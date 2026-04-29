Situația se complică înaintea întâlnirii Trump - Xi: Tensiuni majore între China și SUA în Canalul Panama. Chinezii au reținut zeci de nave

Operațiunile Chinei împotriva navelor panameze stârnesc îngrijorare în America. SUA și mai multe țări din America Centrală și din America Latină au criticat China. Chinezii au reținut zeci de nave sub pavilion panamez după o hotărâre a Curții Supreme privind Canalul Panama. Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad și Tobago și Statele Unite au emis o declarație comună în sprijinul statului Panama, potrivit Al Jazeera. Statele semnatare au criticat măsurile luate de chinezi, după ce un conglomerat cu sediul în Hong Kong a pierdut un litigiu privind gestionarea porturilor din Canalul Panama.

Curtea Supremă din Panama a anulat la sfârșitul lunii ianuarie contractele care permiseseră unei filiale a CK Hutchison din Hong Kong să administreze terminalele portuare Balboa și Cristobal din Canalul Panama. Instanța a considerat acordurile vechi de decenii neconstituționale. În declarația comună de marți, cele șase țări au susținut că, în urma hotărârii instanței, China a pedepsit Panama cu „presiuni economice țintite" asupra navelor sub pavilion panamez. China a reținut aproape 70 de nave sub pavilion panamez în martie, potrivit Comisiei Maritime Federale a SUA. De asemenea, compania chineză solicită daune de peste 2 miliarde de dolari.

„Aceste acțiuni - în urma deciziei Curții Supreme independente din Panama privind terminalele Balboa și Cristobal - reprezintă o încercare flagrantă de a politiza comerțul maritim și de a încălca suveranitatea națiunilor emisferei noastre", au declarat semnatarii. Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a scris pe X că Washingtonul este „profund îngrijorat" de presiunea economică exercitată de China asupra Panama. „Suntem solidari cu Panama. Orice încercare de a submina suveranitatea Panama reprezintă o amenințare pentru noi toți", a transmis el.

Anterior, China a acuzat SUA de „intimidare" și a descris decizia Curții Supreme din Panama drept „absurdă" și „rușinoasă". Luna trecută, șefa Comisiei Maritime Federale a SUA, Laura DiBella, a declarat că reținerea navelor panameze de către Beijing a avut repercusiuni atât pentru Panama, cât și pentru SUA. Decizia Panama de a invalida contractele deținute de filiala CK Hutchison, Panama Ports Company, a fost luată într-un moment de mare tensiune. Președintele american Donald Trump a amenințat că va confisca ruta navigabilă strategică.