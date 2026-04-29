Adio, Veneția: Se lucrează deja la scenariul care presupune salvarea a tot ceea ce mai poate fi salvat. Creșterea nivelului apelor e alarmantă

Oamenii de știință avertizează că, într-un scenariu extrem, Veneția, celebrul oraș italian, ar putea ajunge accesibil doar cu submarinul, potrivit publicațiilor The Times și Het Laatste Nieuws. Previziunile sunt alarmante pentru una dintre cele mai spectaculoase destinații europene: în viitor, Veneția ar putea fi admirată doar prin hublourile unor submarine turistice.

Specialiștii de la Universitatea din Salento susțin că nivelul mărilor crește constant, iar orașul se confruntă cu două amenințări majore. Pe de o parte, presiunea uriașă exercitată de turismul de masă, iar pe de altă parte, eroziunea provocată de apă, care slăbește fundațiile clădirilor istorice. În ultimii ani, tot mai multe zone emblematice au fost afectate de inundații repetate, semnal clar că pericolul devine tot mai real.

Problema este una complexă: cum poate fi protejat un patrimoniu cultural unic, fără ca orașul să devină nelocuibil sau costurile să devină imposibil de susținut? Cercetătorii iau în calcul soluții radicale, precum construirea unor baraje permanente care să izoleze laguna de mare. Într-un scenariu și mai drastic, ar putea fi necesară mutarea centrului istoric. O astfel de variantă ar presupune demontarea unor monumente simbolice, precum Palatul Dogilor și Bazilica San Marco, pentru a fi reconstruite pe uscat, mai departe de zonele vulnerabile.

Chiar dacă aceste clădiri ar putea fi salvate, identitatea orașului ar fi grav afectată. Raportul indică faptul că atmosfera unică, peisajul urban și stilul de viață specific lagunei ar dispărea definitiv. Costurile unei asemenea relocări sunt uriașe, estimate la cel puțin 100 de miliarde de euro. În plus, locuitorii ar suferi pierderi majore, fiind nevoiți să-și abandoneze locuințele. Se estimează că proprietăți private în valoare de aproximativ 6,5 miliarde de euro ar fi înghițite de ape. În cel mai sumbru scenariu, Veneția ar deveni un oraș-fantomă scufundat, vizitat doar temporar de turiști, fie cu barca, fie cu submarinele.