Conspirațiile de la Casa Albă. "Oricine crede că președintele Trump și-a înscenat propriile tentative de asasinat este un idiot complet"
Postat la: 28.04.2026 |
Atacul armat de la cina corespondenților de la Casa Albă a declanșat un val rapid de teorii conspiraționiste pe întreg spectrul politic american, de la susținători MAGA la critici ai lui Donald Trump, alimentând speculații nefondate că incidentul ar fi fost orchestrat pentru câștig politic și pentru promovarea controversatului proiect al unei noi săli de bal la Casa Albă.
În lipsa unor dovezi, cazul evidențiază însă cât de repede dezinformarea și polarizarea transformă crizele în arme politice, arată The Washington Post. „A existat vreodată un președinte care să fi avut atâtea "tentative" de asasinat?", a scris congresmena democrată Jasmine Crockett pe Threads, duminică dimineață. „Poate că este vorba de legile permisive privind armele, poate de lipsa de finanțare pentru sănătatea mintală sau poate e o făcătură... Cine știe?!", a transmis ea.
Teoriile conspirației se răspândesc rapid online, dezvoltându-se într-o narațiune conform căreia președintele Donald Trump și asociații săi au planificat evenimentul pentru a atrage sprijin pentru președinte, partidul său - și sala de bal planificată pentru Casa Albă, un spațiu pentru evenimente despre care a susținut că ar putea preveni viitoare atacuri.
Conform unei speculații, Trump a organizat evenimentul pentru a genera sprijin public pe fondul scăderii ratelor de aprobare și unei așteptate înfrângeri republicane la alegerile de la jumătatea mandatului. Aproximativ o cincime dintre influencerii și politicienii de stânga și liberali care au postat despre împușcături au folosit un limbaj conspirativ, potrivit unei analize a postărilor de pe rețelele de socializare și a podcasturilor realizate de Post.
Unii au interpretat o înregistrare în care o corespondentă Fox News de la Casa Albă era întreruptă în direct ca o dovadă că postul de televiziune încerca să o împiedice să dezvăluie incidentul ca fiind o înscenare. (corespondenta, Aishah Hasnie, a corectat relatarea într-o postare pe X. „Apelurile noastre se întrerupeau, pentru că abia dacă mai era semnal în sala de bal", a transmis ea.)
„Oricine crede că președintele Trump și-a înscenat propriile tentative de asasinat este un idiot complet", a declarat purtătorul de cuvânt Davis Ingle într-un comunicat. „Este logic să construiești o narațiune în efortul de a înțelege lucruri ciudate", a spus Whitney Phillips, profesoară la Universitatea din Oregon, care cercetează politica informației. Totuși, într-un mediu informațional fracturat, efortul este probabil să creeze o imagine disjunctă.
„Constituirea colectivă a sensului este unul dintre primele lucruri care se întâmplă atunci când există un fel de criză sau un eveniment în care răspunsurile nu sunt clare sau în care există vreun fel de ambiguitate. Și, în zilele noastre, există întotdeauna ambiguitate", a spus Phillips.
Aceste teorii ale conspirației iau amploare pe măsură ce susținătorii MAGA revin cu teorii false similare conform cărora Trump și-ar fi înscenat propria tentativă de asasinat în 2024 în Butler, Pennsylvania. Deși teoriile fac parte dintr-o divizare de luni de zile în peisajul media MAGA, luate împreună, aceste forțe înseamnă că „există mai mult o structură de stimulare și permisiune pentru astfel de afirmații", a spus Phillips.
Unii, precum fosta influenceriță MAGA, Ashley St. Clair, au indicat alte momente din perioada ulterioară atacului armat pentru a sugera un alt tip de coordonare. După ce zeci de influenceri conservatori și susținători ai lui Trump au făcut postări similare pe X, spunând că incidentul a demonstrat necesitatea unei noi săli de bal pentru Casa Albă, așa cum a solicitat Trump, St. Clair a susținut că mulți dintre ei au împărtășit probabil subiectul discuției în grupuri private, pentru a spori atractivitatea acesteia.
„Totul din MAGA este fals, pus în scenă și coordonat", a spus ea într-un videoclip pe TikTok. „Dacă MAGA nu este de acord că oamenii creează conspirații, din cauza lipsei lor totale de transparență, de la sălile de bal la dosarele Epstein, poate ar trebui să facă o introspecție cu privire la mediul pe care l-au creat", a declarat St. Clair ca răspuns la o solicitare de comentarii.
Totuși, teoriile conspirației sunt susținute și atunci când ating un punct sensibil familiar: Trump își dorește foarte, foarte mult să-și construiască sala de bal și a folosit atacul armat ca dovadă a necesității acesteia.
„Avem nevoie de sala de bal", a declarat Trump la o conferință de presă la Casa Albă, sâmbătă, după împușcături. Aproximativ 10 ore mai târziu, a mers și mai departe într-o postare pe Truth Social, spunând că împușcăturile „nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă la Casa Albă se construia Sala de Bal, strict secretă din punct de vedere militar".
Declarațiile lui Trump par să fi alimentat atmosfera. „Este absolut absurd că există o șansă nelimitată ca administrația Trump să organizeze un atac armat pentru a crea sprijin public pentru o sală de bal", a scris jurnalistul independent James Li ca răspuns la postarea lui Trump pe Truth Social.
„Sentimentul public este un produs secundar al putregaiului guvernamental de lungă durată", a spus Li ca răspuns la o solicitare de comentarii. „Apoi, există răspunsul lui Trump - justificarea unei noi săli de bal și extinderea supravegherii asupra americanilor, ceea ce nu face decât să întărească ideea că incidentul a fost înscenat."
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Operațiunea "Jupiter" - Poliţiştii au confiscat bunuri de peste 28 de milioane de lei în doar câteva ore
Operațiunea "Jupiter", ce a vizat combaterea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuala, a dus la ...
-
Facturi mai mici la energie de luna viitoare? Cinci măsuri propuse Guvernului Bolojan: "România are nevoie de măsuri rapide"
Asociatia Prosumatorilor si Comunitatilor de Energie din Romania (APCE) solicita Guvernului condus de Ilie Bolojan adopt ...
-
Putin intră în joc: promite sprijin Iranului în timp ce Trump negociază un acord major
Presedintele american Donald Trump, a discutat luni cu consilierii sai de securitate nationala despre o noua propunere p ...
-
Donald Trump a comis o gafă și a încălcat protocolul regal, imediat după ce Regele Charles a călcat pe tărâm american
Președintele american Donald Trump a incalcat protocolul regal imediat dupa ce i-a primit la Casa Alba pe Regele Charles ...
-
"Supraviețuitorul desemnat": Decizia Casei Albe înaintea atentatului de la Dineul Corespondenților
Oficialii americani au discutat despre un „supravietuitor desemnat" (designated survivor) si despre ordinea succes ...
-
"Cruciada" Guvernului din Grecia împotriva Laurei Codruța Kovesi: Culisele unui scandal de proporții pentru Europa
De ce o ataca cercurile guvernamentale de la Atena, miniștrii și parlamentarii Noii Democratii (partidul de guvernare di ...
-
Operațiune mamut la Clanul "Valetul": Descinderi cu mascații la cămătari și proxeneți. Peste 250 de forțe implicate în acțiune
Peste 250 de de forțe de ordine au descins, marți dimineața, in mai multe locații din Dambovița și Ilfov, intr-un dosar ...
-
Curent direct din cer: Planul Meta de a trimite energie solară de pe orbită chiar și noaptea e la concurență cu SpaceX
Nevoia uriașa de energie a centrelor de date impinge marile companii tech sa caute soluții din ce in ce mai neobișnuite. ...
-
Numele USR, în centrul operațiunii "Jupiter" care a închis "presa" ilegală online - Cine este "patronul" site-urilor de știri de pe la toți adunate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
-
Suspectul atacului din SUA se prezintă ca un „asasin federal prietenos" în manifestul său, în care face referiri indirecte la Trump
Presupusul autor al atacului armat de la Dineul Corespondentilor la Casa Alba, la Hotelul Hilton, la Washington, Cole To ...
-
Al treilea grup din Parlament se alătură moțiunii de cenzură PSD - AUR
Chestorul Senatului, Ninel Peia, a anuntat luni ca grupul sau parlamentar PACE va sustine motiunea de cenzura initiata d ...
-
Percheziții de amploare la "pirații media" din România: Zeci de site-uri de știri au fost clonate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
-
Cum să îți păstrezi alimentele proaspete mai mult timp cu ajutorul congelatorului
Pastrarea prospețimii alimentelor poate fi o provocare, mai ales atunci cand ai o familie de patru persoane și un progra ...
-
A trecut la Dumnezeu scriitorul, eseistul, medicul și politicianul Dan Claudiu Tănăsescu
La cateva ore dupa ce a implinit 88 de ani, cunoscutul eseist, scriitor, medic și om politic roman, Dan Claudiu Tanasesc ...
-
Se schimbă cu adevărat șansele Ucrainei în strategia militară de aderare la UE și de reconstrucție economică după ce Peter Magyar a preluat puterea în Ungaria?
Înlaturarea de la putere a premierului ungar Viktor Orbán printr-o infrangere electorala categorica a gener ...
-
În timp ce dădea mesaje contradictorii, Trump a realizat sute de tranzacții financiare pe bursă într-o lună
Președintele SUA, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni in valoare de cel puțin 51 de milioane de dolari in luna mart ...
-
O familie a făcut o clonă cu AI, pentru a-i ascunde unei femei de 80 de ani moartea fiului său. Liderul serviciului: „Păcălim emoțiile oamenilor"
O familie chineza a creat o „clona" cu inteligența artificiala pentru a consola o femeie dupa ce singurul ei fiu a ...
-
Blestemul focului asupra Sovejei. Măicuța Stareță căreia i s-a dărmat locașul de cult și chiliile aferente: "Praful, pulberea și focul să vă mănânce!"
De cateva sute de ani de cand s-au stabilit pe locurile actuale ale comunei Soveja din Vrancea, oamenii locului resimt b ...
-
Coincidență sau clarviziune: purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a vorbit despre „focuri de armă" cu puțin timp înaintea incidentului de la Washington
Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat la Fox News, cu cateva minute inainte sa inceapa Dineul ...
-
"Academia Globală a Violului": CNN a găsit o rețea transfrontalieră de bărbați care își droghează partenerele și le filmează în timp ce fac sex fără voia lor
În spatele unor relații aparent normale, unele femei devin victime ale unor abuzuri sistematice, documentate și di ...
-
O femeie a intrat în moarte cerebrală după o procedură de chirurgie estetică. Familia dă vina pe medic: "M-a sunat domnul doctor panicat. Am rămas fără grai"
O femeie de 45 de ani a ajuns in moarte cerebrala dupa ce a fost supusa unei intervenții chirurgicale de lifting facial. ...
-
Ordinul executiv al lui Trump îi va obliga pe americani să predea datele biometrice sau să-și piardă conturile bancare
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a confirmat ca ordinul executiv propus de administrația Trump, care impune bancil ...
-
Temeri legate de siguranța sănătății deoarece jumătate dintre spitalele din Marea Britanie folosesc medici care nu sunt medici
S-a dezvaluit ca aproape jumatate din toate trusturile spitalicești NHS folosesc persoane „non-medici" pentru a oc ...
-
SUA: Un imigrant ilegal a fost surprins în timp ce mușca fața unui copil mic și voia să o mănânce
Un imigrant ilegal a fost surprins mușcand fața unui copil mic și incercand sa o manance, intr-un atac oribil, care a st ...
-
Autoritățile olandeze lansează un program de eutanasie pentru copiii săraci pentru a ușura povara asupra statului
Autoritațile olandeze lanseaza un program de eutanasie care vizeaza copiii saraci pentru a ușura povara asupra statului, ...
-
Asta e prea de tot: Dietele bogate în fructe și legume pot dezvolta cancere agresive!
Un nou studiu arata ca dietele considerate extrem de sanatoase, cu multe legume și fructe, ar putea cauza cancere destul ...
-
Practic vom merge cu bicileta după o nouă lovitură pentru industria combustibililor: UE va interzice importurile de condensat provenit din proiecte ruseşti
Uniunea Europeana pregatește noi sancțiuni asupra Rusiei, insa afectata va fi industria combustibililor, unde cel mai pr ...
-
China contraatacă după noul pachet de sancțiuni al UE: "Subminează relațiile bilaterale prin blocarea companiilor"
China a anunțat ca va lua masurile necesare dupa ce Uniunea Europeana a inclus entitați chineze in cel mai recent pachet ...
-
Fosta soție a unui om de afaceri miliardar a fost arestată. Cezara Vuza este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat
Cezara Vuza, fosta soție a omului de afaceri Ștefan Vuza, a fost vizata de o masura de arestare preventiva intr-un dosar ...
-
Coincidență sinistră: atacul de la Cina Corespondenților, în același loc unde Reagan a fost împușcat în 1981
Incidentul armat de duminica dimineata a avut loc la hotelul Washington Hilton de pe Connecticut Avenue, acelasi hotel i ...
