Donald Trump a postat o poză în rolul de 'Terminator' și avertizează Iranul că s-a terminat cu amabilitatea

Relațiile dintre Statele Unite și Iran s-au deteriorat semnificativ miercuri, după ce președintele Donald Trump a lansat un nou avertisment dur la adresa regimului de la Teheran prin intermediul platformei Truth Social. Mesajul vine în contextul unui impas prelungit în negocierile pentru un nou acord nuclear.

Donald Trump și-a exprimat public frustrarea față de ezitarea Iranului de a semna un pact non-nuclear. Într-o postare atipică, liderul american a inclus o imagine generată prin inteligență artificială care îl înfățișa în ipostaza personajului „Terminator", însoțită de mesajul: „S-a terminat cu amabilitatea!".

„Iranul nu se poate descurca. Nu știu cum să semneze un acord non-nuclear. Ar fi bine să se trezească rapid", a scris președintele Donald Trump pe rețeaua de socializare.

Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că Iranul i-ar fi transmis că este o ţară în colaps şi de asemenea că ar fi cerut Statelor Unite să acţioneze pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, relatează Reuters, conform Agerpres.

"Iranul tocmai ne-a informat că ei sunt într-o "Stare de Colaps". Ei vor ca noi să "Deschidem Strâmtoarea Ormuz", cât mai repede posibil, în timp ce ei încearcă să lămurească situaţia conducerii lor (Ceea ce cred că vor reuşi să facă!)", a scris Trump pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

De cealaltă parte, reacția oficialilor de la Teheran indică o pregătire intensă pentru un conflict de durată. Alaeddin Boroujerdi, un reprezentant de rang înalt al securității parlamentare iraniene, a subliniat că țara sa dispune de un arsenal de drone și rachete capabil să susțină operațiuni militare timp de mai mulți ani.

Acesta a ținut să precizeze că, deși Iranul a acceptat dialogul la ordinul Liderului Suprem, masa negocierilor nu va reprezenta niciodată un spațiu al compromisului umilitor sau al cedării în fața presiunilor americane. Mai mult, armata iraniană a transmis că, în ciuda oricăror încetări temporare ale focului, consideră starea de război cu Statele Unite și Israelul ca fiind una permanentă până la atingerea obiectivelor lor strategice.

Medierea se concentrează în principal pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi pe găsirea unei soluţii privind uraniul înalt îmbogăţit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din ţară, fie prin diluare, acestea fiind condiţii cheie puse de SUA şi Israel pentru un acord.