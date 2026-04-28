Operațiunea "Jupiter" - Poliţiştii au confiscat bunuri de peste 28 de milioane de lei în doar câteva ore

Operațiunea "Jupiter", ce a vizat combaterea infracţiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală, a dus la confiscarea de bunuri de o valoare uriașă. Poliţiştii au "încărcat" peste 28 de milioane de lei, în urma celor 185 de percheziţii.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, în cadrul acţiunii au fost indisponibilizate următoarele categorii de bunuri: sume de bani în valoare totală de 75.247 de lei; 47.933 de bucăţi de îmbrăcăminte, în valoare totală de 14.301.903 lei; 12.974 de perechi de încălţăminte, în valoare totală de 4.437.834 lei; 1.248 de produse de marochinărie, în valoare totală de 414.130 lei; 537 de bucăţi de alte textile, în valoare totală de 281.165 lei; 36.346 de bucăţi parfumuri, în valoare totală de 6.388.387 lei; 3.975 de jucării, în valoare totală de 154.374 de lei.

De asemenea, au mai fost confiscate, printre altele, şase bucăţi programe/ software piratate, în valoare totală de 100.000 de lei; 1.210 bucăţi produse electronice, în valoare totală de 187.630 de lei. Au fost desfăşurate şi alte activităţi procedurale, respectiv: 41 de autovehicule percheziţionate, 11 sechestre aplicate, 17.524.438 de lei fiind valoarea bunurilor sechestrate, 38 de persoane cercetate şi o persoană reţinută. Poliţiştii au efectuat şi activităţi de verificare a 200 de agenţi economici, pentru stabilirea legalităţii comercializării produselor purtătoare de drepturi de proprietate intelectuală, în urma cărora au fost înregistrate 71 de dosare penale.