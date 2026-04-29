Google a dat undă verde Pentagonului să utilizeze AI Gemini în operațiunile secrete

Pentagonul a ajuns la un acord cu Google pentru a extinde utilizarea modelului de inteligență artificială (IA) generativă Gemini la operațiuni clasificate, a declarat marți compania pentru mai multe mass-media americane.

La fel ca OpenAI, Google va înlocui astfel Anthropic, al cărui model Claude era până acum singurul autorizat pentru operațiuni clasificate, potrivit Le Figaro.

La sfârșitul lunii februarie, administrația Trump a decis rezilierea tuturor contractelor care o legau de Anthropic, o decizie contestată în instanță de start-up-ul californian.

Ulterior, s-a înțeles cu OpenAI pentru a integra modelele sale în operațiunile clasificate, dar procesul va dura câteva luni.

Potrivit site-ului The Information, xAI, start-up-ul de IA creat de Elon Musk, a încheiat, de asemenea, un acord cu Pentagonul după despărțirea de Anthropic.

„A depinde prea mult de un singur furnizor nu este niciodată un lucru bun", a declarat pentru canalul CNBC responsabilul cu inteligența artificială din cadrul Pentagonului, Cameron Stanley.

Potrivit mai multor mass-media americane, acordul cu Google permite, la fel ca în cazul OpenAI și xAI, utilizarea modelelor de IA în limitele legii.

Această prevedere oferă Ministerului Apărării o marjă de manevră mai mare decât contractul cu Anthropic, care excludea supravegherea în masă a populației civile americane și atacurile letale.

Luni, o scrisoare semnată de peste 600 de angajați Google a solicitat conducerii grupului să renunțe la furnizarea modelelor sale către armata americană pentru operațiuni clasificate.

În 2018, o mișcare internă a determinat grupul să renunțe la participarea la proiectul Maven, care se baza pe IA pentru a analiza imagini colectate de drone.