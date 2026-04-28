Modelul Bolojan" pune agricultura la pământ. Austeritatea fiscală și eliminarea facilităților au dus la o explozie de 181% a insolvențelor
Postat la: 28.04.2026 |
Sectorul agricol din România traversează cea mai neagră perioadă din ultimele trei decenii. Datele oficiale pentru primul trimestru al anului 2026 arată o realitate cruntă: numărul insolvențelor a crescut cu 181,8% față de anul precedent. Deși factorii climatici au jucat un rol, experții și asociațiile de fermieri indică direct spre „terapia de șoc" aplicată de Guvernul Bolojan ca principal motor al acestui colaps financiar.
Eliminarea facilităților fiscale: Lovitura de grație
Principalul pilon al strategiei premierului Ilie Bolojan a fost consolidarea fiscală agresivă. Încă de la începutul mandatului, guvernul a eliminat scutirile de impozit și facilitățile pentru angajații din agricultură, o măsură care a crescut instantaneu costurile de operare ale fermelor cu peste 15%. Într-un sector care funcționează deja cu marje de profit infime, această presiune fiscală suplimentară a transformat multe afaceri profitabile în entități neviabile.
Tăierea subvențiilor de la bugetul de stat
În efortul de a reduce deficitul bugetar sub pragul de 3%, Guvernul a restructurat drastic programele de sprijin național. Co-finanțarea proiectelor de modernizare a fost diminuată, iar plățile compensatorii pentru secetă sau pentru inputuri scumpe (îngrășăminte și motorină) au fost întârziate sau anulate. Fermierii s-au trezit prinși între datoriile la bănci și lipsa fluxului de numerar pe care statul obișnuia să îl asigure.
Birocrația „eficienței" și blocarea creditării
Reforma administrației publice, marca Bolojan, a dus la o centralizare a deciziilor în agențiile de plăți (APIA și AFIR) sub pretextul eficientizării. În realitate, normele de audit mult mai stricte și verificările amănunțite au blocat procesarea dosarelor de finanțare. Fără „gura de oxigen" din subvenții, băncile comerciale au retrogradat ratingul de risc al fermelor, refuzând refinanțarea creditelor existente.
Paradoxul Bolojan: Recolte în hambare, firme în tribunal
Deși anul agricol 2025 a oferit producții cantitative bune, fermierii români nu au avut forța financiară să stocheze marfa pentru prețuri mai bune, fiind obligați de noile reglementări fiscale să vândă imediat pentru a-și plăti taxele mărite. Această presiune de vânzare a prăbușit prețurile la poarta fermei, în timp ce statul a rămas inflexibil în colectarea creanțelor.
Cele 31 de mari companii agricole intrate în insolvență în primele trei luni ale anului reprezintă doar vârful aisbergului. Cu o cifră de afaceri cumulată de 1,68 miliarde lei, prăbușirea acestora riscă să antreneze un efect de domino asupra furnizorilor de semințe, utilaje și distribuitori.
Principalele nemulțumiri colective
În dialogul cu asociațiile de profil (ex: Alianța pentru Agricultură și Cooperare), fermierii subliniază trei puncte critice:
1. Inflexibilitatea ANAF: Aplicarea „modelului Bolojan" de colectare strictă nu ține cont de ciclicitatea agriculturii (nu poți plăti taxe în martie când recolta e în iulie).
2. Concurența Neloială: Fermierii simt că sunt taxați ca în Occident, dar primesc subvenții mult sub nivelul colegilor din Franța sau Polonia, fiind totodată afectați de tranzitul cerealelor ieftine de la graniță.
3. Costul Capitalului: Dobânzile mari și refuzul băncilor de a mai garanta pentru sectorul agricol (considerat acum „zonă roșie") îi lasă fără nicio plasă de siguranță.
Conform datelor analizate în primul trimestru al anului 2026, valul de insolvențe nu a lovit uniform, ci s-a concentrat în zonele cu tradiție agricolă intensă, unde fermele mari depind masiv de liniile de creditare și de predictibilitatea fiscală.
Iată topul județelor celor mai afectate de criza insolvențelor în agricultură:
1. Călărași & Ialomița: Sunt „grânarul" României, cu cele mai mari exploatații. Impact: Aici s-au înregistrat cele mai mari cifre de afaceri intrate în blocaj. Fermierii de aici au fost cei mai loviți de eliminarea facilităților fiscale, având scheme de personal numeroase.
2. Constanța: Pe lângă costurile de producție, fermierii de aici au suferit din cauza presiunii logistice din Portul Constanța și a prețurilor scăzute dictate de fluxurile internaționale.
3.Dolj: O zonă vulnerabilă la seceta pedologică din anul anterior, unde lipsa investițiilor în irigații (blocate de tăierile bugetare) a lăsat fermierii fără lichidități pentru a plăti noile taxe.
4.Timiș: Deși este o zonă dezvoltată, costul arendei și al forței de muncă este cel mai ridicat. „Modelul Bolojan" de taxare a muncii a făcut ca multe ferme medii să devină neprofitabile peste noapte.
În aceste regiuni de top, se observă deja un fenomen îngrijorător: vânzarea forțată a terenurilor. Holdingurile străine și fondurile de investiții profită de starea de insolvență pentru a achiziționa suprafețe consolidate la prețuri cu 20-30% mai mici decât în 2024. Dacă Guvernul nu va îndulci dogma austerității pentru sectorul agroalimentar, estimările patronatelor sunt sumbre: până la finalul anului, unul din patru fermieri români ar putea ajunge în fața judecătorului sindic.
Sectorul creșterii porcului din România e în pragul colapsului!
În continuarea situației semnalate la începutul anului, Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) avertizează asupra unei situații critice în sectorul creșterii porcinelor, în care, o parte semnificativă a fermelor comerciale operează sub costul de producție și riscă închiderea în perioada imediat următoare. Chiar dacă pentru o perioadă de timp prețul oferit fermierilor a înregistrat o ușoară revenire, se constată acum o scădere accelarată a acestuia, în contextul în care acum, cererea și consumul încep să crească.
Potrivit datelor publicate de Observatorul Cărnii de Porc al Uniunii Europene, în primul trimestru al anului 2026, prețul mediu al porcilor abatorizați (carcasă clasa E) în România a scăzut cu 17,8% față de aceeași perioadă din 2025 și se situează cu 11,4% sub media Uniunii Europene, România înregistrând al doilea cel mai mic preț din Europa și mult sub prețul mediu din principalele țări de unde importăm. În prezent, prețul porcului la poarta fermei se situează la aproximativ 5-5,5 lei/kg în viu, în timp ce costul real de producție depășește 6,5 lei/kg, generând pierderi directe pentru fermieri și afectând grav capacitatea acestora de a susține activitatea pe termen scurt și mediu.
Situația este agravată de impactul persistent al pestei porcine africane (PPA), care în ultimii ani a afectat grav efectivele, a generat restricții comerciale și a descurajat investițiile. În același timp, extinderea creșterii porcinelor în gospodăriile populației, în absența unor standarde uniforme și riguroase de biosecuritate, reprezintă un factor major de menținere și propagare a riscului epidemiologic.
Dezechilibrul structural al pieței este evident: sectorul comercial produce aproximativ 3,3 milioane de porci anual, în timp ce consumul național depășește echivalentul a 7 milioane de capete. Acest deficit este acoperit prin importuri masive, ceea ce accentuează presiunea asupra producătorilor locali și vulnerabilizează lanțul alimentar, semnaleaza agroexpert-tv.ro.
Consecințele sunt deja vizibile și se vor accentua în lipsa unor măsuri rapide:
- ferme care operează în pierdere și își reduc activitatea;
- investiții amânate sau abandonate;
- risc real de închidere a exploatațiilor comerciale;
- pierderea locurilor de muncă în mediul rural;
- creșterea dependenței de importuri, estimată deja la peste 1 miliard de euro anual.
În actualul context geopolitic, menținerea producției interne de carne de porc nu mai este doar o problemă economică, ci una de securitate alimentară națională. În acest context, APCPR solicită adoptarea urgentă a unui set de măsuri
prioritare:
- sprijin financiar imediat pentru acoperirea pierderilor și asigurarea lichidității fermelor;
- mecanisme de corectare a dezechilibrelor din lanțul de valorificare, inclusiv în relația cu marile rețele de retail;
- măsuri ferme pentru reducerea riscului epidemiologic și aplicarea uniformă a standardelor de biosecuritate;
- facilitarea accesului la finanțare și accelerarea redeschiderii piețelor externe.
APCPR face apel la autorități, retaileri, procesatori și consumatori să susțină producția autohtonă de carne de porc. Fără ferme locale, România riscă să devină dependentă structural de piețe externe, într-un context global tot mai instabil. Fereastra de intervenție este limitată. Deciziile din perioada imediat următoare vor determina dacă România își păstrează capacitatea de producție sau pierde definitiv un sector esențial al economiei agroalimentare.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
În 9 secunde totul a dispărut. Inteligența artificială a șters toate datele unei companii inclusiv backup-urile!
Platforma PocketOS a pierdut o parte importanta din date dupa ce un agent AI a executat o comanda neașteptata. Totul s-a ...
-
Scandal diplomatic Israel-Ucraina: Kievul acuză că grâul furat de Rusia ajunge în porturile israeliene
Kiev a transmis un avertisment ferm catre Israel, semnaland riscul declanșarii unei crize diplomatice majore in contextu ...
-
"El Jardinero" a fost capturat: Marina Mexicană a mobilizat 500 de soldați pentru a pune mâna pe succesorul lui "El Mencho"
Într-o operațiune spectaculoasa desfașurata luni, 27 aprilie, forțele speciale ale Marinei Mexicane au reușit capt ...
-
Cititorarea pe buze Nicola Hickling dezvăluie ce și-au spus Donald Trump și Regele Charles: "Am un presentiment. Va distruge populația!"
O vizita de stat care trebuia sa fie marcata de protocol și diplomație s-a transformat intr-un moment de o sinceritate b ...
-
Conspirațiile de la Casa Albă. "Oricine crede că președintele Trump și-a înscenat propriile tentative de asasinat este un idiot complet"
Atacul armat de la cina corespondenților de la Casa Alba a declanșat un val rapid de teorii conspiraționiste pe intreg s ...
-
Operațiunea "Jupiter" - Poliţiştii au confiscat bunuri de peste 28 de milioane de lei în doar câteva ore
Operațiunea "Jupiter", ce a vizat combaterea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuala, a dus la ...
-
Facturi mai mici la energie de luna viitoare? Cinci măsuri propuse Guvernului Bolojan: "România are nevoie de măsuri rapide"
Asociatia Prosumatorilor si Comunitatilor de Energie din Romania (APCE) solicita Guvernului condus de Ilie Bolojan adopt ...
-
Putin intră în joc: promite sprijin Iranului în timp ce Trump negociază un acord major
Presedintele american Donald Trump, a discutat luni cu consilierii sai de securitate nationala despre o noua propunere p ...
-
Donald Trump a comis o gafă și a încălcat protocolul regal, imediat după ce Regele Charles a călcat pe tărâm american
Președintele american Donald Trump a incalcat protocolul regal imediat dupa ce i-a primit la Casa Alba pe Regele Charles ...
-
"Supraviețuitorul desemnat": Decizia Casei Albe înaintea atentatului de la Dineul Corespondenților
Oficialii americani au discutat despre un „supravietuitor desemnat" (designated survivor) si despre ordinea succes ...
-
"Cruciada" Guvernului din Grecia împotriva Laurei Codruța Kovesi: Culisele unui scandal de proporții pentru Europa
De ce o ataca cercurile guvernamentale de la Atena, miniștrii și parlamentarii Noii Democratii (partidul de guvernare di ...
-
Operațiune mamut la Clanul "Valetul": Descinderi cu mascații la cămătari și proxeneți. Peste 250 de forțe implicate în acțiune
Peste 250 de de forțe de ordine au descins, marți dimineața, in mai multe locații din Dambovița și Ilfov, intr-un dosar ...
-
Curent direct din cer: Planul Meta de a trimite energie solară de pe orbită chiar și noaptea e la concurență cu SpaceX
Nevoia uriașa de energie a centrelor de date impinge marile companii tech sa caute soluții din ce in ce mai neobișnuite. ...
-
Numele USR, în centrul operațiunii "Jupiter" care a închis "presa" ilegală online - Cine este "patronul" site-urilor de știri de pe la toți adunate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
-
Suspectul atacului din SUA se prezintă ca un „asasin federal prietenos" în manifestul său, în care face referiri indirecte la Trump
Presupusul autor al atacului armat de la Dineul Corespondentilor la Casa Alba, la Hotelul Hilton, la Washington, Cole To ...
-
Al treilea grup din Parlament se alătură moțiunii de cenzură PSD - AUR
Chestorul Senatului, Ninel Peia, a anuntat luni ca grupul sau parlamentar PACE va sustine motiunea de cenzura initiata d ...
-
Percheziții de amploare la "pirații media" din România: Zeci de site-uri de știri au fost clonate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
-
Cum să îți păstrezi alimentele proaspete mai mult timp cu ajutorul congelatorului
Pastrarea prospețimii alimentelor poate fi o provocare, mai ales atunci cand ai o familie de patru persoane și un progra ...
-
A trecut la Dumnezeu scriitorul, eseistul, medicul și politicianul Dan Claudiu Tănăsescu
La cateva ore dupa ce a implinit 88 de ani, cunoscutul eseist, scriitor, medic și om politic roman, Dan Claudiu Tanasesc ...
-
Se schimbă cu adevărat șansele Ucrainei în strategia militară de aderare la UE și de reconstrucție economică după ce Peter Magyar a preluat puterea în Ungaria?
Înlaturarea de la putere a premierului ungar Viktor Orbán printr-o infrangere electorala categorica a gener ...
-
În timp ce dădea mesaje contradictorii, Trump a realizat sute de tranzacții financiare pe bursă într-o lună
Președintele SUA, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni in valoare de cel puțin 51 de milioane de dolari in luna mart ...
-
O familie a făcut o clonă cu AI, pentru a-i ascunde unei femei de 80 de ani moartea fiului său. Liderul serviciului: „Păcălim emoțiile oamenilor"
O familie chineza a creat o „clona" cu inteligența artificiala pentru a consola o femeie dupa ce singurul ei fiu a ...
-
Blestemul focului asupra Sovejei. Măicuța Stareță căreia i s-a dărmat locașul de cult și chiliile aferente: "Praful, pulberea și focul să vă mănânce!"
De cateva sute de ani de cand s-au stabilit pe locurile actuale ale comunei Soveja din Vrancea, oamenii locului resimt b ...
-
Coincidență sau clarviziune: purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a vorbit despre „focuri de armă" cu puțin timp înaintea incidentului de la Washington
Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat la Fox News, cu cateva minute inainte sa inceapa Dineul ...
-
"Academia Globală a Violului": CNN a găsit o rețea transfrontalieră de bărbați care își droghează partenerele și le filmează în timp ce fac sex fără voia lor
În spatele unor relații aparent normale, unele femei devin victime ale unor abuzuri sistematice, documentate și di ...
-
O femeie a intrat în moarte cerebrală după o procedură de chirurgie estetică. Familia dă vina pe medic: "M-a sunat domnul doctor panicat. Am rămas fără grai"
O femeie de 45 de ani a ajuns in moarte cerebrala dupa ce a fost supusa unei intervenții chirurgicale de lifting facial. ...
-
Ordinul executiv al lui Trump îi va obliga pe americani să predea datele biometrice sau să-și piardă conturile bancare
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a confirmat ca ordinul executiv propus de administrația Trump, care impune bancil ...
-
Temeri legate de siguranța sănătății deoarece jumătate dintre spitalele din Marea Britanie folosesc medici care nu sunt medici
S-a dezvaluit ca aproape jumatate din toate trusturile spitalicești NHS folosesc persoane „non-medici" pentru a oc ...
-
SUA: Un imigrant ilegal a fost surprins în timp ce mușca fața unui copil mic și voia să o mănânce
Un imigrant ilegal a fost surprins mușcand fața unui copil mic și incercand sa o manance, intr-un atac oribil, care a st ...
-
Autoritățile olandeze lansează un program de eutanasie pentru copiii săraci pentru a ușura povara asupra statului
Autoritațile olandeze lanseaza un program de eutanasie care vizeaza copiii saraci pentru a ușura povara asupra statului, ...
