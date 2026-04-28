Modelul Bolojan" pune agricultura la pământ. Austeritatea fiscală și eliminarea facilităților au dus la o explozie de 181% a insolvențelor

Sectorul agricol din România traversează cea mai neagră perioadă din ultimele trei decenii. Datele oficiale pentru primul trimestru al anului 2026 arată o realitate cruntă: numărul insolvențelor a crescut cu 181,8% față de anul precedent. Deși factorii climatici au jucat un rol, experții și asociațiile de fermieri indică direct spre „terapia de șoc" aplicată de Guvernul Bolojan ca principal motor al acestui colaps financiar.

Eliminarea facilităților fiscale: Lovitura de grație

Principalul pilon al strategiei premierului Ilie Bolojan a fost consolidarea fiscală agresivă. Încă de la începutul mandatului, guvernul a eliminat scutirile de impozit și facilitățile pentru angajații din agricultură, o măsură care a crescut instantaneu costurile de operare ale fermelor cu peste 15%. Într-un sector care funcționează deja cu marje de profit infime, această presiune fiscală suplimentară a transformat multe afaceri profitabile în entități neviabile.

Tăierea subvențiilor de la bugetul de stat

În efortul de a reduce deficitul bugetar sub pragul de 3%, Guvernul a restructurat drastic programele de sprijin național. Co-finanțarea proiectelor de modernizare a fost diminuată, iar plățile compensatorii pentru secetă sau pentru inputuri scumpe (îngrășăminte și motorină) au fost întârziate sau anulate. Fermierii s-au trezit prinși între datoriile la bănci și lipsa fluxului de numerar pe care statul obișnuia să îl asigure.

Birocrația „eficienței" și blocarea creditării

Reforma administrației publice, marca Bolojan, a dus la o centralizare a deciziilor în agențiile de plăți (APIA și AFIR) sub pretextul eficientizării. În realitate, normele de audit mult mai stricte și verificările amănunțite au blocat procesarea dosarelor de finanțare. Fără „gura de oxigen" din subvenții, băncile comerciale au retrogradat ratingul de risc al fermelor, refuzând refinanțarea creditelor existente.

Paradoxul Bolojan: Recolte în hambare, firme în tribunal

Deși anul agricol 2025 a oferit producții cantitative bune, fermierii români nu au avut forța financiară să stocheze marfa pentru prețuri mai bune, fiind obligați de noile reglementări fiscale să vândă imediat pentru a-și plăti taxele mărite. Această presiune de vânzare a prăbușit prețurile la poarta fermei, în timp ce statul a rămas inflexibil în colectarea creanțelor.

Cele 31 de mari companii agricole intrate în insolvență în primele trei luni ale anului reprezintă doar vârful aisbergului. Cu o cifră de afaceri cumulată de 1,68 miliarde lei, prăbușirea acestora riscă să antreneze un efect de domino asupra furnizorilor de semințe, utilaje și distribuitori.

Principalele nemulțumiri colective

În dialogul cu asociațiile de profil (ex: Alianța pentru Agricultură și Cooperare), fermierii subliniază trei puncte critice:

1. Inflexibilitatea ANAF: Aplicarea „modelului Bolojan" de colectare strictă nu ține cont de ciclicitatea agriculturii (nu poți plăti taxe în martie când recolta e în iulie).

2. Concurența Neloială: Fermierii simt că sunt taxați ca în Occident, dar primesc subvenții mult sub nivelul colegilor din Franța sau Polonia, fiind totodată afectați de tranzitul cerealelor ieftine de la graniță.

3. Costul Capitalului: Dobânzile mari și refuzul băncilor de a mai garanta pentru sectorul agricol (considerat acum „zonă roșie") îi lasă fără nicio plasă de siguranță.

Conform datelor analizate în primul trimestru al anului 2026, valul de insolvențe nu a lovit uniform, ci s-a concentrat în zonele cu tradiție agricolă intensă, unde fermele mari depind masiv de liniile de creditare și de predictibilitatea fiscală.

Iată topul județelor celor mai afectate de criza insolvențelor în agricultură:

1. Călărași & Ialomița: Sunt „grânarul" României, cu cele mai mari exploatații. Impact: Aici s-au înregistrat cele mai mari cifre de afaceri intrate în blocaj. Fermierii de aici au fost cei mai loviți de eliminarea facilităților fiscale, având scheme de personal numeroase.

2. Constanța: Pe lângă costurile de producție, fermierii de aici au suferit din cauza presiunii logistice din Portul Constanța și a prețurilor scăzute dictate de fluxurile internaționale.

3.Dolj: O zonă vulnerabilă la seceta pedologică din anul anterior, unde lipsa investițiilor în irigații (blocate de tăierile bugetare) a lăsat fermierii fără lichidități pentru a plăti noile taxe.

4.Timiș: Deși este o zonă dezvoltată, costul arendei și al forței de muncă este cel mai ridicat. „Modelul Bolojan" de taxare a muncii a făcut ca multe ferme medii să devină neprofitabile peste noapte.

În aceste regiuni de top, se observă deja un fenomen îngrijorător: vânzarea forțată a terenurilor. Holdingurile străine și fondurile de investiții profită de starea de insolvență pentru a achiziționa suprafețe consolidate la prețuri cu 20-30% mai mici decât în 2024. Dacă Guvernul nu va îndulci dogma austerității pentru sectorul agroalimentar, estimările patronatelor sunt sumbre: până la finalul anului, unul din patru fermieri români ar putea ajunge în fața judecătorului sindic.

Sectorul creșterii porcului din România e în pragul colapsului!

În continuarea situației semnalate la începutul anului, Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) avertizează asupra unei situații critice în sectorul creșterii porcinelor, în care, o parte semnificativă a fermelor comerciale operează sub costul de producție și riscă închiderea în perioada imediat următoare. Chiar dacă pentru o perioadă de timp prețul oferit fermierilor a înregistrat o ușoară revenire, se constată acum o scădere accelarată a acestuia, în contextul în care acum, cererea și consumul încep să crească.

Potrivit datelor publicate de Observatorul Cărnii de Porc al Uniunii Europene, în primul trimestru al anului 2026, prețul mediu al porcilor abatorizați (carcasă clasa E) în România a scăzut cu 17,8% față de aceeași perioadă din 2025 și se situează cu 11,4% sub media Uniunii Europene, România înregistrând al doilea cel mai mic preț din Europa și mult sub prețul mediu din principalele țări de unde importăm. În prezent, prețul porcului la poarta fermei se situează la aproximativ 5-5,5 lei/kg în viu, în timp ce costul real de producție depășește 6,5 lei/kg, generând pierderi directe pentru fermieri și afectând grav capacitatea acestora de a susține activitatea pe termen scurt și mediu.

Situația este agravată de impactul persistent al pestei porcine africane (PPA), care în ultimii ani a afectat grav efectivele, a generat restricții comerciale și a descurajat investițiile. În același timp, extinderea creșterii porcinelor în gospodăriile populației, în absența unor standarde uniforme și riguroase de biosecuritate, reprezintă un factor major de menținere și propagare a riscului epidemiologic.

Dezechilibrul structural al pieței este evident: sectorul comercial produce aproximativ 3,3 milioane de porci anual, în timp ce consumul național depășește echivalentul a 7 milioane de capete. Acest deficit este acoperit prin importuri masive, ceea ce accentuează presiunea asupra producătorilor locali și vulnerabilizează lanțul alimentar, semnaleaza agroexpert-tv.ro.

Consecințele sunt deja vizibile și se vor accentua în lipsa unor măsuri rapide:

ferme care operează în pierdere și își reduc activitatea;

investiții amânate sau abandonate;

risc real de închidere a exploatațiilor comerciale;

pierderea locurilor de muncă în mediul rural;

creșterea dependenței de importuri, estimată deja la peste 1 miliard de euro anual.

În actualul context geopolitic, menținerea producției interne de carne de porc nu mai este doar o problemă economică, ci una de securitate alimentară națională. În acest context, APCPR solicită adoptarea urgentă a unui set de măsuri

prioritare:

sprijin financiar imediat pentru acoperirea pierderilor și asigurarea lichidității fermelor;

mecanisme de corectare a dezechilibrelor din lanțul de valorificare, inclusiv în relația cu marile rețele de retail;

măsuri ferme pentru reducerea riscului epidemiologic și aplicarea uniformă a standardelor de biosecuritate;

facilitarea accesului la finanțare și accelerarea redeschiderii piețelor externe.

APCPR face apel la autorități, retaileri, procesatori și consumatori să susțină producția autohtonă de carne de porc. Fără ferme locale, România riscă să devină dependentă structural de piețe externe, într-un context global tot mai instabil. Fereastra de intervenție este limitată. Deciziile din perioada imediat următoare vor determina dacă România își păstrează capacitatea de producție sau pierde definitiv un sector esențial al economiei agroalimentare.