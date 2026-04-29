Inițiativa de interzicere a vânzării acțiunilor statului la companii profitabile, votată în comisia de specialitate din Senat
Postat la: 29.04.2026 |
Fostul secretar general demisionar al Guvernului, Radu Ștefan Oprea, a anunțat că a votat în Comisia economică din Senat o inițiativă legislativă care prevede interzicerea înstrăinării acțiunilor statului la companiile profitabile pentru o perioadă de doi ani, criticând în același timp lipsa de transparență a Guvernului.
Oprea spune că a făcut acest lucru întrucât Oana Gheorghiu, „încă vicepremier" „insistă în minciună" susţinând că PSD ştia despre documentul referitor la companiile propuse pentru listare. Fostul secretar general al Guvernului a precizat că demersul legislativ vine în contextul unor îngrijorări privind modul în care sunt gestionate propunerile de listare la bursă a unor companii de stat.
„Am votat în Comisia economică din Senat inițiativa legislativă pentru interzicerea înstrăinării acțiunilor statului la companiile profitabile pentru o perioadă de doi ani", a anunțat Oprea. Oprea a susținut că declarațiile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu confirmă necesitatea acestei inițiative.
„Conferința de presă a încă dnei viceprim-ministru, Oana Gheorghiu, mi-a confirmat că inițiativa este una necesară pentru că insistă în minciună", a afirmat acesta.
El a respins ideea că PSD, partidul din care face parte, ar fi fost informat despre documentele privind listarea unor companii de stat: „Spun încă o dată că acest document nu a fost discutat niciodată în comitetul interministerial pentru guvernanță corporativă pe care doamna VPM îl prezidează".
Fostul oficial guvernamental a criticat modul în care au fost transmise documentele către decidenți, sugerând o procedură netransparentă.
„Un argument invocat pentru listarea la bursă este transparența, iar când folosești metode opace, eu am primit emailul cu anexa cu pricina miercuri seară la ora 22:08, iar ședința de guvern a avut loc joi la ora 11:00, este evident că nu mai poți avea încredere că intențiile sunt bune pentru români", a spus Oprea.
Nemulțumiri privind listările accelerate
Acesta a criticat și ideea unor listări accelerate ale companiilor de stat, cu discount pentru investitori selectați.
„Când mai citești în document că se propun metode de listare accelerată (ABB) cu discount, către grupuri selectate pe repede înainte, singura soluție este să propui interzicerea listării pentru 2 ani de zile", a afirmat el.
Oprea a subliniat că listarea la bursă nu ar trebui tratată ca o soluție rapidă pentru buget: „Listarea la bursă nu este o glumă, nici o soluție pentru stat ca să mai facă rost de ceva bani renunțând la dividendele pe care le încasează an de an".
Întrebări privind interesele reprezentate
În final, acesta a lansat o critică directă la adresa vicepremierului: „Și de aceea întreb din nou, ale cui interese le reprezintă Oana Gheorghiu atunci când introduce în guvern astfel de documente? Pe ale românilor sigur nu".
Vicepremierul Oana Gheorghiu a făcut, vineri, precizări privind „neadevăruri propagate în spaţiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde ţara»", făcând referire la acuzaţii ale social-democraţilor în acest sens.
Gheorghiu afirma că a discutat chiar ea, „informal", cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacşu, despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat, iar ulterior toţi vicepremierii au primit documentul respectiv, cu rugămintea să exprime o părere despre acest subiect. „Spre deosebire de PNL şi USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacţie", menţiona Oana Gheorghiu.
Anterior, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că social-democraţii se opun vânzării companiilor de stat profitabile şi a precizat că l-a rugat pe Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, să depună, luni, în Parlament, un proiect de lege prin care să fie interzisă timp de doi ani vânzarea de acţiuni la companiile de stat profitabile.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Șeful Pentagonului, chemat de urgență să dea explicații în Congres, din cauza războiului din Iran: "Este timpul să fie tras la răspundere"
Secretarul american al Apararii, Pete Hegseth, va trebui sa explice miercuri cum a condus razboiul din Iran, in timpul p ...
-
Directorul general al JPMorgan Chase anunță o criză uriașă pe pe piața obligațiunilor
Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat ca nivelurile tot mai ridicate ale datoriilor guvernament ...
-
Google a dat undă verde Pentagonului să utilizeze AI Gemini în operațiunile secrete
Pentagonul a ajuns la un acord cu Google pentru a extinde utilizarea modelului de inteligența artificiala (IA) generativ ...
-
Trăim într-un vid fals: Fizicienii au simulat un proces cuantic care ar putea distruge Universul
Universul nostru pare stabil la scara umana și chiar cosmica, insa fizica teoretica deschide o perspectiva mai puțin lin ...
-
Adio, Veneția: Se lucrează deja la scenariul care presupune salvarea a tot ceea ce mai poate fi salvat. Creșterea nivelului apelor e alarmantă
Oamenii de știința avertizeaza ca, intr-un scenariu extrem, Veneția, celebrul oraș italian, ar putea ajunge accesibil do ...
-
Mythos AI ajunge la Casa Albă după ce Anthropic se teme să-l lanseze public pentru că este "prea puternic - risc de securitate națională"
Casa Alba elaboreaza orientari care ar permite agentiilor sa ocoleasca clasificarea riscurilor de catre Anthropic si sa ...
-
Banca Mondială lansează un avertisment sumbru: Prețurile energiei vor crește vertiginos și vom avea probleme pe termen lung
Preturile energiei sunt estimate sa creasca cu 24% in 2026, atingand cel mai ridicat nivel de la invazia Rusiei in Ucrai ...
-
Regele Charles îl pune la punct pe Donald Trump cu o replică cu adevarat regală: "Fără noi, azi vorbeați franceza!"
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii i-a dat replica lui Donald Trump in timpul unei cine de stat la Casa Alba, d ...
-
Situația se complică înaintea întâlnirii Trump - Xi: Tensiuni majore între China și SUA în Canalul Panama. Chinezii au reținut zeci de nave
Operațiunile Chinei impotriva navelor panameze starnesc ingrijorare in America. SUA și mai multe țari din America Centra ...
-
Apele calde din oceane ameninţă să topească gheaţa din Antarctica ceea ce ar putea provoca o creştere semnificativă a nivelului mărilor la scară globală
Apele calde din adancurile oceanelor se apropie tot mai mult de Antarctica si risca sa topeasca platformele de gheata af ...
-
Detalii de culise despre schimbul de spioni cu Rusia și Belarus: rolul SRI în operațiunea coordonată de SUA
Președintele Romaniei, Nicușor Dan, a dezvaluit modul in care țara noastra a contribuit la schimbul de spioni. Va reamin ...
-
Abia acum începe adevarata criză europeană: Kazahstanul oprește robinetul de petrol pentru Germania
Kazahstanul va redirectiona catre porturi rusesti petrolul destinat Germaniei, care era livrat anterior prin oleoductul ...
-
În 9 secunde totul a dispărut. Inteligența artificială a șters toate datele unei companii inclusiv backup-urile!
Platforma PocketOS a pierdut o parte importanta din date dupa ce un agent AI a executat o comanda neașteptata. Totul s-a ...
-
Scandal diplomatic Israel-Ucraina: Kievul acuză că grâul furat de Rusia ajunge în porturile israeliene
Kiev a transmis un avertisment ferm catre Israel, semnaland riscul declanșarii unei crize diplomatice majore in contextu ...
-
Modelul Bolojan" pune agricultura la pământ. Austeritatea fiscală și eliminarea facilităților au dus la o explozie de 181% a insolvențelor
Sectorul agricol din Romania traverseaza cea mai neagra perioada din ultimele trei decenii. Datele oficiale pentru primu ...
-
"El Jardinero" a fost capturat: Marina Mexicană a mobilizat 500 de soldați pentru a pune mâna pe succesorul lui "El Mencho"
Într-o operațiune spectaculoasa desfașurata luni, 27 aprilie, forțele speciale ale Marinei Mexicane au reușit capt ...
-
Cititorarea pe buze Nicola Hickling dezvăluie ce și-au spus Donald Trump și Regele Charles: "Am un presentiment. Va distruge populația!"
O vizita de stat care trebuia sa fie marcata de protocol și diplomație s-a transformat intr-un moment de o sinceritate b ...
-
Conspirațiile de la Casa Albă. "Oricine crede că președintele Trump și-a înscenat propriile tentative de asasinat este un idiot complet"
Atacul armat de la cina corespondenților de la Casa Alba a declanșat un val rapid de teorii conspiraționiste pe intreg s ...
-
Operațiunea "Jupiter" - Poliţiştii au confiscat bunuri de peste 28 de milioane de lei în doar câteva ore
Operațiunea "Jupiter", ce a vizat combaterea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuala, a dus la ...
-
Facturi mai mici la energie de luna viitoare? Cinci măsuri propuse Guvernului Bolojan: "România are nevoie de măsuri rapide"
Asociatia Prosumatorilor si Comunitatilor de Energie din Romania (APCE) solicita Guvernului condus de Ilie Bolojan adopt ...
-
Putin intră în joc: promite sprijin Iranului în timp ce Trump negociază un acord major
Presedintele american Donald Trump, a discutat luni cu consilierii sai de securitate nationala despre o noua propunere p ...
-
Donald Trump a comis o gafă și a încălcat protocolul regal, imediat după ce Regele Charles a călcat pe tărâm american
Președintele american Donald Trump a incalcat protocolul regal imediat dupa ce i-a primit la Casa Alba pe Regele Charles ...
-
"Supraviețuitorul desemnat": Decizia Casei Albe înaintea atentatului de la Dineul Corespondenților
Oficialii americani au discutat despre un „supravietuitor desemnat" (designated survivor) si despre ordinea succes ...
-
"Cruciada" Guvernului din Grecia împotriva Laurei Codruța Kovesi: Culisele unui scandal de proporții pentru Europa
De ce o ataca cercurile guvernamentale de la Atena, miniștrii și parlamentarii Noii Democratii (partidul de guvernare di ...
-
Operațiune mamut la Clanul "Valetul": Descinderi cu mascații la cămătari și proxeneți. Peste 250 de forțe implicate în acțiune
Peste 250 de de forțe de ordine au descins, marți dimineața, in mai multe locații din Dambovița și Ilfov, intr-un dosar ...
-
Curent direct din cer: Planul Meta de a trimite energie solară de pe orbită chiar și noaptea e la concurență cu SpaceX
Nevoia uriașa de energie a centrelor de date impinge marile companii tech sa caute soluții din ce in ce mai neobișnuite. ...
-
Numele USR, în centrul operațiunii "Jupiter" care a închis "presa" ilegală online - Cine este "patronul" site-urilor de știri de pe la toți adunate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
-
Suspectul atacului din SUA se prezintă ca un „asasin federal prietenos" în manifestul său, în care face referiri indirecte la Trump
Presupusul autor al atacului armat de la Dineul Corespondentilor la Casa Alba, la Hotelul Hilton, la Washington, Cole To ...
-
Al treilea grup din Parlament se alătură moțiunii de cenzură PSD - AUR
Chestorul Senatului, Ninel Peia, a anuntat luni ca grupul sau parlamentar PACE va sustine motiunea de cenzura initiata d ...
-
Percheziții de amploare la "pirații media" din România: Zeci de site-uri de știri au fost clonate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
