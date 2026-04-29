Dan Nica, atac dur în Parlamentul European: critică poziţia lui Manfred Weber privind România VIDEO

Europarlamentarul Dan Nica a lansat o declaraţie critică în Parlamentul European, în contextul dezbaterilor privind moţiunea de cenzură din România, adresându-se direct lui Manfred Weber, preşedintele Partidului Popular European.

Acesta susţine că moţiunea îl vizează pe prim-ministrul Ilie Bolojan, pe care îl acuză că refuză să îşi părăsească funcţia, deşi şi-ar fi pierdut sprijinul politic. Dan Nica a descris situaţia drept una anormală pentru standardele europene, afirmând că, în mod obişnuit, astfel de situaţii duc la retragerea din funcţie a liderului executiv.

„Domnule Weber, în România, moţiunea de cenzură îl vizează pe prim-ministrul Ilie Bolojan, care s-a legat cu lanţul de caloriferul din Palatul Victoria şi refuză să plece, deşi i s-a retras sprijinul politic - aşa cum se întâmplă în orice ţară europeană. Acest lucru se întâmplă pentru că a promovat o politică de austeritate, care a dus la sărăcirea a milioane de români, la creşterea şomajului şi la o activitate economică supusă unui stres puternic în România. Noi am ales să îi susţinem pe cei 80% dintre români care spun că această politică trebuie să înceteze, iar decizia Partidului Social Democrat este una clară: coaliţie proeuropeană sau opoziţie! Domnule Weber, dumneavoastră i-aţi ales pe cei 20%. Cred că greşiţi", a transmis Dan Nica, europarlamentar PSD.