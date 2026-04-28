Conspirațiile de la Casa Albă. "Oricine crede că președintele Trump și-a înscenat propriile tentative de asasinat este un idiot complet"

Atacul armat de la cina corespondenților de la Casa Albă a declanșat un val rapid de teorii conspiraționiste pe întreg spectrul politic american, de la susținători MAGA la critici ai lui Donald Trump, alimentând speculații nefondate că incidentul ar fi fost orchestrat pentru câștig politic și pentru promovarea controversatului proiect al unei noi săli de bal la Casa Albă.

În lipsa unor dovezi, cazul evidențiază însă cât de repede dezinformarea și polarizarea transformă crizele în arme politice, arată The Washington Post. „A existat vreodată un președinte care să fi avut atâtea "tentative" de asasinat?", a scris congresmena democrată Jasmine Crockett pe Threads, duminică dimineață. „Poate că este vorba de legile permisive privind armele, poate de lipsa de finanțare pentru sănătatea mintală sau poate e o făcătură... Cine știe?!", a transmis ea.

Teoriile conspirației se răspândesc rapid online, dezvoltându-se într-o narațiune conform căreia președintele Donald Trump și asociații săi au planificat evenimentul pentru a atrage sprijin pentru președinte, partidul său - și sala de bal planificată pentru Casa Albă, un spațiu pentru evenimente despre care a susținut că ar putea preveni viitoare atacuri.

Conform unei speculații, Trump a organizat evenimentul pentru a genera sprijin public pe fondul scăderii ratelor de aprobare și unei așteptate înfrângeri republicane la alegerile de la jumătatea mandatului. Aproximativ o cincime dintre influencerii și politicienii de stânga și liberali care au postat despre împușcături au folosit un limbaj conspirativ, potrivit unei analize a postărilor de pe rețelele de socializare și a podcasturilor realizate de Post.

Unii au interpretat o înregistrare în care o corespondentă Fox News de la Casa Albă era întreruptă în direct ca o dovadă că postul de televiziune încerca să o împiedice să dezvăluie incidentul ca fiind o înscenare. (corespondenta, Aishah Hasnie, a corectat relatarea într-o postare pe X. „Apelurile noastre se întrerupeau, pentru că abia dacă mai era semnal în sala de bal", a transmis ea.)

„Oricine crede că președintele Trump și-a înscenat propriile tentative de asasinat este un idiot complet", a declarat purtătorul de cuvânt Davis Ingle într-un comunicat. „Este logic să construiești o narațiune în efortul de a înțelege lucruri ciudate", a spus Whitney Phillips, profesoară la Universitatea din Oregon, care cercetează politica informației. Totuși, într-un mediu informațional fracturat, efortul este probabil să creeze o imagine disjunctă.

„Constituirea colectivă a sensului este unul dintre primele lucruri care se întâmplă atunci când există un fel de criză sau un eveniment în care răspunsurile nu sunt clare sau în care există vreun fel de ambiguitate. Și, în zilele noastre, există întotdeauna ambiguitate", a spus Phillips.

Aceste teorii ale conspirației iau amploare pe măsură ce susținătorii MAGA revin cu teorii false similare conform cărora Trump și-ar fi înscenat propria tentativă de asasinat în 2024 în Butler, Pennsylvania. Deși teoriile fac parte dintr-o divizare de luni de zile în peisajul media MAGA, luate împreună, aceste forțe înseamnă că „există mai mult o structură de stimulare și permisiune pentru astfel de afirmații", a spus Phillips.

Unii, precum fosta influenceriță MAGA, Ashley St. Clair, au indicat alte momente din perioada ulterioară atacului armat pentru a sugera un alt tip de coordonare. După ce zeci de influenceri conservatori și susținători ai lui Trump au făcut postări similare pe X, spunând că incidentul a demonstrat necesitatea unei noi săli de bal pentru Casa Albă, așa cum a solicitat Trump, St. Clair a susținut că mulți dintre ei au împărtășit probabil subiectul discuției în grupuri private, pentru a spori atractivitatea acesteia.

„Totul din MAGA este fals, pus în scenă și coordonat", a spus ea într-un videoclip pe TikTok. „Dacă MAGA nu este de acord că oamenii creează conspirații, din cauza lipsei lor totale de transparență, de la sălile de bal la dosarele Epstein, poate ar trebui să facă o introspecție cu privire la mediul pe care l-au creat", a declarat St. Clair ca răspuns la o solicitare de comentarii.

Totuși, teoriile conspirației sunt susținute și atunci când ating un punct sensibil familiar: Trump își dorește foarte, foarte mult să-și construiască sala de bal și a folosit atacul armat ca dovadă a necesității acesteia.

„Avem nevoie de sala de bal", a declarat Trump la o conferință de presă la Casa Albă, sâmbătă, după împușcături. Aproximativ 10 ore mai târziu, a mers și mai departe într-o postare pe Truth Social, spunând că împușcăturile „nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă la Casa Albă se construia Sala de Bal, strict secretă din punct de vedere militar".

Declarațiile lui Trump par să fi alimentat atmosfera. „Este absolut absurd că există o șansă nelimitată ca administrația Trump să organizeze un atac armat pentru a crea sprijin public pentru o sală de bal", a scris jurnalistul independent James Li ca răspuns la postarea lui Trump pe Truth Social.

„Sentimentul public este un produs secundar al putregaiului guvernamental de lungă durată", a spus Li ca răspuns la o solicitare de comentarii. „Apoi, există răspunsul lui Trump - justificarea unei noi săli de bal și extinderea supravegherii asupra americanilor, ceea ce nu face decât să întărească ideea că incidentul a fost înscenat."