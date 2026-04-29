Șeful Pentagonului, chemat de urgență să dea explicații în Congres, din cauza războiului din Iran: "Este timpul să fie tras la răspundere"

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, va trebui să explice miercuri cum a condus războiul din Iran, în timpul primei sale audieri în Congres de la începutul conflictului.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, aspru criticat de opoziția democrată, va fi interogat de membrii Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților, alături de Dan Caine, șeful Statului Major Interarme, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax.

Critici privind lipsa de transparență

De la începutul războiului, pe 28 februarie, membrii Congresului din ambele partide au criticat administrația americană pentru lipsa de informații furnizate, în ciuda faptului că unii dintre ei sunt informați în mod curent cu informații clasificate. Pete Hegseth, o figură deosebit de controversată în administrația lui Donald Trump, este astfel susceptibil să se confrunte cu întrebări pertinente din partea opoziției democrate, deoarece consecințele economice ale războiului se resimt la nivel mondial și chiar în opinia publică americană, odată cu creșterea prețurilor la benzină.

„Secretarul Hegseth va apărea în sfârșit în fața Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților săptămâna aceasta", a declarat reprezentanta democrată Maggie Goodlander. „Este timpul să fie tras la răspundere pentru un război pe care a ales să-l poarte." Donald Trump și administrația sa au emis numeroase declarații contradictorii despre obiectivele de război ale Washingtonului și despre cum să pună capăt conflictului.

Bugetul apărării, în centrul dezbaterii

Audierea se referă oficial la solicitarea administrației americane de a crește deja enormul buget al apărării americane cu 42%, aducându-l la 1,5 trilioane de dolari până în 2027 - echivalentul produsului intern brut (PIB) al Indoneziei sau al Olandei.