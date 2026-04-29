Trăim într-un vid fals: Fizicienii au simulat un proces cuantic care ar putea distruge Universul

Universul nostru pare stabil la scară umană și chiar cosmică, însă fizica teoretică deschide o perspectivă mai puțin liniștitoare: această stabilitate ar putea fi doar o etapă intermediară, o stare aparent liniștită, dar nu neapărat definitivă.

În mod obișnuit, vidul este considerat starea de energie minimă a Universului. Teoriile cuantice însă admit posibilitatea existenței unei stări și mai stabile, cu o energie chiar mai scăzută. Într-un astfel de scenariu, spațiul în care ne aflăm ar putea fi într-un „vid fals", o configurație aparent stabilă, dar instabilă la nivel fundamental.

Dacă o regiune a Universului ar trece spontan în această stare mai stabilă, tranziția nu ar rămâne locală. Teoretic, s-ar forma o „bulă" care s-ar extinde cu viteza luminii, rescriind, pe măsură ce avansează, regulile fizicii cunoscute. Fenomenul poartă numele de „dezintegrarea vidului fals" și este unul dintre cele mai dramatice concepte din fizica teoretică modernă.

O echipă de cercetători de la Tsinghua University din China a reușit recent să simuleze acest tip de tranziție într-un sistem experimental controlat, nu în vidul cosmic propriu-zis, ci printr-un model fizic analog. Motivația este una strict științifică: fenomenul se află la intersecția dintre mecanica cuantică și relativitate, două teorii fundamentale care funcționează excelent separat, dar sunt dificil de reconciliat în condiții extreme.

Relativitatea descrie Universul la scară mare, în timp ce teoria câmpurilor cuantice explică comportamentul particulelor subatomice. Între cele două apare însă un spațiu teoretic complex, unde noțiunea de „vid" nu mai este simplă. În fizica cuantică, vidul nu înseamnă „nimic", ci starea de energie minimă a unui câmp. Dacă acest „peisaj energetic" are mai multe minime, pot exista stări metastabile, așa-numitele viduri false, care pot tranzita către o stare mai stabilă, vidul real.

O analogie simplă: mai multe depresiuni într-un relief. O zonă pare stabilă, dar dacă apare o „cădere" către un nivel mai adânc, sistemul se reconfigurează complet. În loc să manipuleze vidul cosmic, cercetătorii au folosit un sistem analog format din atomi Rydberg, atomi excitați energetic, cu proprietăți neobișnuite, utili pentru simulări cuantice.

Aceștia au fost organizați într-un inel și controlați cu ajutorul laserelor, generând două stări energetice distincte, echivalente conceptual cu „vidul fals" și „vidul real". Evoluția sistemului a arătat o tranziție spre starea mai stabilă, similară cu formarea unei „bule cuantice", exact cum prevăd modelele teoretice.

Experimentul nu demonstrează că Universul riscă o astfel de tranziție, ci validează modul în care teoriile descriu acest tip de comportament în sisteme controlate. Mai important, oferă un instrument experimental pentru studierea unei zone încă fragile a fizicii moderne, acolo unde mecanica cuantică și relativitatea încearcă să fie puse în același limbaj. Studiul, publicat în revista Physical Review Letters, deschide o direcție de cercetare care rămâne profund teoretică, dar esențială pentru înțelegerea fundamentelor Universului.