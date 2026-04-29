Directorul general al JPMorgan Chase anunță o criză uriașă pe pe piața obligațiunilor

Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat că nivelurile tot mai ridicate ale datoriilor guvernamentale la nivel global ar putea declanşa o criză pe piaţa obligaţiunilor, dacă autorităţile nu acţionează preventiv.

Declaraţia a fost făcută în cadrul unei conferinţe organizate de fondul suveran al Norvegiei, unde Dimon a subliniat că, în ritmul actual, "va exista un anumit tip de criză a obligaţiunilor", chiar dacă momentul exact este dificil de anticipat.

El a precizat că nu este îngrijorat de capacitatea sistemului de a gestiona o astfel de situaţie, însă consideră că este mai prudent ca decidenţii să intervină din timp, în loc să reacţioneze după declanşarea unei crize.

Şeful celei mai mari bănci din lume după capitalizarea de piaţă a evidenţiat o combinaţie de riscuri care se acumulează simultan, inclusiv tensiunile geopolitice, preţurile ridicate la energie şi deficitele bugetare în creştere. Potrivit acestuia, aceste elemente pot interacţiona imprevizibil şi pot genera turbulenţe pe pieţe.

O eventuală criză a obligaţiunilor s-ar manifesta prin creşteri bruşte ale randamentelor şi scăderea lichidităţii, în condiţiile în care investitorii ar încerca să vândă rapid, iar cumpărătorii ar deveni reticenţi. În astfel de situaţii, băncile centrale ar putea fi nevoite să intervină pentru a stabiliza piaţa.

Un exemplu recent este criza obligaţiunilor guvernamentale britanice din 2022, când randamentele au crescut puternic, iar Banca Angliei a intervenit pentru a calma pieţele.

Dimon a mai atras atenţia că riscurile din ciclul de credit sunt subestimate, menţionând că o eventuală recesiune în sectorul creditării ar putea fi mai severă decât se anticipează, în condiţiile în care economia nu a mai trecut de mult timp printr-o astfel de corecţie.