CCR anulează numirile din TVR și Radio România, la sesizarea AUR. Parlamentul va fi obligat să reia procedura

Curtea Constituțională a României a tranșat miercuri, 29 aprilie, una dintre disputele politice care au vizat modul de desemnare a conducerilor din instituțiile publice de media. Judecătorii constituționali au admis sesizările depuse de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) în legătură cu numirile din Consiliile de Administrație ale Televiziunii Române și Radioului Public. Decizia a fost luată cu 6 voturi pentru și 3 împotrivă.

Hotărârea Curții vizează atât structura de conducere a Societății Române de Televiziune, cât și pe cea a Societății Române de Radiodifuziune. În urma acestei soluții, Parlamentul este obligat să reia procedurile de numire pentru noile Consilii de Administrație, în acord cu interpretarea dată de judecătorii constituționali.

Potrivit sursei citate, efectele deciziei nu se aplică retroactiv, menținând linia jurisprudenței anterioare, inclusiv cea stabilită prin Decizia nr. 417/2014. Practic, activitatea desfășurată până în prezent de conducerile celor două instituții nu este afectată, însă procesul de numire a noilor structuri trebuie reluat de la zero.

În esență, Curtea a reținut că Parlamentul are obligația de a respecta configurația politică atunci când stabilește componența acestor consilii, ceea ce presupune o reflectare proporțională a forțelor din Legislativ.

Sesizările analizate de CCR au fost depuse de AUR după ce plenul reunit al Parlamentului a aprobat noile componențe ale Consiliilor de Administrație pentru TVR și Radio România. Procesul a fost precedat de tensiuni în comisiile de cultură, unde reprezentanții formațiunii au acuzat modul de împărțire a mandatelor.

În acel context, senatorul AUR Laurențiu Plăeșu a vorbit despre un „abuz", criticând modul în care a fost aplicat algoritmul politic. Ulterior, partidul a contestat oficial hotărârile la Curtea Constituțională, susținând că repartizarea locurilor nu reflectă corect ponderea politică din Parlament.

Nemulțumirile AUR au vizat în special faptul că formațiunea ar fi primit un singur loc în fiecare dintre cele două consilii, în condițiile în care, susțin reprezentanții săi, numărul de mandate din Legislativ ar fi justificat o reprezentare mai mare.

„Deși configurația Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR. În același timp, PNL, USR și UDMR, formațiuni cu o pondere inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară", se arată în poziția invocată de formațiune.

Nemulțumirile politice au fost vizibile și în plenul reunit al Parlamentului, unde parlamentarii AUR au părăsit ședința în semn de protest. Aceștia au afișat pancarte cu mesajul „PSD și USR, hoții de la TVR", acuzând partidele din coaliția de guvernare că ar fi influențat procesul de numire în defavoarea reprezentării proporționale.

Formațiunea a susținut că, raportat la numărul de parlamentari, ar fi trebuit să primească doi reprezentanți în fiecare dintre consiliile de administrație ale TVR și Radio România. În schimb, AUR a primit același număr de locuri ca UDMR, deși diferența de mandate dintre cele două formațiuni este semnificativă, au afirmat reprezentanții partidului.

În sesizarea transmisă Curții Constituționale, AUR a invocat și precedente juridice relevante. Printre acestea se află o decizie din 2012, când PDL a contestat modul de împărțire a locurilor în Consiliul de Administrație al TVR. Atunci, CCR a admis obiecțiile și a constatat că procedura parlamentară nu respecta dispozițiile legale privind reprezentativitatea politică.