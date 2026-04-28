"El Jardinero" a fost capturat: Marina Mexicană a mobilizat 500 de soldați pentru a pune mâna pe succesorul lui "El Mencho"

Într-o operațiune spectaculoasă desfășurată luni, 27 aprilie, forțele speciale ale Marinei Mexicane au reușit capturarea lui Audias Flores Silva, cunoscut sub aliasul „El Jardinero". Acesta era considerat succesorul natural la conducerea temutului cartel după moartea lui Nemesio Oseguera, celebrul „El Mencho", care a încetat din viață în februarie în urma rănilor suferite în timpul unei confruntări cu armata.

Raidul a fost coordonat direct de ministrul Securității, Omar Garcia Harfuch, și a reprezentat punctul culminant al unei perioade de 19 luni de supraveghere și schimb de informații cu agențiile guvernamentale din Statele Unite, notează Today. Dispozitivul de securitate a fost unul impresionant, mobilizând peste 500 de soldați și patru elicoptere care au încercat să neutralizeze rezistența celor 60 de bărbați înarmați ce păzeau proprietatea din statul Nayarit. În ciuda tensiunii extreme și a celor 30 de vehicule de teren pregătite pentru luptă, capturarea s-a realizat fără a se trage niciun foc de armă, deoarece Flores Silva a fost găsit încercând să se ascundă într-un puț de evacuare al reședinței.

„El Jardinero" era vizat de mult timp de autoritățile internaționale, Statele Unite oferind o recompensă de 5 milioane de dolari pentru orice informație care ar fi dus la prinderea sa. Anchetatorii susțin că acesta juca un rol crucial în arhitectura criminală a cartelului, controlând rețeaua complexă de laboratoare de metamfetamină situate în statele Jalisco și Zacatecas. Din acest motiv, autoritățile americane au solicitat deja extrădarea sa pentru a fi judecat pe teritoriul SUA.

Succesul forțelor mexicane a fost dublat în aceeași zi de arestarea lui Alexander Benavides Flores, zis „R9", liderul facțiunii Los Metros din cadrul Cartelului Golfului. Această a doua intervenție, desfășurată în statul Tamaulipas, a provocat un val de haos în orașul de graniță Reynosa, unde susținătorii liderului arestat au provocat cel puțin opt blocaje rutiere. Deși autoritățile au reușit ulterior să recâștige controlul asupra drumurilor principale fără a raporta victime, incidentul arată fragilitatea ordinii publice în regiunile disputate de marile grupări de trafic de droguri.