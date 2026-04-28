În 9 secunde totul a dispărut. Inteligența artificială a șters toate datele unei companii inclusiv backup-urile!
Postat la: 28.04.2026 |
Platforma PocketOS a pierdut o parte importantă din date după ce un agent AI a executat o comandă neașteptată. Totul s-a întâmplat extrem de rapid, iar în mai puțin de 10 secunde, baza de date de producție și backup-urile asociate au fost șterse.
Agentul folosea modelul Claude prin intermediul unui software de programare și fusese setat să rezolve o sarcină obișnuită. În loc să corecteze problema, a ales o acțiune drastică, care a afectat direct datele reale ale companiei.
Potrivit informațiilor făcute publice de fondatorul PocketOS, AI-ul a apelat un API al platformei Railway pentru a șterge un volum de date. Problema majoră este că această acțiune a eliminat nu doar baza principală, ci și copiile de rezervă stocate în același loc.
Ulterior, agentul ar fi explicat că a presupus că operațiunea vizează un mediu de testare, nu sistemul activ. Lipsa unei verificări suplimentare a făcut ca eroarea să aibă efecte directe asupra producției.
Compania a reușit să recupereze doar parțial informațiile, folosind un backup separat, vechi de trei luni. Datele mai recente au fost pierdute, iar procesul de reconstrucție a trebuit făcut manual, pe baza altor surse precum plăți și confirmări externe.
Pe lângă acest aspect, infrastructura folosită a permis executarea unor acțiuni critice fără confirmări suplimentare.
-
Scandal diplomatic Israel-Ucraina: Kievul acuză că grâul furat de Rusia ajunge în porturile israeliene
Kiev a transmis un avertisment ferm catre Israel, semnaland riscul declanșarii unei crize diplomatice majore in contextu ...
-
Modelul Bolojan" pune agricultura la pământ. Austeritatea fiscală și eliminarea facilităților au dus la o explozie de 181% a insolvențelor
Sectorul agricol din Romania traverseaza cea mai neagra perioada din ultimele trei decenii. Datele oficiale pentru primu ...
-
"El Jardinero" a fost capturat: Marina Mexicană a mobilizat 500 de soldați pentru a pune mâna pe succesorul lui "El Mencho"
Într-o operațiune spectaculoasa desfașurata luni, 27 aprilie, forțele speciale ale Marinei Mexicane au reușit capt ...
-
Cititorarea pe buze Nicola Hickling dezvăluie ce și-au spus Donald Trump și Regele Charles: "Am un presentiment. Va distruge populația!"
O vizita de stat care trebuia sa fie marcata de protocol și diplomație s-a transformat intr-un moment de o sinceritate b ...
-
Conspirațiile de la Casa Albă. "Oricine crede că președintele Trump și-a înscenat propriile tentative de asasinat este un idiot complet"
Atacul armat de la cina corespondenților de la Casa Alba a declanșat un val rapid de teorii conspiraționiste pe intreg s ...
-
Operațiunea "Jupiter" - Poliţiştii au confiscat bunuri de peste 28 de milioane de lei în doar câteva ore
Operațiunea "Jupiter", ce a vizat combaterea infractiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuala, a dus la ...
-
Facturi mai mici la energie de luna viitoare? Cinci măsuri propuse Guvernului Bolojan: "România are nevoie de măsuri rapide"
Asociatia Prosumatorilor si Comunitatilor de Energie din Romania (APCE) solicita Guvernului condus de Ilie Bolojan adopt ...
-
Putin intră în joc: promite sprijin Iranului în timp ce Trump negociază un acord major
Presedintele american Donald Trump, a discutat luni cu consilierii sai de securitate nationala despre o noua propunere p ...
-
Donald Trump a comis o gafă și a încălcat protocolul regal, imediat după ce Regele Charles a călcat pe tărâm american
Președintele american Donald Trump a incalcat protocolul regal imediat dupa ce i-a primit la Casa Alba pe Regele Charles ...
-
"Supraviețuitorul desemnat": Decizia Casei Albe înaintea atentatului de la Dineul Corespondenților
Oficialii americani au discutat despre un „supravietuitor desemnat" (designated survivor) si despre ordinea succes ...
-
"Cruciada" Guvernului din Grecia împotriva Laurei Codruța Kovesi: Culisele unui scandal de proporții pentru Europa
De ce o ataca cercurile guvernamentale de la Atena, miniștrii și parlamentarii Noii Democratii (partidul de guvernare di ...
-
Operațiune mamut la Clanul "Valetul": Descinderi cu mascații la cămătari și proxeneți. Peste 250 de forțe implicate în acțiune
Peste 250 de de forțe de ordine au descins, marți dimineața, in mai multe locații din Dambovița și Ilfov, intr-un dosar ...
-
Curent direct din cer: Planul Meta de a trimite energie solară de pe orbită chiar și noaptea e la concurență cu SpaceX
Nevoia uriașa de energie a centrelor de date impinge marile companii tech sa caute soluții din ce in ce mai neobișnuite. ...
-
Numele USR, în centrul operațiunii "Jupiter" care a închis "presa" ilegală online - Cine este "patronul" site-urilor de știri de pe la toți adunate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
-
Suspectul atacului din SUA se prezintă ca un „asasin federal prietenos" în manifestul său, în care face referiri indirecte la Trump
Presupusul autor al atacului armat de la Dineul Corespondentilor la Casa Alba, la Hotelul Hilton, la Washington, Cole To ...
-
Al treilea grup din Parlament se alătură moțiunii de cenzură PSD - AUR
Chestorul Senatului, Ninel Peia, a anuntat luni ca grupul sau parlamentar PACE va sustine motiunea de cenzura initiata d ...
-
Percheziții de amploare la "pirații media" din România: Zeci de site-uri de știri au fost clonate
Polițiștii au descins luni in mai multe locații din județul Gorj, intr-o ancheta care vizeaza activitați online suspecta ...
-
Cum să îți păstrezi alimentele proaspete mai mult timp cu ajutorul congelatorului
Pastrarea prospețimii alimentelor poate fi o provocare, mai ales atunci cand ai o familie de patru persoane și un progra ...
-
A trecut la Dumnezeu scriitorul, eseistul, medicul și politicianul Dan Claudiu Tănăsescu
La cateva ore dupa ce a implinit 88 de ani, cunoscutul eseist, scriitor, medic și om politic roman, Dan Claudiu Tanasesc ...
-
Se schimbă cu adevărat șansele Ucrainei în strategia militară de aderare la UE și de reconstrucție economică după ce Peter Magyar a preluat puterea în Ungaria?
Înlaturarea de la putere a premierului ungar Viktor Orbán printr-o infrangere electorala categorica a gener ...
-
În timp ce dădea mesaje contradictorii, Trump a realizat sute de tranzacții financiare pe bursă într-o lună
Președintele SUA, Donald Trump, a achiziționat obligațiuni in valoare de cel puțin 51 de milioane de dolari in luna mart ...
-
O familie a făcut o clonă cu AI, pentru a-i ascunde unei femei de 80 de ani moartea fiului său. Liderul serviciului: „Păcălim emoțiile oamenilor"
O familie chineza a creat o „clona" cu inteligența artificiala pentru a consola o femeie dupa ce singurul ei fiu a ...
-
Blestemul focului asupra Sovejei. Măicuța Stareță căreia i s-a dărmat locașul de cult și chiliile aferente: "Praful, pulberea și focul să vă mănânce!"
De cateva sute de ani de cand s-au stabilit pe locurile actuale ale comunei Soveja din Vrancea, oamenii locului resimt b ...
-
Coincidență sau clarviziune: purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a vorbit despre „focuri de armă" cu puțin timp înaintea incidentului de la Washington
Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat la Fox News, cu cateva minute inainte sa inceapa Dineul ...
-
"Academia Globală a Violului": CNN a găsit o rețea transfrontalieră de bărbați care își droghează partenerele și le filmează în timp ce fac sex fără voia lor
În spatele unor relații aparent normale, unele femei devin victime ale unor abuzuri sistematice, documentate și di ...
-
O femeie a intrat în moarte cerebrală după o procedură de chirurgie estetică. Familia dă vina pe medic: "M-a sunat domnul doctor panicat. Am rămas fără grai"
O femeie de 45 de ani a ajuns in moarte cerebrala dupa ce a fost supusa unei intervenții chirurgicale de lifting facial. ...
-
Ordinul executiv al lui Trump îi va obliga pe americani să predea datele biometrice sau să-și piardă conturile bancare
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a confirmat ca ordinul executiv propus de administrația Trump, care impune bancil ...
-
Temeri legate de siguranța sănătății deoarece jumătate dintre spitalele din Marea Britanie folosesc medici care nu sunt medici
S-a dezvaluit ca aproape jumatate din toate trusturile spitalicești NHS folosesc persoane „non-medici" pentru a oc ...
-
SUA: Un imigrant ilegal a fost surprins în timp ce mușca fața unui copil mic și voia să o mănânce
Un imigrant ilegal a fost surprins mușcand fața unui copil mic și incercand sa o manance, intr-un atac oribil, care a st ...
-
Autoritățile olandeze lansează un program de eutanasie pentru copiii săraci pentru a ușura povara asupra statului
Autoritațile olandeze lanseaza un program de eutanasie care vizeaza copiii saraci pentru a ușura povara asupra statului, ...
