale petroliere și energetice va duce la atacuri de represalii asupra instalațiilor din regiune deținute de companii petroliere prietenoase cu SUA, a relatat presa de stat iraniană, citând sediul comandamentului militar al Teheranului.
Atacurile americane au ridicat miza războiului, a declarat pentru CNN un oficial al armatei în retragere.
„S-a trecut pur și simplu de la un „eliminați armata, eliminați regimul", la care acum încercăm să eliminăm potențial și vitalitatea economică a acestei țări", a declarat fostul general de brigadă al armatei americane, Mark Kimmitt.
Kimmitt a declarat că SUA țin insula „ostatică" pentru a se asigura că Iranul permite navelor să treacă prin Strâmtoarea Hormuz, a cărei închidere a dus deja la creșterea prețurilor petrolului brut.
Dacă infrastructura petrolieră este vizată, a spus Kimmitt, „este clar că Iranul va ataca restul infrastructurii din Orientul Mijlociu".
