Abia acum începe adevarata criză europeană: Kazahstanul oprește robinetul de petrol pentru Germania
Postat la: 28.04.2026 |
Kazahstanul va redirecţiona către porturi ruseşti petrolul destinat Germaniei, care era livrat anterior prin oleoductul Drujba, a anunţat marţi ministerul kazah al energiei, după ce Rusia comunicase că va întrerupe din mai transporturile respective.
Petrolul kazah era procesat la rafinăria PCK Schwedt, pentru care constituia 17% din materia primă. Guvernul german a preluat controlul rafinăriei respective - principala sursă de carburanţi a Berlinului - de la acţionarul majoritar, compania rusă Rosneft, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.
Ministerul citat a arătat că în mai 160.000 de tone de petrol vor fi trimise către terminalul de la Marea Neagră al Caspian Pipeline Consortium, iar 100.000 de tone către Ust-Luga, la Marea Baltică.
Fluxurile petroliere ale Rusiei au fost la rândul lor afectate de întreruperea până recent a unei ramuri a oleoductului Drujba care traversează Ucraina către Ungaria şi Slovacia. Kievul a pus întreruperea pe seama atacurilor ruseşti cu drone, în timp ce Budapesta şi Bratislava i-au acuzat pe ucraineni că au sistat intenţionat livrările prin conducta respectivă.
Vicepremierul rus Aleksandr Novak a menţionat săptămâna trecută "motive tehnice" neprecizate pentru oprirea livrărilor către Germania.
Surse din industrie au afirmat, potrivit agenţiei Reuters, că atacurile ucrainene de anul trecut asupra instalaţiilor Drujba din Rusia, inclusiv asupra staţiei de pompare de la Unecea, ar fi redus capacitatea de pompare a petrolului simultan către Germania şi Ungaria.
Kazahstanul a exportat anul trecut prin Drujba către Germania 2,1 milioane de tone de petrol, iar în primul trimestru din 2026 aproximativ 730.000 de tone.
