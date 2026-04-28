Cititorarea pe buze Nicola Hickling dezvăluie ce și-au spus Donald Trump și Regele Charles: "Am un presentiment. Va distruge populația!"

O vizită de stat care trebuia să fie marcată de protocol și diplomație s-a transformat într-un moment de o sinceritate brutală. La doar 48 de ore de la tentativa de asasinat care l-a vizat pe Donald Trump, Regele Charles al III-lea și președintele american au fost surprinși purtând o conversație neașteptată despre securitate, supraviețuire și amenințarea globală reprezentată de Vladimir Putin.

Deși discuția a avut loc pe peluza de sud a Casei Albe, sub măsuri de securitate drastice, detaliile au ieșit la iveală datorită expertei în citirea buzelor, Nicola Hickling. Aceasta a analizat imaginile pentru publicația The Sun, descifrând dialogul informal dintre cei doi lideri în timp ce pozau pentru fotografi. Conform expertei, Donald Trump nu a pierdut timpul și a abordat direct subiectul atacului armat asupra sa. Adresându-se Regelui, președintele a punctat gravitatea momentului: „Acest atac armat... Nu e un lucru bun. Nu eram pregătit, dar acum sunt pregătit."

Întrebat de Trump dacă este bine, Regele a păstrat o atitudine calmă, însă discuția a virat rapid către subiecte geopolitice fierbinți. Momentul cel mai tensionat al conversației a vizat conflictul din Ucraina și intențiile liderului de la Kremlin. Trump i-ar fi mărturisit Regelui detalii despre comunicarea sa cu Vladimir Putin:

Trump: „Chiar acum vorbesc cu Putin... el vrea război."

Regele Charles: (încercând să amâne subiectul sensibil) „Vom discuta asta mai târziu."

Trump (insistent): „Vrea mai mult... Am un presentiment... dacă a făcut ce a spus, va distruge populația."

În ciuda insistențelor lui Trump de a discuta strategia de război a Rusiei, Regele Charles a încercat să mențină rigoarea vizitei oficiale și a răspuns scurt.