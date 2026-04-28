Putin intră în joc: promite sprijin Iranului în timp ce Trump negociază un acord major
Postat la: 28.04.2026 |
Preşedintele american Donald Trump, a discutat luni cu consilierii săi de securitate naţională despre o nouă propunere pentru soluţionarea conflictului cu Teheranul, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează CNN.
Conform propunerii, Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie deschisă, iar programul nuclear al Iranului ar urma să fie discutat la o dată ulterioară. Răspunzând la întrebări în conferinţa de presă zilnică, Leavitt nu şi-a exprimat opinia cu privire la propunere, dar a afirmat că cerinţele fundamentale ale lui Trump rămân neschimbate.
Trump doreşte ca Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă esenţială pentru tranzitul petrolului, să fie deschisă, iar Iranul să predea uraniul său îmbogăţit.
„Aş spune doar că a avut loc o discuţie în această dimineaţă pe care nu vreau să o anticipez, dar fiţi siguri că veţi auzi direct de la preşedinte despre acest subiect", le-a spus Leavitt jurnaliştilor.
Întâlnirea a avut loc după ce preşedintele a anulat brusc planurile ca principalii săi emisari, Steve Witkoff şi Jared Kushner, să se deplaseze în Pakistan pentru o nouă rundă de negocieri în weekend.
Trump a declarat că a decis să anuleze călătoria deoarece Iranul nu a prezentat o propunere de negociere satisfăcătoare şi a susţinut că, după anulare, aceştia s-au întors cu un document actualizat.
Campania de bombardamente a SUA a fost suspendată după ce preşedintele a prelungit armistiţiul săptămâna trecută. Trump a părut ezitant în public în ceea ce priveşte reluarea conflictului. Cu toate acestea, el a părut în continuare sceptic în privinţa trimiterii echipei sale într-un zbor lung către Islamabad fără o imagine mai clară asupra concesiilor pe care Iranul le-ar putea accepta sau asupra persoanei care deţine exact puterea la Teheran.
Deşi Statele Unite şi Iranul nu s-au întâlnit pentru o a doua rundă de negocieri în Pakistan, cele două părţi nu sunt atât de departe una de cealaltă pe cât pare, potrivit unor surse familiarizate cu procesul de mediere citate de CNN.
Diplomaţia intensă continuă în culise, spun sursele, iar discuţiile în curs se concentrează pe un proces etapizat, în care prima parte a unui potenţial acord s-ar axa pe revenirea la statu-quo-ul dinaintea războiului şi redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără restricţii sau taxe. Problema programului nuclear al Iranului - pe care atât SUA, cât şi Israelul au invocat-o drept casus belli - ar urma să fie abordată ulterior.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat anterior că orice acord ar impune Iranului să renunţe la stocul său de uraniu de o calitate apropiată de cea necesară pentru fabricarea bombelor şi să renunţe la îmbogăţire, cerinţe pe care Iranul a refuzat cu fermitate să le accepte.
Potrivit surselor CNN, mediatorii exercită presiuni asupra ambelor părţi pentru a ajunge la un acord, următoarele câteva zile fiind cruciale. Deasupra tuturor planează posibilitatea ca SUA să decidă să se retragă şi să reia războiul.
Aceste discuţii ale lui Trump cu echipa sa de securitate au avut loc, de asemenea, în timp ce ministrul iranian de externe Abbas Araghchi se afla luni la Moscova şi a declarat că întâlnirea pe care a avut-o cu liderul rus Vladimir Putin a inclus discuţii detaliate despre „războiul şi agresiunea" din partea Statelor Unite şi a Israelului.
Araghchi l-a informat pe Putin cu privire la procesul diplomatic mediat de Pakistan, menit să pună capăt definitiv a ceea ce el a numit „războiul impus" şi să instaureze pacea şi securitatea în regiunea Golfului Persic, inclusiv în Strâmtoarea Ormuz, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Iranului într-un comunicat.
Iranul reevaluează modul în care să procedeze pe cale diplomatică pentru a pune capăt războiului, a spus Araghchi, citând acţiunile militare ale SUA şi Israelului împotriva Iranului şi ceea ce el a descris ca fiind abordarea destabilizatoare a Washingtonului faţă de negocieri. Araghchi a atribuit progresul lent a ceea ce el a numit „obiceiurile distructive" ale Washingtonului. El a spus că acestea includ insistenţa asupra unor „cerinţe nerezonabile", schimbarea frecventă a poziţiilor, utilizarea retoricii ameninţătoare şi încălcarea repetată a angajamentelor.
Teheranul va „lua decizia corespunzătoare cu privire la actualul proces diplomatic" în lumina acestor factori, i-a spus Araghchi lui Putin.
Deplasarea lui Araghchi în Rusia urmează vizitelor recente în Oman şi Pakistan. Anterior, el le-a înmânat oficialilor pakistanezi o listă de „linii roşii" pe care să le transmită SUA, inclusiv cu privire la „probleme nucleare şi Strâmtoarea Ormuz".
Între timp, ministrul rus al apărării, Andrei Belousov, s-a întâlnit luni cu ministrul adjunct al apărării din Iran, generalul de brigadă Reza Talaei-Nik. Belousov a declarat într-un comunicat că Rusia susţine soluţionarea conflictului „exclusiv prin mijloace diplomatice", sprijină suveranitatea şi integritatea teritorială a Iranului şi este „gata să facă tot ce este posibil" pentru a ajuta la rezolvarea situaţiei.
Potrivit Reuters, preşedintele rus Vladimir Putin a lăudat luni poporul iranian pentru lupta sa de a-şi păstra independenţa în faţa presiunilor exercitate de SUA şi Israel şi a declarat că Moscova va face tot ce îi stă în putinţă pentru a ajuta Teheranul.
Rusia s-a oferit să medieze pentru a încerca să ajute la restabilirea calmului în Orientul Mijlociu în urma atacurilor SUA şi Israelului, pe care Moscova le-a condamnat cu fermitate. De asemenea, s-a oferit în repetate rânduri să depoziteze uraniul îmbogăţit al Iranului ca o modalitate de a detensiona situaţia, o propunere respinsă de Statele Unite.
„Vedem cât de curajos şi eroic luptă poporul iranian pentru independenţa şi suveranitatea sa", i-a spus Putin lui Araqchi, adăugând că speră ca acesta să treacă peste ceea ce el a numit o „perioadă dificilă" şi că pacea va triumfa în cele din urmă. „Din partea noastră, vom face tot ceea ce serveşte intereselor dumneavoastră şi intereselor tuturor popoarelor din regiune pentru a ne asigura că pacea este restabilită cât mai repede posibil", l-a asigura Putin pe Araghchi.
Putin l-a primit pe Araqchi în biblioteca prezidenţială din fosta capitală imperială a Rusiei, Sankt Petersburg, în timp ce surse din Pakistan, ţara mediatoare, au declarat că eforturile de a reduce diferendele dintre Statele Unite şi Iran nu s-au oprit.
Putin a declarat că a primit săptămâna trecută un mesaj de la noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, şi i-a cerut lui Araqchi să-i transmită că Rusia intenţionează să-şi continue parteneriatul strategic cu Teheranul.
Acordul respectiv, cu o durată de 20 de ani, a fost semnat anul trecut. Rusia construieşte două noi unităţi nucleare la Bushehr - locul unde se află singura centrală nucleară a Iranului - iar Iranul a furnizat Rusiei drone Shahed pentru a fi folosite împotriva Ucrainei, a căror producţie a fost mutată între timp în Rusia.
Araqchi, care a declarat că doreşte să-l informeze pe Putin cu privire la situaţia din ţara sa, i-a mulţumit lui Putin pentru sprijinul acordat de Moscova.
„S-a dovedit, de asemenea, tuturor că Iranul are prieteni şi aliaţi, precum Federaţia Rusă, care îi sunt alături tocmai în momentele dificile", a spus el.
Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a declarat că Moscova doreşte ca SUA şi Iranul să continue negocierile. Nu ar trebui să se revină la acţiuni militare, a adăugat el, afirmând că acest lucru nu este în interesul nimănui.
